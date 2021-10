Emma-Linda löysi näppärän ratkaisun tv-tason korvaajaksi: "Sopii hyvin pieneenkin tilaan" – ja 3 muuta kaunista vaihtoehtoa

Telkkarit ovat nykyään todella kookkaita, eivätkä takavuosien tasot enää välttämättä riitä niille. Esittelemme neljä kaunista ja toimivaa ratkaisua.

Moni tunnistaa olohuoneen tyypillisimmän sisustuspulman.

Televisiot ovat nykyään jättimäisen kokoisia, eikä kömpelön näköiselle elektroniikalle ole aina helppoa löytää kunnollista paikkaa. Tv-tasojen ulkonäkökään ei aina miellytä silmää.

Sosiaalisessa mediassa tv-taso on saanut jopa epämairittelevan lempinimen ”huonekaluinhokki”. Aihetta käsitellään Facebookin sisustusryhmässä Moderni ja skandinaavinen sisustus.

Taitava sisustaja selviää toki tästäkin pulmasta. Suomalaiset sisustajat kertovat, minkälaisen ratkaisun he ovat löytäneet isokokoisille televisioilleen.

Mari tuunasi Ikea-tason lasilevyllä

Marin tv-taso on tuttu Ikean Bestå, jonka päälle hän on asentanut lasilevyt. Näin taso pysyy siistinä.

– Vaikka moni parjaa Ikeaa, niin meidän tv-taso on pysynyt hyvänä jo 15 vuoden ajan. Olen ollut siihen todella tyytyväinen.

Marin tv-taso on tuttu Ikea, johon on lisätty päälle lasilevy.

Viime kuussa Mari hankki tasoonsa uudet jalat, ja ilme uudistui.

– Tämä meidän 3,6-metrinen taso kätkee sisäänsä sisustusesineitä, kynttilöitä ja muuta olohuoneen sälää. Mielestäni tämä on ihan paras taso.

Mari esittelee tv-tasonsa myös Instagram-tilillään.

Televisiolle löytyi paikka telineestä

Emma-LInda Niskasaaren olohuoneessa on perinteisen tv-tason sijaan teline. Sisustamista harrastava Niskasaari kuvailee One For All -merkin tasoa todella toimivaksi.

– Minusta tämä on kaunis, siro, minimalistinen ja kevyt. Lisäksi se sopii hyvin pieneenkin tilaan.

Tv-teline on siro. Se sopii hyvin pieneenkin tilaan.

Parasta on, ettei televisiota tarvitse nyt ikään kuin lukita tiettyyn kohtaan. Seiniinkään ei tarvitse tehdä tylsiä reikiä.

– Telineeseen saa kiinni myös soundbarin eli äänipalkin. Sen avulla tv:tä voi pitää nurkassa, mikä on iso helpotus talomme pohjaa ajatellen, Niskasaari kertoo.

Niskasaaren ainoa pelko on ollut, ettei teline kestä painavaa elektroniikkaa. Vuoden käyttökokemuksen perusteella huoli on osoittautunut turhaksi.

– Tämä kestää jopa taaperon roikkumisen. Aikuinenkin voi nojata telineeseen täydellä painollaan. Teline ei hievahdakaan.

Niskasaari esittelee tyyliä myös Instagram-tilillään.

Vaalea tammitaso valkoiseen huoneeseen

Anne-Maria asuu 60-luvun talossa, jossa tehdään parhaillaan remonttia. Tv-taso valikoitui kiireellä, kun televisiohuoneen remontti valmistui. Miehen kaupasta mukanaan tuoma tv oli 85 tuuman kokoinen, joten tilaa tarvittiin.

– Koko siis ratkaisi tv-tason valinnassa. Vaalea tammi sopii kuitenkin hyvin valkoiseksi maalattuun huoneeseen, Anne-Maria kertoo.

Tammen värinen tv-taso sopii valkoisen seinän kaveriksi.

Anne-Maria esittelee tv-tasonsa myös Instagram-sivuillaan!

Itse teetetty tv-taso edullisesti

Englannissa asuva Merita Lawrence halusi olohuoneeseensa tv-tason, joka toimii monella tavalla.

– Tv-tasossa on tilaa lasten tavaroille, kirjoille, dvd-soittimille ja kaiuttimille, Lawrence kertoo.

Taso piti siis suunnitella itse. Huonekalu on yhdistelmä Ikean Platsa-lokerikkoja ja vanerilevyjä. Apua vanerin leikkaamiseen löytyi paikallisesta myymälästä.

Merita Lawrence on suunnitellut kotinsa tv-tason itse. Se on yhdistelmä vanerilevyä ja Ikean lokerikkoja.

Tämän jälkeen kaappi kasattiin kotona itse.

– Edulliseksi tuli, Lawrence kertoo.

Tyyliin voi tutustua naisen Instagram-tilillä.

Linda teki seinälle nostettavan tv-tason

Linda Viipuri halusi olohuoneeseensa tv-tason, joka sointuisi seinän kanssa. Tähän tarkoitukseen sopi loistavasti tuunatut Ikean keittiökaapistot.

– Käytimme Ikean Metod-keittiökaappeja. Peitelevyt leikkasimme itse MDF-levystä. Sen jälkeen maalasimme levyt ja ovet seinän kanssa saman sävyisiksi.

Lindan tv-taso on nostettu seinälle.

Tv-taso on nostettu seinälle. Se tekee kokonaisuudesta tavallista kevyemmän ja helpottaa siivousta.

Television johdot sijaitsevat väliseinän sisällä sijaitsevassa putkessa. Pistorasiatkaan eivät häiritse.

– Ne sijaitsevat tv-tason sisällä, joten johdot eivät tule näkyviin ollenkaan.

Linda esittelee tv-tasonsa myös Instagram-tilillään.