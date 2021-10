4 todella toimivaa eteisen säilytysratkaisua – yksi on kuin suoraan päiväkodista: ”Nykyään eteinen on aina järjestyksessä”

Neljän kotinikkarin toimivat ratkaisut pitävät eteisen siistinä.

Sikin sokin lojuvat kengät ja naulakosta tursuavat takit eivät ole houkutteleva näky jo heti ulko-ovella. Sotkuisesta ja epäjärjestelmällisestä eteisestä ei myöskään löydä kiireessä mitään. Silti eteisen järjestely tuntuu olevan kodin ikuisuuspulma – etenkin jos perheessä on pieniä lapsia sekä niukasti neliöitä.

Näillä toimivilla säilytysratkaisuilla eteinen pysyy siististi ruodussa kiireisen arjenkin keskellä.

1. Järjestys kuin päiväkodista

Eteinen on mahdollista pitää siistinä ja järjestyksessä, vaikka perheen lapsikatras olisikin suuri. Esimerkkinä tästä on helposti ja edullisesti toteutettu säilytysratkaisu, jossa jokaiselle perheenjäsenelle on varattu oma hyllykkönsä – aivan kuin päiväkodissa!

@diysiskot -tilillä esitelty eteisjärjestely on ammentanut inspiraationsa Meillä kotona -sivustolta. Eteisen uuteen järjestykseen tarvittiin vain hyllyköt, naulakot, koreja sekä vanhasta kuramatosta leikellyt palaset kenkien alle.

– Ennen meidän eteinen oli kaaos ja lapset jättivät kaiken vain keskelle lattiaa. Tämä huone on meidän tuulikaapin vieressä. Nykyään eteinen on aina järjestyksessä, postauksessa hehkutetaan.

2. Ammattilaisen viisi vinkkiä toimivaan eteiseen

@toimivajarjestys -tiliä pyörittää ammattilaisjärjestäjä Mari, joka kertoo vinkkinsä kaikkiin kodin järjestelypulmiin. Eteinen on yksi ongelmallisimmista paikoista, sillä se on monissa asunnoissa hyvin ahdas. Näin on myös Marin kotona. Silti tavarat löytävät helposti omille paikoilleen, eikä kaaos vaivaa.

Mari vinkkaa ammattilaisen näkökulmasta, miten eteisen saa pidettyä kätevästi järjestyksessä:

Säilytä eteisessä vain kuluvan kauden vaatteet. Sovita ulkovaatteiden määrä todellisen tarpeen ja säilytystilan mukaan. Rajaa säilytystilaa koreilla, joihin järjestät tavarat kategorioittain kullekin perheenjäsenelle. Pyri sijoittamaan tavaroiden säilytyspaikat niin, että jokainen perheenjäsen pystyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Karsi, karsi, karsi ja karsi. Kaikki, mitä et tarvitse ovesta ulos lähtiessäsi, kannattaa säilyttää muualla.

3. Tavarat siististi kaappien kätköissä

@kotokallio -tilillä eteisen kaaos on vältetty huolellisesti suunnitellulla säilytysjärjestelmällä, joka hyödyntää koko seinän pinta-alan lattiasta kattoon. Jokaiselle perheenjäsenelle on suunniteltu oma kaappinsa, jossa on reilusti tilaa takeille ja asusteille.

” Jokaiselle perheenjäsenelle on suunniteltu oma kaappinsa.

Reunimmainen kaappi on puolestaan varattu mulle tarpeelliselle tavaralle kuten sateenvarjoille ja alakaapit kengille. Keskelle on jätetty istumatilaa sekä muutama naulakko.

4. Tee se itse -säilytyslokerikko maustehyllyistä

Jos eteinen on kapea, eikä neliötä ole hukattavaksi, voi massiivisten kaappien, penkkien ja -korien hyödyntäminen olla mahdotonta.

Rivitaloasunnon kapeassa eteisessä epäjärjestys aiheutti ennen harmaita hiuksia. Sittemmin hattujen, lapasten, huivien ja muun pikkutavaran järjestely on ratkaistu nerokkaasti ja edullisesti: @80nelioo -Instagram-tilin pitäjä kertoi jo reilu vuosi sitten hyödyntäneensä eteisen säilytyksessä seinälle kiinnitettäviä maustehyllyjä.

– Oikealle puolelle ei oven takia saanut edes kapeinta kenkäkaappia, niinpä seinälle kiinnitettiin Ikean maustehyllyjä. Tosiaan, kun taipumusta hamstraukseen minulla tuntuu olevan, niin lapsen kaikki (lue: osa) asusteista on helposti löydettävissä, postauksessa paljastettiin.

Kätevät maustehyllyt toimittavat edelleen säilytyslokeron virkaa.