Sonja Palo-ojan vanhaan taloon tehtiin remonttia, kun puukuitulevyjen alta paljastui uskomattoman kaunis yllätys: ”Fiilis oli aika huikea”

Tampereella asuvalla Sonja Palo-ojalla, 42, ja ja hänen miehellään Toni Laakkosella, 43,on yhteinen kiinnostuksenkohde: vanhat talot.

Viime kesänä pariskunta löysi viimein himoitsemansa. Vanhaa Järvenpään tilaa huolella vaalinut mies myi omaansa 265 000 eurolla. Ehtona oli, että tila menisi ihmiselle, joka osaisi arvostaa ja kunnostaa historiallista kohdetta. Paikka sijaitsee Tampereella Jutilan kylässä.

Hirsisen päätalon ja sivurakennuksen tarkka rakentamisajankohta on hämärän peitossa, mutta vanhan savupirtin merkinnät ovat 1700-luvulta. Huhupuheiden mukaan rakennukset ovat tätäkin vanhempia.

Vanhat talot ovat Sonja Palo-Ojan ja hänen miehensä intohimo.

Kahden asuinrakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu maakellari, aitta ja kiilakivistä tehty navetta.

Järvenpään tila on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Tällaisen kohteen kunnostaminen merkitsee, ettei mitä tahansa saa tehdä. Esimerkiksi talojen julkisivut on suojeltu.

"Moderni talotekniikka piiloon”

Palo-oja ja Laakkonen olivat pelastamisprojektiin oikeat tekijät, sillä Laakkonen on ammatiltaan perinnerakentaja.

– Ajatuksemme on, että laitamme paikan mahdollisimman pitkälti sellaiseksi kuin se on ollut. Moderni talotekniikkaa pannaan piiloon, Palo-oja kertoo.

Remonttibudjetti on tällä hetkellä 150 000 euroa.

– Tässä on mukana kahden talon remontti ja aitan kunnostus. Itse kun tekee, säästää.

Kunnostaminen on vasta aluillaan. Kahdeksanhenkinen uusperhe majailee tällä hetkellä pienemmässä sivurakennuksessa, jossa on 150 neliötä.

Päärakennusta, jossa on 200 neliöitä, käydään läpi pala palalta. Jos lahoa löytyy, on hirsien vaihdon aika. Niiden jälkeen on edessä vanhaa vastaavien pönttöuunien etsintä ja paikoilleen laitto, sillä talon alkuperäiset uunit on purettu pois.

Sisustuksessa suositaan talonpoikaiskalusteita.

Katosta löytyi yllätys

Vanhan talon kunnostaminen on tietenkin aikaa vievää työtä, mutta kun ottaa oikean asenteen, on se myös seikkailu. Koskaan ei voi tietää, mitä tulee vastaan.

Yhtenä päivänä Sonja Palo-oja kuuli viereiseen rakennukseen miehensä kovaäänisen huudahduksen. Hetken nainen pelkäsi, että mies oli törmännyt päätalon kunnostuksen yhteydessä johonkin ikävää, esimerkiksi massiiviseen kosteusvaurioon.

– Tulin paikalle jännittyneenä, ja sydän hakkasi tuhatta ja sataa. Mies viittilöi lähemmäs ja näytti, kuinka hieno katto puukuitulevyjen alta löytyi.

Katosta paljastui yllätys.

Puukuitulevyt ovat käytetty, koska niillä on ollut tapana parantaa talon lämmöneristystä. 1970-luvulla niitä suosittiin myös tyyliseikkojen takia. Siihen aikaan kaikki vanha haluttiin piilottaa modernin tieltä.

Puukuitulevyjen alta paljastunut katto oli täynnä huikeita koristeluja. Niiden alkuperä ei ole vielä pariskunnalle selvillä.

– Fiilis oli aika huikea, kun huomasin, miten hyvässä kunnossa koristeet ovat.

Jatkossa Palo-oja ja Laakkonen aikovat kutsua ammattilaisen paikalle. Hyväkuntoiset, mutta paikoin kuluneet kohdat on tarkoitus maalata uudelleen.

Pariskunta on kurkkinut, löytyykö koristeita mahdollisesti myös muualta talosta, mutta toistaiseksi on vedetty vesiperä.

Muualla puukuitulevyjen alta on löytynyt pelkkä raakalaudoitus.

Yllätykset eivät lopu

Katon koristeet ovat vain yksi esimerkki siitä, mitä kaikkea vanha talo kätkee sisäänsä.

Tila toimi aikoinaan arvostetun tuomarin asuntona, mutta on sen ympäristössä tapahtunut monenlaista muutakin jännittävää.

– Kerran juttelin reilu 90-vuotiaan rouvan kanssa, joka muisteli, että hän oli sodan aikana pikkulottana kulkenut talon takaa menevää polkua tähystystorniin, jossa käytiin tähystämässä vihollisen koneita.

Toinen rouva muisteli, kuinka hänellä oli tapana hakea viereiseltä pellolta vehnäntähkiä koululaisten pullanpaistoa varten.

Kahdeksanhenkinen uusperhe viihtyy Järvenpään tilalla loistavasti. Tilaa riittää, sillä asuinrakennuksia on kaksi.

Pelkkä ajatus siitä, että samoissa pihapiireissä on vuosien saatossa kulkenut lukuisia ihmisiä tarinoineen, saa mielikuvituksen liikkeelle.

Hämyisät pirtit ja niiden seiniin piirtyneet tarinat kiehtovat.

Ei ihme, että Palo-oja vertaa vanhan talon kunnostajan elämää sipulin kuorimiseen.

– Kuorit sitä kerros kerroksella ja välillä itket. Tosin nyt ei kyllä itketä, kun tämä katto paljastui.

