Sonjan, 26, upealla valaisimella on niin erikoinen tarina, että siitä innostuttiin somessakin: ”Taisimme epätoivoisesti vitsailla jopa sen varastamisesta”

Sonja Hirviniemi ihaili entisen kotitalonsa edessä olevaa katulamppua. Lopulta se päätyi hänen kotiinsa hauskaa reittiä.

Olisipa koti, jossa kaikilla tavaroilla olisi tarina!

Tämä sisustajien usein esittämä toive toteutuu vaasalaisen Sonja Hirviniemen, 26, kotona liki täydellisesti: on sohvia, joita on haettu autolla maakunnista asti, on second hand -tuoleja, joita on pantattu vuosikausia, ennen kuin ne ovat löytäneet paikkansa. Ja on suvun sisustusesineitä, jotka ovat päässeet kodin paraatipaikoille.

Hirviniemen olohuoneessa sijaitsevan valaisimen tarina on kuitenkin mielenkiintoisin.

Tämä valaisin toimi ennen katulamppuna.

Joitakin vuosia sitten Hirviniemi haaveili uudesta keittiön valaisimesta. Sisustuskaupat eivät kuitenkaan vastanneet haaveeseen, joka oli saanut inspiraationsa kodin vieressä kulkevalta kadulta. Siellä sijaitsi yksilö, joka oli ulkomuotonsa puolesta täydellinen!

Harmi vain, että kyse oli katulampusta.

– Valaisin oli niin ihana, että taisimme epätoivoisesti vitsailla jopa sen varastamisesta, Hirviniemi kertoo Ilta-Sanomille.

Eräänä päivänä valaisin oli kuitenkin poissa, ja tilalle oli vaihdettu huomattavasti tylsemmän näköinen led-lamppu.

– Siitä alkoi jännittävien tapahtumien sarja. Kaupunkimme sivuilta löytyi nimittäin valaistuksiin kohdistettu yhteydenottolomake. Raapustin sinne kyselyn, saisiko katulampun yksityiskäyttöön. Teksti oli aika ronskilla kädellä tehty huumorikirjoitus, Hirviniemi kertoo.

” Teksti oli aika ronskilla kädellä tehty huumorikirjoitus.

Sonja Hirviniemi löysi kotikadultaan valaisimen, joka oli niin ihana, että se oli saatava. Lopulta se päätyi Hirviniemelle hauskan tapahtumaketjun kautta.

Kaikkien yllätykseksi kaupunki otti Hirviniemeen yhteyttä heti seuraavana aamuna. Vastauksessa oli sähköyhtiön numero.

Soitto yhtiöön paljasti, että tieto Hirviniemestä oli kantautunut jo purkutöitä tehneen sähköyhtiön henkilökunnalle. Hirviniemi sai tiedon valaisimen nykyisestä sijainnista.

Koska valaisin oli jo matkalla kierrätykseen, Hirviniemi lähti heti matkaan.

– Paikalla odotti muutama työmies, joka antoi valaisimen minulle sillä ehdolla, että vastaan sen sähkötöistä. Veinkin sen heti veljelleni, joka on sähköalalla. Lamppu uusittiin kotitarpeita vastaavaksi.

Valitettavasti unelmien valaisin ei päässyt koskaan silloisen kodin keittiöön, sillä se osoittautui liian suureksi.

Valaisin löysi paikkansa uuden kodin olohuoneesta.

Tämän vuoden helmikuussa Hirviniemi kantoi kuitenkin valaisimen jälleen lähtöpisteeseen, eli entiselle kotikadulleen. Siellä sijaitsee Hirviniemen uusi koti, jonka olohuoneeseen se mahtui täydellisesti.

Nykyinen koti sijaitsee yli satavuotiaassa puutalossa.

– Valaisimen on arvioitu olevan 60-luvulta. Varmaa tietoa ei ole, mutta olen kuullut, että vastaavia olisi valmistettu aikoinaan Ruotsissa.

"Sopii olohuoneeseemme kuin nakutettu”

Hirviniemi jakoi tarinansa Instagram-tilillään Cityporstua sekä Facebookissa Pelastetaan vanhat esineet -ryhmässä, jossa se sai lämpimän vastaanoton. Reaktioita julkaisu keräsi 1,6 tuhatta.

Tarina innosti muitakin suomalaisia kertomaan vastaavanlaisista tapahtumaketjuista. Joku kommentoi, että ”vetovoiman laki” toimii.

Ilta-Sanomille Hirviniemi kertoo, että vanhat tavarat merkitsevät hänelle paljon. Koti on paljon rouheampi, kun siellä on esineitä, joiden eteen on nähty hieman vaivaa.

Olohuoneessa paraatipaikalla sijaitseva valaisin saa yhä hymyn huulille.

– Se on kerännyt kiitosta myös vierailta. Heidän mukaansa valaisin sopii olohuoneeseemme kuin nakutettu.

Oletko sinä saanut esineen kotiisi erikoista reittiä? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@is.fi.