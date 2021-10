Laura, 30, sai tarpeekseen Helsingistä ja muutti Kilpisjärvelle – muutokset olivat isoja: ”Olen saanut enemmän kuin uskalsin toivoa”

Laura muutti pääkaupunkiseudulta Lappiin ja löysi rauhan, jota oli kaivannut. Nykyään pelkkä visiitti Helsingissä saa hermoston oireilemaan.

”Edelleen herkistyn joka ikinen kerta, kun olen yksin tunturin huipulla. Sitä tunnetta ei vaan voi kuvailla täydentävästi sanoilla.”

Kun ihminen tekee suuren elämänmuutoksen ja repäisee itsensä irti entisestä, ei ole itsestäänselvyys, että unelmat osoittautuvat todellisiksi. Toisaalta voi käydä niin, että todellisuus osoittautuu unelmiakin paremmaksi.

Tykkylumikuusia Ylläksellä.

Yksi onnellisista on pääkaupunkiseudulta Lappiin muuttanut Laura, 30. Melkein kolme vuotta sitten tapahtunut elämänmuutos ei ole kaduttanut päivääkään.

– Olen saanut enemmän kuin uskalsin toivoa. Vasta täällä arki on muodostunut sellaiseksi, mistä tykkään.

Aiemmin Laura eli kiireistä arkea etelässä. Työt Helsingissä, opinnot yliopistossa ja jatkuva ihmisvilinä uuvuttivat. Burn out oli lähellä.

Hän ymmärsi, että elämänmuutos oli pakollinen.

– Lappi tuli mieleen, sillä se oli ollut unelmani aiemmin. Kun olin saanut yliopisto-opinnot päätökseen ja silloinen ihmissuhteeni oli päättynyt, päätös muutosta kävi nopeasti. Tajusin, että nyt jos koskaan.

"Olen löytänyt syvän rauhan”

Omalla tavallaan muutto Lappiin ei ole muuttanut Lauran elämästä paljoakaan: sisällöntuotantoa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon töitä tekevä nainen avaa yhä työkoneen aamuyhdeksältä ja päättää puuhat viiden aikaan iltapäivällä, kuten ennenkin.

Toisaalta niin moni asia elämässä on muuttunut, ettei Laura ole enää entisensä.

Parasta on, että ympärille levittäytyy hiljaisuus, josta ei ollut vielä kolme vuotta sitten tietoakaan.

– Olen löytänyt täältä syvän rauhan. Se, että voin lähteä työpäivän päätteeksi yksin tunturiin, on sanoin kuvaamattoman hieno tunne. En kaipaa Helsingin ihmisvilinää.

Laura hiihtovaelluksella Käsivarren Lapissa.

Hienoa on sekin, että entisestään vahva luontoyhteys on Lapissa vahvistunut. Erämaaluonto, jossa ihmisen jälkiä näkyy tosi vähän, on tehnyt Lauraan syvän vaikutuksen.

Havainnoistaan Laura kirjoittaa blogia Kiertoreitti.

– Aistit herkistyvät täällä. Sen huomaa, kun käyn nykyään Helsingissä. Kaikki äänet kuulostavat siellä tosi kovilta. Pelkästään ratikkakiskojen äänet ja liikennevalojen piipitykset kuuluvat vahvasti päässä.

Ympäristöystävällinen elämäntyyli on arvovalinta

Lauralla on Lapissa kaksi kotia.

Toinen sijaitsee Kilpisjärvellä, josta nykyinen puoliso on saanut töitä eräoppaana. Toinen on Äkäslompolossa.

Elämäntyyli edellyttää autoa, mutta muuten Laura pyrkii ympäristöystävälliseen elämäntyyliin. Kun on pakko lähteä etelään, Laura valitsee lentokoneen sijaan junan. Myös vaikuttaminen ympäristöasioihin paikallistasolla kiinnostaa.

– Tilanne on toki monisyinen. Haluaisin ottaa kantaa, mutta tilanne on haastava. Luonto on täällä myös tärkeä elinkeino. Se, miten sitä tulisi suojella, riippuu siis näkökannasta.

Sanojaan täytyy siis asetella oikein, mutta Laura uskoo, että vaikuttaminen on mahdollista. Monet Lapissa asuvista ystävistä – paikallisista ja etelästä tulleista – ovat hänen kanssaan samoilla linjoilla.

– Täällä eletään niin lähellä luontoa, että sitä oppii arvostamaan paljon enemmän. Siksi pyrimme tekemään valintoja, jotka auttaisivat myös ympäristökysymyksissä.

Keskiyön auringon aikaan tunturissa.

Laura huomauttaa, että ilmastonmuutos näkyy Lapissa jo nyt.

– Säiden ääri-ilmiöiden voimistumisen huomaa Saanan laella. Siellä mitataan välillä hirmumyrskylukemia. Talvi-ihmisenä minua huolestuttaa myös lumikato. Kyllä sitä miettii, kuinka pitkään täällä nautitaan valkoisista jouluista.

Lääkäri 200 kilometrin päässä

Lappiin muutto on sujunut Lauralta niin hyvin, että hän ei voi muuta kuin suositella samaa muille, jotka haaveilevat luonnonrauhasta.

Pohjoiseen voi tulla myös kokeilemaan: niin hänkin teki, mutta jäi sille tielleen. Siihen tulee kuitenkin varautua, ettei arki ole enää yhtä vaivatonta kuin ennen.

– Kun lääkäri sijaitsee 200 kilometrin päässä, kyllähän se omat haasteensa asettaa.

– Ja pitkän aika välin suunnitelmia ei voi tehdä. Säät määrittelevät niin paljon, mitä pystyt tekemään. Etenkin talvella avotunturissa sää voi olla arvaamaton ja näkyvyys kadota nopeastikin, joten kelien ehdoilla on elettävä ja muutettava suunnitelmia tarpeen tullen.

Kun pienen vaivannäön hyväksyy, saa palkaksi elämäntyylin, jossa pulssi lyö hitaammin ja tarjolla on yltäkylläistä kauneutta.

– Ruska, yötön yö ja kaamos lumoavat. Se tulee ihmisille aina yllätyksenä, miten uskomattoman hienoa aikaa myös kaamos voi olla. Ne muutamat tunnit, jolloin on valoisaa, saa nauttia pastellinsävyisestä taivaasta. Väsymyskään ei iske, kun ei ole etelän tapaan loskaa, keinovaloja ja muuta valosaastetta.

Kaamoksen värejä Kilpisjärvellä.

Kaikesta kuulee, ettei Laura ole heti muuttamassa takaisin. Toiveena onkin, että koti pysyisi pohjoisessa, jos ei Kilpisjärvellä ja Äkäslompolossa, niin sitten vaikkapa Inarissa.

– Lapin paikkakunnat ovat hyvin erilaisia. En todellakaan kaipaa takaisin.