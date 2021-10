Susannan kolmiossa asuu viisi perheenjäsentä – olohuoneeseen löytyi toimiva ratkaisu ”lisätilaksi”, jolla saatiin myös omaa rauhaa: ”Olen nukkunut täydellisesti”

Makuusopissa nukkuu täysin omassa rauhassa, Susanna kehuu.

Susanna Salonen asuu Jyväskylässä. Perheessä on kolme lasta, ja tilanpuutteen vuoksi vanhempien piti siirtyä nukkumaan olohuoneeseen. Ratkaisu löytyi makuusopista.

Iso perhe, mutta ei omaa huonetta jokaiselle. Tilanpuute on tuttu monelle perheelliselle.

Jyväskylässä 67,5 neliön kolmiossa asuva Susanna Salonen oli päätynyt nukkumaan miehensä kanssa olohuoneeseen, kun perheen kolmesta lapsesta yksi tarvitsi erityistarpeidensa takia oman huoneen.

Vanhemmille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin antaa makuuhuoneensa jälkikasvun käyttöön.

– Muutto ei ollut vaihtoehto, sillä lähellä ei ole riittävästi edullisia vuokra-asuntoja. Muutto kauemmas ei ole lasten koulujen takia mahdollista, Salonen kertoo.

Susannan perhe kärsi tilanpuutteesta. Ratkaisu löytyi makuusopista, joka tehtiin olohuoneeseen. Siellä nukkuu hyvät yöunet.

Ratkaisu löytyi makuusopista

Kun muutama yö olohuoneasumista oli takana, sisustussuunnittelijaksi vastikään valmistunut Salonen sai idean. Mitä, jos olohuoneeseen rakentaisi erillisen makuusopen, jossa olisi verhot suojana? Siitä saisi samalla kotiin ylimääräisen ”lisätilan”.

Vuokra-asuntoon ei voinut porata seinälle mitä tahansa, mutta makuusopin voisi asentaa ilman, että seinään jäisi jäljen jälkeä.

– Ensin haaveilimme rakennelman tekemisestä itse, mutta pienen googlailun jälkeen selvisi, että saisimme ostettua pylvässängyn rungon parilla sadalla eurolla.

Runko löytyi siis sisustustavaratalosta, mutta vielä tarvittiin verhot, jotka estäisivät valon tunkeutumisen sisälle makuusoppiin. Haaveissa oli kangas, joka ei menisi hetkessä pilalle perheen koiran jäljiltä.

– Löysinkin edullisesta sisustusketjusta sopivan värisen vaalean kankaan, jossa oli elävä pinta. Hauskinta on, että se on itse asiassa suihkuverho. Kukaan ei sitä kuitenkaan ole suihkuverhoksi tajunnut.

” Hauskinta on, että se on itse asiassa suihkuverho. Kukaan ei sitä kuitenkaan ole suihkuverhoksi tajunnut.

Pylvässängyn runko peittyy kokonaan kolmella verholla. Ne ovat tavanomaista leveämpiä eli parimetrisiä.

– Verho suodattaa hyvin kattovalon. Aamulla pystyn nukkumaan pimeässä, vaikka mies herää aikaisemmin ja laittaa valoja päälle. Olen yleensä herkkäuninen, mutta täällä olen nukkunut täydellisesti.

Halpa uudistus

Rungon ja verhojen lisäksi Salonen hankki makuusoppiin uuden sängyn ja petauspatjan. Uuden huoneen hinnaksi tuli näin ollen noin 500 euroa.

Idea on kerännyt kiitosta myös sosiaalisessa mediassa, jossa Salonen on esitellyt ratkaisuaan. Nainen on huomiosta ällistynyt.

– Hyvä, että en itkenyt, kun huomasin, miten ihmiset ilahtuivat tällaisesta. Moni kommentoi, että tällainen täytyy saada!