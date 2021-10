Näitä Arabian astioita himoitaan nyt Ruotsissakin: monille tuttu retroastiasto myytiin hyvään hintaan – 5 sarjaa, jotka kiinnostavat eniten suomalaisia

Arabian kahvikupit 1960–1980-luvuilta ovat alkaneet kiinnostaa kuluttajia myös ruotsalaisissa huutokaupoissa. Asiantuntijoiden mukaan osa astioista menee Aasiaan.

Suomessa pitkäaikaisia suosikkeja, Ruotsissa suhteellisen tuoreita hittejä. Ruotsalaisen iltapäivälehti Aftonbladetin mukaan paikallisissa huutokaupoissa on riittänyt ostajia Arabian kahvikuppisarjoille.

Kesällä julkaistun jutun mukaan huutokaupoissa on innostuttu esimerkiksi Ruija-, Flora- ja Koralli-astiastoista. Lehti kertoo, että 1960–1980-lukujen astiasarjojen suosio on yllätys, sillä joitakin vuosia sitten huutokaupat joutuivat liki kieltäytymään aikakauden kahvikuppisarjoista.

Arabian lisäksi ostajat himoitsevat vanhoja Gustavsbergin ja Rörstrandin tuotteita.

Ruija-astiat ovat tuttuja 1970- ja 1980-luvuilta. Kaikkia ne eivät täysin viehätä.

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan syy 1960–1980-lukujen kahvikuppisarjojen suosiolle on arvoitus. Se kuitenkin tiedetään, että keramiikkaa ja posliinia ostavat nykyään uudet asiakkaat Kiinasta, Etelä-Koreasta ja Japanista.

Raija Uosikkisen Koralli-sarja kiinnostaa

Aftonbladet kertoo, että tiettyjen Arabian sarjojen hinnat ovat nousseet viime vuosikymmenen puolesta välistä paikoin huomattavasti.

Esimerkiksi Raija Uosikkisen ja Ulla Procopén Koralli-sarjan kuppien hinnat liikkuivat joitakin vuosia sitten muutamissa kympeissä. Tämän vuoden elokuussa 48-osainen sarja myytiin ruotsalaisessa huutokaupassa vasarahintaan 24 500 kruunua eli noin 2 500 euroa.

Koralli-sarjan astiastosta maksettiin reilu hinta huutokaupassa Ruotsissa.

Vastaavanlaista innostusta on nähty myös Suomessa. Helsinkiläisen second handiin erikoistuneen Muija-liikkeen toimitusjohtaja Taina Vuorela kertoo Ilta-Sanomille, että koronapandemian alussa Koralli-sarjan myynnissä nähtiin selvä piikki. Suomalaiset ostivat tuolloin kahvikuppisettejä jopa 200 eurolla, mutta määränpäänä olivat Aasian markkinat.

– Kun aasialaiset turistit eivät päässeet Suomeen, ostaminen hoidettiin tällä tapaa. Nyt hinnat ovat jo laskeneet, Vuorela toteaa.

Arabia toki kiinnostaa Aasiassa yhä. Vuorelan mukaan japanilaisia kiinnostavat kuviolliset ja koristeelliset sarjat, mutta eteläkorealaiset etsivät mieluummin raidallisia tuotteita.

– Japanilaiset ovat myös hyvin kiinnostuneita tuotteiden historiasta, toisin kuin kiinalaiset, joita kiinnostavat huippubrändit itsessään.

Toimitusjohtaja on huomannut, että Arabian sarjoista suomalaisia kiinnostavat puhalluskoristeiset sarjat. Myös harvinaisista väreistä tai toisaalta mustavalkoisesta Emilia-sarjasta maksetaan satasia.

Nimisuunnittelijoiden sarjat aina suosiossa

Koralli ei ole ainoa huutokauppasuosikki. Aftonbladet mainitsee muun muassa Ulla Procopén suunnitteleman Ruija-astiaston. Astiasto, jossa oli 40 osaa, myytiin Ruotsissa taannoin hintaan 863 euroa.

Ruija-sarjan pieni kahvikuppi.

Flora-sarja, jossa oli 41 osaa, myytiin puolestaan hintaan 2 354 euroa. Vielä kolme vuotta sitten 19-osainen astiasto myytiin paikallisessa huutokaupassa hintaan 74 euroa.

Huutokauppa Hagelstam & Co:n intendentti Tuomas Rossi täsmentää, että naapurimaassa havaittu Arabia-ilmiö on hyvin havaittavissa myös Suomessa.

Flora-sarjan kuppi.

– Aivan uudesta ilmiöstä ei tosin ole kyse, vaan nimisuunnittelijoiden ikoniset sarjat ovat kiinnostaneet aina kotimaisiakin kuluttajia. Arabian tuotanto on niin laajaa, että pakostikin jotkut sarjat jäävät jossain vaiheessa paitsioon ja joistain tulee haluttuja klassikoita.

” Arabian tuotanto on niin laajaa, että pakostikin jotkut sarjat jäävät jossain vaiheessa paitsioon ja joistain tulee haluttuja klassikoita.

Osa suosion laskusta on yhteydessä astioiden muuttuneisiin käyttötottumuksiin. Kahvikupit voivat olla nykyiseen makuun liian pieniä, tai niiden materiaalit eivät vastaa nykytarpeita. Toisaalta vanhojen Arabian astioiden suosio on kasvanut myös ulkomailla, mikä on vaikuttanut hintoihin suosiollisesti.

– Nykyisin moni Suomessakin huudettu kohde matkaa Japaniin tai Yhdysvaltoihin, Rossi kertoo.

Arabian suosikit Suomessa

Tuomas Rossi ja Taina Vuorela arvioivat, mitkä Arabian sarjoista kiinnostavat tällä hetkellä suomalaisia eniten.

Sarjojen hinnat vaihtelevat paljon kokonaisuudesta ja myyntipaikasta riippuen, Rossi muistuttaa.

Paratiisi, suunnittelija Birger Kaipiainen

Valencia, suunnittelija Ulla Procopé

Sointu, suunnittelija: Kaj Franck

Teema, suunnittelija Kaj Frack

Maisema-astiasto eri variaatioineen, tyylitelty vanhojen kuparisiirtokuvien pohjalta.

Arabian Valencia-sarja on yksi suomalaisten suosikeista.

Birger Kaipiaisen Paratiisi-sarja on myös suomalaisten suosikki.