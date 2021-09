Yhtiökokouksen esityslistalle oli kirjattu omituinen ongelma: ”Valitettavasti en saanut tietää, kuinka keissi ratkaistiin”

Ilta-Sanomien lukijat muistelevat yhtiökokouksissa sattuneita yllättäviä ja outoja tilanteita.

TALOYHTIÖN yhtiökokous on parhaimmillaan hedelmällinen tilaisuus tavata muita osakkeenomistajia ja päättää yhteisistä asioista sulassa sovussa.

Aina kokoustaminen ei kuitenkaan suju yhteisymmärryksessä. Kireästä tunnelmastaan kuulut yhtiökokoukset ovat suorastaan klassikko.

Myös Ilta-Sanomien lukijoilla on kokemusta kokouksista, joissa on sattunut ja tapahtunut.

Aiempaa yhtiökokousaiheista juttuamme kommentoineet lukijat jakavat omat kokemuksensa kokousten kiemuroista:

Ei putkiremontille

– Entisessä rivitaloyhtiössäni oli yksi änkyrä hallituksen jäsen, joka oli vielä tosi pihi. Kun yhtiössä aloitettiin putkiremontti, tämä änkyrä kielsi tulemasta omaan asuntoonsa. Putkiremonttia ei tarvitsisi hänelle tehdä, koska hänen asunnossaan oli kuulemma ihan hyvät putket. Ja hulluinta tässä on, ettei putkia sitten tehty.

Varsin omituinen ongelma

– Erään kerrostalon yhtiökokouksen esityslistalle oli kirjattu varsin omituinen ongelma. Joku asukas oli tehnyt isännöitsijälle ilmoituksen häiritsevästä linnunlaulusta. Valitettavasti en saanut tietää, kuinka kyseinen keissi ratkaistiin.

Putkiremonttikiista loppui yhteen lauseeseen

– Kerran erään taloyhtiön yhtiökokouksessa kiisteltiin putkiremontista. Pitkään talossa asuneet vastustivat, koska remontti tiesi menoja. Asian laukaisi yksi uusi asukas, vanhempi herrasmies. Herra sanoi, että oli juuri ohitusleikkauksessa ja on saman ikäinen kuin talo. ”Kyllä putket kannattaa korjata”, hän sanoi. Tuli yksimielinen päätös.

Helsinkiläiset ovat rasittavia

– Olen toiminut isohkon taloyhtiön hallituksessa. En ole asunut kyseisessä taloyhtiössä, mutta omistan yhtiöstä kaksi asuntoa. Taloyhtiö sijaitsee Helsingissä ja itse asun muualla. Omistan myös pari asuntoa muualla Suomessa. Voin syvällä kokemuksen rintaäänellä todeta, että hankalin taloyhtiö kokouksineen on tämä Helsingissä sijaitseva. Helsinkiläiset ovat erityisen pöhlöjä taloteknisissä asioissa. Helsingissä on kaikkien alojen asiantuntijoita valtava määrä, mutta osaaminen on nolla. Kun vetoaa asunto-osakeyhtiölakiin, niin silti inttäminen jatkuu.

"Osa keskittyy lillukanvarsiin”

– Osa ihmisistä keskittyy yhtiökokouksessa lillukanvarsiin, kuten parvekekukkiin, pesutuvan käyttöaikoihin ja pihatalkoiden tarjoiluun tai lenkkisaunan päivään.

Nämä kokousaikaa vievät aiheet aiheuttavat sen, että isännöitsijävetoiset yhtiöt hyväksyvät huomaamattaan kalliitakin remontteja ja taloyhtiön hoitoon liittyviä menettelyjä. Kun pääasioita ei ymmärretä, jäädään näpertämään joutavan perässä.

Kukaan ei kysy piha-alueiden talvikunnossapidon kilpailutuksesta eikä saatujen tarjousten sisällöstä, jos sellaisia on saatu. Ostetaan ylihintaan sellaista, mitä ei tarvita ja jäädään paitsi tarvittavasta.

Kesken kokouksen pihalle ilmestyi letku

– Ensimmäinen yhtiökokous oli yhtä sekasortoa. Kukaan ei saanut selvää, missä mennään.

Kun tulimme kohtaan ”muut asiat”, eräs nainen nousi ylös ja alkoi ääni falsetissa esitelmöidä, miksi hänen etupihallaan ei ole samanlaista vesiletkua kuin muilla.

Nainen tivasi, miksi se puuttuu häneltä. Hän halusi, että taloyhtiö asennuttaa sen heti, koska muillakin on. Puhetulvaa eivät muutkaan kestäneet. Saman toistaminen jatkui, vaikka puheenjohtaja lupasi hoitaa asian heti.

Puheenjohtaja oli hätää kärsimässä, kun minulla välähti. Näytin puheenjohtajalle, että poistun hetkeksi.

Kävin asunnossamme, irrotin letkun ja kävin kiinnittämässä sen naisen huoneiston hanaan. Palasin kokoukseen ja kerroin puheenjohtajalle, että nyt hänellä on se letku paikallaan. Puheenjohtajaa huvitti asia ja hän julisti kovaan ääneen tälle henkilölle, että nyt asianne on kunnossa. Teillä on letku terassillanne. Voitaneen siirtyä eteenpäin.

Nainen ryntäsi ulos ja tuli takaisin. Hölmistyneenä hän alkoi esitelmöidä, että miten tämä on mahdollista. Ei se siinä ollut lähtiessä. Hän oli niin tohkeissaan, ettei huomannut minun poistumistani aikaisemmin.

Nainen ei muusta puhunut muutamaan päivään kuin letkun ilmestymisestä hanaan kesken kokouksen. Piti lopulta kertoa totuus. Meistä tuli todella hyvät naapurit.

Ei uudistuksille

– Yhtiökokouksessa uudet nuoret asukkaat ihmettelivät, miksei tiettyjä remontteja ollut tehty jo aikoja sitten. Minä siihen, että kysykää heiltä, jotka ovat vastustaneet sanomalla, "ettei minun eläessäni". Kyseessä oli kolme mummelia, jotka vastustivat periaatteessa kaikkea uudistamista.

Korjauksia kyllä sai tehdä ja niitä todella oli. Kalliiksi tuli. Uusiminen olisi tullut halvemmaksi.

” Viime vuonna teimme päätöksen, että myydään pois ja muutetaan vuokralle. Siihen loppuivat unettomat yöt ja jatkuva stressi, varsinkin ennen yhtiökokousta.

Pahin on pts-suunnitelma

– 12 vuotta asuimme rivitalossa. Viime vuonna teimme päätöksen, että myydään pois ja muutetaan vuokralle. Siihen loppuivat unettomat yöt ja jatkuva stressi, varsinkin ennen yhtiökokousta. Pahin on pts, eli pitkän tähtäimen suunnitelma. Toiset lukevat sitä kuin raamattua.

Hitaammat eivät ehdi mukaan

– Yhtiökokouksessa aloitetaan keskustelu, ja lähes saman tien se lopetetaan. Hitaampi ei ehdi edes kysymystä muotoilla. Monikaan ei tainnut ymmärtää, mitä kylpyhuoneremontista päätettiin. Annettiin suostumus monen sadantuhannen euron lainaan. Raitilla on sitten kuulunut kiihkeitä vuoropuheluita.

Rivitalossa on kauheinta

– Rivitalo-omistusasuminen on kauheinta, jos niikseen tulee. Aina uuden asukkaan muuttaessa taloon suunnitelmat laitetaan uusiksi uuden asukkaan mielipiteen mukaan.

Remontintekijät valitaan ties miten. Työn laatu on usein surkeaa.

Kokousten esityslistoja ei ole. Isännöitsijä ja puheenjohtaja pitävät "kokouksiaan" kahden kesken pihan nurkkauksissa. He setvivät asukkaiden yksityisasioita kuulomatkan päässä, ja myös muille asukkaille juorutaan kaikenlaista. Luottamushenkilöiden ei pidä olla juorutehdas, mutta usein näin taitaa olla.

Samat naamat pitävät pallistaan kiinni vuosikaudet. Kiertävästä systeemistä ei olla tietävinään, vaikka siitä on aikanaan sovittu.

