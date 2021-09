”Tilaihme”, ranskalainen parveke ja 6 muuta asiaa, jotka todella ärsyttävät asuntojen myynti-ilmoituksissa: ”Lopetan lukemisen heti...”

Monella hälytyskellot alkavat soida, jos asunnon myynti-ilmoituksessa lukee sana ”tilaihme”.

Asumisen toiveita on yhtä monia kuin on asukkaitakin, mutta tietyt ongelmakohdat ärsyttävät useampaa. On liian pieniä neliöitä, meluhaittoja ja kaikenlaista epäkäytännöllisyyttä.

Asuntoilmoituksissa asumisen ongelmakohdatkin voidaan verhoilla hienolta kuulostaviin lauseisiin, Vauva.fi-keskustelupalstalla huomautetaan.

Sivustolla käydään vilkasta keskustelua asuntoilmoitusten ”turn offeista” ja asumisen epäkäytännöllisistä ratkaisuista.

Ärsyttävätkö nämä ilmaukset ja asiat sinua?

Tehoneliöt

Jos olet selannut asuntoilmoituksia edes kerran elämässä, on hyvin todennäköistä, että eteesi on tullut sana ”tehoneliöt”. Hienolta kuulostava sana voi kätkeä sisäänsä monia ongelmakohtia.

– Kaikki mahdollinen on tungettu samaan tilaan. Kun kaikki on yhtä suurta huonetta, ei voi sisustaa järkevästi. Näin etätyön aikana ihmiset ovat alkaneet huomata, miten järjetöntä tämä ”kaikki yhdessä huoneessa ja väliseinät joka puolelta asuntoa pois” -ratkaisu oikeasti on, Vauva.fi-sivuilla kerrotaan.

– "Fiksusti käytetyt neliöt". Tämä tarkoittaa, ettei makuuhuoneisiin mahdu kuin sänky, ja keittiötä ei ole.

Kaupunginosa nimetty väärin

Markkinointi on markkinointia, mutta joskus menee liian pitkälle. Vauva.fi-sivulla useampi kirjoittaja valittaa, että tietyllä asuinalueella sijaitsevia asuntoja kaupataan tuntemattoman paikan nimellä, vain asuinalueen huonoa mainetta välttääkseen.

– Naamioidaan (ilmoitus) uusionimellä, koska alueella on muutama kaupungin asunto ja vanha maine.

”Jos ei ole pohjapiirrosta, lopetan lukemisen heti. Ei minua kiinnosta yrtit tiskipöydän reunalla”, kertoo yksi.

Ranskalainen parveke

Ranskalainen parveke kuulostaa upealta, mutta todellisuus voi olla jotakin muuta.

– Ranskalainen parveke on oikeasti vain ritilä tai lasi vähän suuremman ikkunan edessä. Niissä ei ole minkäänlaista seisomapinta-alaa, eikä siellä voi pitää kukkia tai tuulettaa vaatteita. Ranskalaista parveketta ei saisi kutsua parvekkeeksi.

Myyntikuvat johtavat harhaan

On ymmärrettävää, että valmisteilla olevien asuntojen havainnekuvat johtavat harhaan, mutta Vauva.fi-palstalla valitetaan, että vanhankin asunnon myyntikuvat voivat olla joskus virheellisiä.

– Meidän taloyhtiössä on neljä kerrostaloa ja neljä saunaa uima-altaineen. Kuvissa on usein ihan joku muu allastila. En ole kaikissa saunoissa käynyt, joten en ole varma, että onko kuva ylipäätään meidän taloyhtiöstä.

– Asunnonvälittäjä otti kuvia makuuhuoneestamme jollain ihme linssillä, jolla sai huoneen näyttämään huomattavasti suuremmalta ja jotenkin valoisammalta kuin mitä se oikeasti oli, kertoo toinen.

Hassut stailauskuvat

Stailaaminen on nykyään osa monen asunnon myyntiä, mutta rajansa kaikella, keskustelijat muistuttavat.

– Peikonlehti saunassa ja muut arjen kätevät sisustusratkaisut.

” Sana "persoonallinen" kuvaustekstissä kertoo jo ennen kuvien katselua, että kyseessä on kohde, joka vaatii täydellisen remontin.

Sana ”persoonallinen” myyntitekstissä

Monet tykkäävät persoonallisesta tyylistä, mutta asuntoilmoituksessa sanapari voi olla hälytysmerkki, väittää yksi.

– Sana "persoonallinen" kuvaustekstissä kertoo jo ennen kuvien katselua, että kyseessä on kohde, joka vaatii täydellisen remontin, mutta josta yritetään pyytää niin sanotusti muuttovalmiin hintaa.

Pohjapiirustus puuttuu

Kauniit kuvat voivat saada asuntokuumeen nousemaan hetkessä, mutta moni haluaisi nähdä muutakin kuin sisustuksellisia yksityiskohtia.

– Jos ei ole pohjapiirrosta, lopetan lukemisen heti. Ei minua kiinnosta yrtit tiskipöydän reunalla.

Epäkäytännölliset ratkaisut

Makuuhuoneiden höttöseinät, säilytystilattomat asunnot ja kaikenlainen epäkäytännöllisyys harmittavat. Keskusteluun osallistuneet muistuttavat, että realismi kannattaa pitää mielessä myös kauniita asuntoilmoituskuvia selatessa.

– Modernit täysin säilytystilattomat ”upeat loft-asunnot omalla sisäänkäynnillä” edustavat pahinta roskaa, mitä nykymarkkinoilla on tarjota. Suomessa on neljä vuodenaikaa. Näissä asunnoissa ei ole edes naulakkoa talvitakille, vaatekaapista puhumattakaan.

– Suljen välilehden asuntoilmoituksesta, jos omakotitaloon tullaan sisään niin sanottuun makuuhuonekerrokseen ja keittiöön kivutaan ylös toiseen kerrokseen. Yleensä näissä on tietysti iso terassi alhaalla ja yläkerrassa sitten pieni parveke. Mitä iloa siitä terassista on esimerkiksi ruokailun suhteen? Kuka jaksaa raahata ruokia ja astioita alas ja ylös?

