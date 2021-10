Jari rakensi Kontiolahdelle oman linnan – vieraita odottavat giljotiini, vankityrmä ja juoksuhauta

Jari Turunen rakensi Kontiolahdelle oman linnan. Salissa on allas, kellarissa tyrmä ja pihalle nousee kummituspuutarha.

Fysiikan professori Jari Turusella on poikkeuksellinen asenne. Kun hän noin 25 vuotta sitten alkoi haaveilla omasta talosta, mikään ihan peruskoti ei kiinnostanut.

– Jos rakennat talon, miksei se voisi olla linna, Turunen kysyy Puntarikosken linnan pihamaalla.

Puntarikosken linna on Turusen oma linna. Vuonna 1998 hän osti Joensuun vieressä sijaitsevasta Kontiolahdesta tontin ja muutamassa vuodessa sille kohosi harkoista tehty, erehdyttävästi keskiaikaista linnaa muistuttava asumus. Nykyään kaikki on kohdillaan linnanportteja myöten.

– Jos rakennat talon, miksei se voisi olla linna, Jari Turunen kysyy Puntarikosken linnan pihamaalla.

Porttia vartioi lintuvaakuna.

Rautaportilla on myös kyltti, joka tervehtii vieraita latinaksi.

Arx Puntarikoski Anno 1999, rautaportin kyltti tervehtii vieraita latinaksi.

Linnan pihalla korkeuksiin kohoaa paitsi itse linna myös giljotiini. Se on yksi kolmesta asiasta, jotka Turunen ehdottomasti omaan linnaansa halusi.

– Giljotiinissa on 12-kiloinen terä. Jos sen pudottaa, niin kyllä puu katkeaa, Turunen kertoo.

” Vaimo pilasi hirttosilmukan, kun laittoi siihen kukan.

– Siinä on kuitenkin turvalukitus, puoliso Sirpa Turunen kiirehtii lisäämään.

Giljotiinin vieressä on jalkapuu ja hirttopuu.

– Vaimo pilasi hirttosilmukan, kun laittoi siihen kukan, mies harmittelee.

Sirpa Turusen mielestä hirsipuuta oli syytä koristella.

Giljotiinin yläpuolella on oma vaakuna. Se pitäisi maalata taas uusiksi.

Linnan mailla on parempi käyttäytyä sillä pihalla odottaa myös jalkapuu.

Keskiaikaiseksi viimeistelty tyyli jatkuu myös linnan sisätiloissa. Linnansali on komea näky. Siellä ovat keskiajalle sopivat pöydät ja penkit, valtava takka, koristeallas, josta Turusten kissat käyvät juomassa sekä linnan omistajien hallitsijan tuoleja muistuttavat istuimet.

– Nämä ovat minun suosikkini! Meidän hääjuhlatuolit, Sirpa Turunen kertoo.

Pari avioitui omassa linnassaan vuonna 2007. Linnansalissa on juhlittu perheen ja ystävien kanssa myös lukuisia juhannuksia, jouluja ja pyöreitä vuosikymmeniä. Salia kysyvät juhlapaikaksi myös ulkopuoliset. Silloin suosituin kohta on linnansalin nurkkaan rakennettu moderni baaritiski.

Omissa häissään Turuset istuivat näissä tuoleissa, jotka ovat yhä osa linnansalin keskiaikaista sisustusta.

Linnansalin katseenvangitsija on turkoosi koristeallas.

Linnansalissa oleva haarniska on täydellinen kopio oikeasta keskiaikaisesta haarniskasta.

Toisesta nurkkauksesta löytyy keskiaikainen haarniska ja aikakauden aseita. Ne Jari Turunen on ostanut Turun lähellä sijaitsevasta kaupasta.

– Haarniska on mitoiltaan tarkka kopio keskiaikaisesta haarniskasta. Kun sen laittaa päälle, ei kyllä pysty taistelemaan, Turunen sanoo.

Jari Turunen on rakentanut linnansalin pöydät ja penkit itse.

Linnansalin yläpuolella on yläsali, jonne kuljetaan vankkoja, puisia kierreportaita pitkin. Tyyli on yhä keskiajalta, mutta mukavuudet eivät. Tiloissa on ruoka- ja peilisalin lisäksi makuuhuone, pesutilat ja poreamme.

” Kesäisin asumme täällä. Täällä on silloin ihanan viileää.

– Kesäisin asumme täällä. Täällä on silloin ihanan viileää, Sirpa Turunen sanoo.

Parvekkeella on kaunis ja kookas kirkonkello. Konservaattori arvioi Turusille, että suomalaiset sotilaat ovat todennäköisesti toisessa maailmansodassa ryöstäneet sen itäkarjalaisesta luostarista.

Linnan yläkerrassa on myös elokuva- ja kokoushuone. Siellä Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä Jari Turunen tapasi opiskelijoitaan, kun korona piti yliopiston ovet tiukasti kiinni. Tilaa ovat käyttäneet kokoustamiseen myös ulkopuoliset.

Yläkerran kelloa soitetaan esimerkiksi hääjuhlallisuuksissa.

Linnan katolta pilkistää tykki. Se ei oikeasti toimi.

Linnan katolla on pikkutykki ja tähtitorni, joka on toinen kolmesta asiasta, jotka Turunen omaan linnaansa halusi. Tähtitornia ei tosin ole viimeistelty avaruuden tarkkailuun, koska kahdeksan kilometrin päässä sijaitseva Joensuu tuottaa liikaa valosaastetta.

Kellarista löytyy Turusen kolmas toive – kaltereiden takana oleva, paksulla kettingillä koristeltu vankityrmä.

– Täällä on hyvä säilyttää viileässä ruokia ja juomia juhlien aikaan, Sirpa Turunen nauraa.

Vankityrmä odottaa linnan kellarissa.

Ulkopuolinen hämmästelee Turusten linnan yksityiskohtia, mutta Jari Turuselle itselleen ne ovat sekä kiinnostavia että luonnollisia. Linnat ovat kiehtoneet häntä aina siitä asti, kun hän nuorena kerimäkeläispoikana kävi koulua Savonlinnassa.

– Joka kerta kun menin bussilla kouluun, näin ikkunasta pienenpienen linnan, Turunen viittaa vuonna 1475 perustettuun Olavinlinnaan.

Lukiossa Turunen kiinnostui fysiikasta. 1990-luvun alussa oma erikoisala vei kolmeksi vuodeksi tutkijaksi Edinburghiin, Skotlantiin. Siellä riitti taas linnoja, joita ihailla. Suomeen palattuaan Turunen asui viisi vuotta Joensuussa rivitalossa, kunnes totesi, että ”nyt tarviisi vähän isomman huushollin”.

” Suomeen palattuaan Turunen asui viisi vuotta Joensuussa rivitalossa, kunnes totesi, että ”nyt tarviisi vähän isomman huushollin.

Puntarikoskentien varressa sijaitseva 2,5 hehtaarin tontti oli ensimmäinen, jota hän kävi katsomassa. Se oli loistava, sillä tontilla kiemurtelevat edelleen ensimmäisen maailmansodan aikaiset juoksuhaudat.

– Oli hienoa, että ne olivat valmiina.

Rakennusluvissa ei ollut ongelmia, sillä Kontiolahti on haja-asutusaluetta. Turusen mukaan on selvää, ettei linnan rakentaminen olisi onnistunut Joensuun kaupungin puolelle. Kontiolahdella kaikki sujui nopeasti.

– Fyysikko ei tarvitse arkkitehtia.

Rakkaus toi Sirpa Turusen joensuulaisesta kaksiosta linnanrouvaksi.

Turunen joutui pyytämään ammattilaiselta rakennepiirustusta vain pyramiditorniin. Muuten hän suunnitteli ja myös rakensi asumuksensa pitkälti itse. Vakituinen koti on linnassa kiinni oleva moderni pieni kivitalo. Itse linnaa pidetään talvisin vain peruslämmöllä.

” Lämmityskulut ovat silti aikamoiset, vaikka saamme polttopuut omalta tontilta.

– Lämmityskulut ovat silti aikamoiset, vaikka saamme polttopuut omalta tontilta, Turuset kertovat.

Linnan rakentaminen maksoi arviolta puoli miljoonaa euroa. Laskentatavasta riippuen linnassa on 400–500 neliötä, joten Jari Turunen pitää neliökohtaisia kustannuksia edullisina. Hän on tehnyt itse kaiken mahdollisen, muun muassa linnansalin komeat puiset kalusteet ja halkojen nostokoneen, jonka avulla polttopuut saadaan kätevästi alasalista yläsaliin ilman kierreportaissa kantamista.

Linna ja sen miljöö on vienyt Turuselta käytännössä kaiken vapaa-ajan yli 20 vuotta. Se ei häntä harmita.

– Joka kerta kun asiat etenevät ja jotain valmistuu, nautin.

Jari Turunen rakensi itse laitteen, jolla polttopuut saa nostettua kätevästi linnan yläkertaan.

Elämäntapa on sopinut myös puolisolle, joka saapui linnaan asukkaaksi joensuulaisesta kaksiosta vuonna 2005.

– Olihan tämä nyt vähän erilainen paikka. Antoi ainakin uusia haasteita, Sirpa Turunen muistelee ensimmäisiä reaktioitaan puolison tiluksiin.

Elämäntapa osoittautui kuitenkin sopivaksi myös hänelle. Sirpa Turunen on luova ja tykkää ideoinnista ja yhden teeman noudattamisesta. Hän on nauttinut linnan sisustamisesta. Sopivia tauluja ja muuta rekvisiittaa on löytynyt esimerkiksi Lontoosta ja Keski-Euroopasta, jossa pari kävi yhdessä fiilistelemässä linnoja ennen koronapandemiaa.

” Sopivia tauluja ja muuta rekvisiittaa on löytynyt esimerkiksi Lontoosta ja Keski-Euroopasta.

Myös parin huumorintaju on sellaista, että yhteinen linnanpito sopii siihen hienosti.

– Kun toisella on puolustuslinna ja minä olen rikos- ja prosessioikeuden maisteri, niin tällainen karu meininki sopii meille, Sirpa Turunen nauraa.

Nykyään linna on sisätiloiltaan niin valmis ja mieleinen, ettei Turusilla ole suuria toiveita sen muuttamiseksi. Pihalla kuitenkin odottavat uudet projektit. Turuset ovat halunneet, että linnaa reunustavat erilaiset puutarhat. Yksi on rakennettu englantilaiseen makuun sopivaksi, toinen on havupuutarha, jossa koristesilta ylittää pienen keinotekoisen joen. Niin sanotussa formaalipuutarhassa on vain suoria linjoja.

Tällä hetkellä maata muokataan kummituspuutarhaa varten.

– Haluamme vähän kauhutunnelmaa, Jari Turunen perustelee.

Vuonna 1998 Jari Turunen osti Joensuun vieressä sijaitsevasta Kontiolahdesta tontin, ja rakensi harkoista keskiaikaiselta näyttävän linnan.

Linnan pihalta löytyy kaiken lisäksi grillikotaa, savusaunaa ja hyötypuutarhaa.

Turuset myöntävät, että uusia ideoita tuppaa tulemaan sitä mukaa kuin aiemmat aihiot valmistuvat. Ahkeroinnin keskellä on kuitenkin aikaa myös nauttia. Linnan takkatulen lämmössä on mukavaa esimerkiksi illallistaa keskenään tai ystävien kanssa. Aivan parhaimmillaan linnan ja sen ympäristön tunnelma on Turusten mielestä elokuussa.

– Silloin ei ole itikoita eikä liian kuuma. Illat hämärtyvät, on oman kauden satoa ja liljojen aika, pari tunnelmoi.

” Sitä mitä tahtoo, pitää tehdä.

Vaikka linnan pihamaalla on paljon keskiajan tyyliä omasta vaakunasta lähtien, 2000-luvun elämäntapaankin on hyvät mahdollisuudet. On grillikotaa, savusaunaa ja hyötypuutarhaa. Kun linnan maihin kaipaa vaihtelua, pari suuntaa Pyhäselän saaressa olevalle mökille rentoutumaan ja kalastamaan.

Aina on kuitenkin kiva palata takaisin kotiin. Syksyllä oman linnan seinustaa pitkin kiemurtelee villiviiniköynnös. Takana kohoaa linnaakin korkeampi mäntymetsä, edessä siintää oma koivikko. Jari Turunen on tyytyväinen päätöksiin, jotka hän tällä tontilla teki lähes 25 vuotta sitten.

– Sitä mitä tahtoo, pitää tehdä.