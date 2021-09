Suomalaisten lempiviherkasvit listattiin: näin kastelet niitä oikein – palmu, posliinikukka, perhosorkideat ja muut suosikit

Suomalaiset ovat hurahtaneet kasveihin. Erilaiset palmut ovat suosituimpia, kertoo Kasvitrendit 2021 -raportti.

Jukkapalmu on yksi suomalaisten suosikeista. Se on myös helppohoitoinen kasvi.

Plantagenin teettämän Kasvitrendit 2021 -raportin* mukaan helppohoitoiset viherkasvit ovat suomalaisten suosikkeja tänäkin vuonna, yritys kertoo tiedotteessa.

Raportin mukaan 66 prosenttia suomalaisista ostaa mieluiten kotiinsa viherkasveja. Muita suosikkeja ovat kukkivat kasvit (34 prosenttia), leikkokukat (27 prosenttia) ja kaktukset (25 prosenttia).

Kaikissa ikäryhmissä suosittu kasvi on palmu, joka on suosittu sekä naisten että miesten keskuudessa. Nuorten suosikki on kaktus. Muita suomalaisten suosimia sisäkasveja ovat orkidea, köynnöskasvi ja begonia.

Suosiotaan ovat kasvattamassa etenkin nuorten keskuudessa kuivatut kukat. Pistokkaat ovat yleisiä kaiken ikäisten keskuudessa, mutta naiset pitävät niistä huomattavasti enemmän kuin miehet.

Henkilöt, jotka ovat tietoisia kestävän kehityksen ongelmista, ottavat pistokkaita paljon enemmän kuin ne ihmiset, jotka eivät tiedosta kestävän kehityksen ongelmia, Plantagen kertoo.

Näin hoidat suosikkikasveja

Biolanin puutarha-asiantuntija Riikka Kerttula poimi suosikkikasvien joukosta lajikkeet, jotka ovat nykyään erityisen suosittuja. Kerttula neuvoo, miten suosikkikasveja hoidetaan.

Palmut

Palmukasveista suosituimpia ovat tällä hetkellä muun muassa klassikkokasvina tunnettu jukkapalmu sekä kultapalmu, jolla haetaan rehevyyttä sisustukseen, kertoo Kerttula.

Jukkapalmu tunnetaan helppohoitoisuudestaan. Se sopii hyvin myös laiskalle kastelijalle.

– Se pärjää paahteessa ja jopa pikkaisen sisemmällä huoneessa. Se ei myöskään suutu, vaikka sitä unohtaisi välillä kastella. Päin vastoin, jukkapalmu tykkää, jos mullan antaa kuivahtaa välillä, Kerttula kertoo.

Jukkapalmu kannattaa laittaa multaan, johon on lisätty kevytsoraa. Myös kaktusmultaa voi harkita. Näin vettä ei varastoidu ruukkuun liikaa, eivätkä juuret kärsi.

Kultapalmu on jukkapalmua oikukkaampi, sillä se viihtyy kosteassa ilmanalassa. Siinä missä jukkapalmun kastelun voi välillä unohtaa ilman seurauksia, kultapalmu kaipaa melko säännöllistä kastelua.

– Kesällä sopiva kasteluväli voi olla kaksi kertaa viikossa, talvella kerran. Kultapalmun ei saa antaa nuupahtaa. Hyvä vinkki on työntää sormi multaan tai kokeilla ruukun painosta, tuntuuko kasvi kostealta.

Kultapalmun ongelma on nykyasuntojen kuiva huoneilma, joka voi vaivata kasvia etenkin talvisin.

– Kasvit viihtyvät ryhmässä, ja myös kultapalmu hyötyy siitä, että vieressä on lehteviä kasveja. Apuna kannattaa käyttää myös sumutinta. Myös altakasteluruukusta on hyötyä, Kerttula neuvoo.

Kaktukset

Kaktus viihtyy jopa paahteisella ikkunalla.

Jukkapalmun lisäksi laiskan kastelijan suosikkeja ovat erilaiset kaktukset. Lehtikaktusta lukuun ottamatta kaikki kaktukset pärjäävät hyvin vähällä kastelulla. Talvella kastelusta voi pitää jopa 2-3 viikon taukoja.

– Kaktus viihtyy hyvin jopa paahteisella ikkunalla, mitä harva viherkasvi sietää.

Orkidea

Orkideoista suosituimpia ovat tyypillisesti perhosorkideat, joita Kerttula kehuu helppohoitoisiksi kasveiksi.

Jos orkidean ostaa kaupasta juuri, kun se on aloittamassa kukintaa, kukinnasta saa nauttia jopa kaksi kuukautta putkeen.

Paras tapa hoitaa perhosorkideaa on käyttää upotuskikkaa.

– Hoito on helppoa, kun ruukun upottaa kerran viikossa kädenlämpöiseen veteen. Kasvi imee juuriinsa vettä muutamassa minuutissa. Upotuskikka takaa, ettei ruukun pohjalle jää vettä, toisin kuin perinteisessä kastelussa.

Perhosorkidea on suosittu orkidealaji.

Orkideaa myydään yleensä läpinäkyvässä muoviruukussa, josta voi tarkkailla juurten kuntoa.

– Mikäli juuret ovat harmaat ja ryppyiset, kasvi tarvitsee kastelua.

Perhosorkideaa ei tarvitse lannoittaa kukinnan aikana, mutta heti kukinnan päätyttyä orkidearavinnetta on hyvä lisätä kasteluveteen, johon orkidearuukku upotetaan.

– Lannoitustaukoa kannattaa pitää ainoastaan pimeimpinä talvikuukausina, jos kasvivaloja ei ole käytössä, Kerttula kertoo.

Köynnöskasvit

Tällä hetkellä köynnöskasveista suosittuja ovat muun muassa posliinikukat, jotka moni tunnistaa ”vanhan ajan kasvina”. Vahapintaisista lehdistään tunnettu posliinikukka viihtyy runsaassa valossa.

– Kastelu kerran viikossa riittää, Kerttula kertoo.

Posliinikukat ovat suosittuja. Kuvassa Hoya Mathilde.

Kukka on siinä mielessä kiitollinen, että siihen tulee harvoin tuholaisia. Se ilahduttaa omistajaansa myös tuoksuvilla kukilla.

Begonia

Begonioista suosittuja ovat etenkin lehtipegoniat, jotka menevät talvella myös huonekasveina.

Kasvi ei pidä suorasta paahteesta, eikä se kestä liikaa kuivuutta.

– Tästä syystä lehtipegonia kannattaa laittaa mieluummin itä- tai länsi-ikkunalla, johon ei tule kuuminta paahdetta.

Vaikka lehtipegonia tykkää kastelusta, talvella se saa olla niukempaa. Tasakostea multa pitää kasvin hyvinvoivana.

– Kyseessä ei ole huolimattoman kasvattajan kukka. Siksi altakasteluruukku on sille hyvä valinta.

Yhä useampi valitsee erikoisen kasvin, joka kohottaa mielialaa Koronapandemian aikana keskittyminen terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt, kertoo Plantagen tiedotteessa. Yhä useampi on kiinnostunut myös kasvien hyödyllisistä ominaisuuksista. Niillä ei tarkoiteta vain sisäilman parantumista. Korona-aikana kasveja on hyödynnetty kotitoimistoissa myös viihtyisyyden ylläpitäjinä. Kasvit voivat vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin tekemällä meistä onnellisempia. Erityisesti oudot ja vähän omituiset kasvit voivat kohottaa Plantagenin mukaan mielialaa. Kasvi voi siis olla erikoisen värinen, sen lehdet voivat olla erikoisen muotoisia. Tällainen kasvi ei välttämättä ole täydellinen, tai edes kaunis sanan perinteisessä muodossa. – Tulemme näkemään entistä suurempaa suosiota kasveissa, jotka saavat meidät voimaan hyvin ja joiden katseleminen tekee iloiseksi, kertoo tiedotteessa trendiasiantuntija Stefan Nilsson.

*Plantagenin Kasvitrendit-raportti tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Raportti tehdään Pohjoismaissa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa, joista kussakin maassa tehdään oma tutkimuksensa. Suomessa raportti perustuu kuluttajakyselyyn, johon on osallistunut kansallisesti edustava otos, 1 134 vastaajaa. Raporttia varten on myös haastateltu kasvien, trendien ja sisustussuunnittelun asiantuntijoita. Raportti on tehty yhteistyössä HUI Researchin kanssa.