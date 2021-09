Oletko nähnyt näin kapeaa rivitaloa? Jyväskylässä myydään kotia, joka on varsinainen ”tilaihme”

Jyväskylässä myydään rivitalokotia. joka on monella tapaa erityinen.

Meneekö hermo seinän takana kolisteleviin naapureihin, mutta asuminen asunto-osakeyhtiössä houkuttaa sen helppouden takia?

Jyväskylässä myydään asuntoa, joka voi ratkaista monen kodinostajan ongelman. Koti sijaitsee asunto-osakeyhtiössä, mutta aivan niskan takana huohottavia naapureita ei ole.

– Kodit ovat erillistaloja, eikä niillä ole yhteistä seinää. Asuntoja on useampia vierekkäin, kertoo Ilta-Sanomille asuntoa välittävä Jere Savolin Kiinteistönvälitys LKV Savolin Oy:sta.

Toinenkin erityisyys löytyy. Huomio kiinnittyy talojen kapeaan ulkomuotoon.

Pirteän väriset erillistalot ovat Saiga Designin käsialaa. Arkkitehtitoimisto kutsuu asuntoja Facebook-sivuillaan ”tilaihmeiksi”.

Kattoterassilta näkyvät keskustaan saakka

Asunto-osakeyhtiö Tanhun pientalokortteli valmistui Jyväskylän Kekkolan kaupunginosaan vuonna 2016, arkkitehtitoimisto kertoo.

Kaikissa asunnoissa on 70 neliötä, ja neliöt on hyödynnetty huolella. Joistakin asunnoista löytyy erillinen kellaritila, jota ei lasketa virallisiin neliöihin.

Juuri tällainen, viime aikoina etätyöhuoneena toiminut 20 neliön lisätila, löytyy myös myytävänä olevasta asunnosta. Kohteen pyyntihinta on 279 000 euroa.

Asunnossa on kolme huonetta ja keittiö sekä kellarihuone, jota ei lasketa virallisiin neliöihin.

Sisätiloilta asunto on tavanomainen rivitalokoti, jossa on virallisesti kolme huonetta ja keittiö. Yllättävää on ulkotilojen määrä, sillä asunnossa on etu- ja takapiha, parveke sekä kattoterassi. Sinne paistaa kesäisin aurinko aamusta iltaan.

– Syksyisin, kun lehtiä ei ole puissa, terassille aukeavat Jyväskylän suurkaupungin valot, Savolin sanoo ja naurahtaa.

Kattoterassi on yksi erikoisuuksista.

Jyväskylän ydinkeskusta sijaitsee parin kilometrin päässä. Pienen matkan päässä sijaitsee myös Jyväsjärven rantaraitti.

Kekkolan kaupunginosa tunnetaan rauhallisena asuinalueena. Talot herättävät huomion ulkonäöllään.

Jere Savolin uskoo, että asunto sopii pienelle perheelle tai pariskunnalle.

– Koti on kolmessa kerroksessa, ja nykyisen asukkaan mukaan kaikki asunnon kolme asukasta ovat löytäneet sieltä omat paikkansa korona-ajan etätyöskentelyyn.

Etätyöskentely on tullut jäädäkseen, välittäjä muistuttaa.

–Ihmiset etsivät nyt koteja, joissa on mahdollisuus kotona työskentelyyn sekä riittävästi tilaa. Ennen etsittiin pienempiä neliöitä, mutta nyt hakeudutaan jälleen suurempaan.

Järvenpää-ilmiö tuli takaisin

Koronapandemia on muuttanut asuntokauppaa myös muualla Suomessa.

Taloussanomat kertoi viime viikolla, että aiempien vuosien Järvenpää-ilmiö on tullut takaisin.

Kysyntää on nyt suurille kerrostaloasunnoille, rivitaloille ja omakoti- ja paritaloille. Sp-Kodin kiinteistövälittäjän Janne Suurosen mukaan osa menee tällä hetkellä yli pyyntihinnan, sillä ostajia olisi enemmän kuin on tarjontaa.

– Isojen asuntojen tarjonnan puute näkyy selkeästi markkinoilla, Suuronen kommentoi.

Vaikka isoille asunnoille riittää nyt ottajia, Helsingin keskustan pikkukotien myyjät uskovat, että kysyntää riittää myös minikodeille.

Kun töitä tehdään osittain etänä, osittain työpaikalla, tarve kakkosasunnolle voi kasvaa.

Tällaista, myyjän mukaan kakkoskodiksikin soveltuvaa miniyksiötä, kaupattiin vastikään Helsingin Eirassa. Engelin aukion vieressä sijaitsevan, 14,5 neliön yksiön hintapyyntö oli 224 000 euroa.