Onko tässä tämän vuoden ennätys? Helsingissä puhkesi kukkaan auringonkukka, jonka eteen "melkein kaikki” pysähtyvät

Ravintola Wanhan Pehtoorin pihalla kasvava auringonkukka on nyt kolme metriä ja 23 senttiä korkea.

Auringonkukalla on pituutta kolme metriä ja 23 senttiä. Se kasvaa Helsingin Haltialassa.

Joka vuosi monessa puutarhassa odotetaan sormet syyhyten, puhkeaako siemenestä kasvatettu auringonkukka lainkaan kukkaan, ja jos puhkeaa, minkä pituinen siitä tulee.

Toiveet ovat monella samat: mitä pidempi, sen parempi.

Ravintoloitsija Jenni Seppälä joutui odottamaan syyskuun puoleen väliin saakka, ennen kuin kauan odotettu auringonkukka puhkesi kukkaan. Pitkä odotus kannatti, sillä nyt Helsingin Haltialassa, kahvila-ravintola Wanhan Pehtoorin pihalla kasvaa kukka, joka on erityisen komea.

Pituutta auringonkukalla on kolme metriä ja 23 senttiä.

– Koko kesän olemme innokkaasti odottaneet, milloin tämä tapahtuu, sillä kukka on vain kasvanut pituutta, mutta kukintoja on saanut odottaa. Nyt se on vihdoin kukassa, eikä suinkaan vain yhdessä, vaan samasta varresta lähtee jopa 25 nuppua, kertoo Jenni Seppälä Facebook-julkaisussa.

Ravintola Wanhan Pehtoorin auringonkukkaa esittelee Jenni Seppälän puoliso, ravintoloitsija Jussi Sahravuo. Jenni Seppälä uskoo, että kuiva kesä viivästytti auringonkukan puhkeamista kukkaan.

Suomen ennätykseen auringonkukka ei yletä, sillä viime vuoden syyskuussa Kymenlaaksossa asuva Hannes Forssell onnistui kasvattamaan Suomen pisimmän auringonkukan jopa viiden metrin ja 31,3 sentin pituuteen. Edellinen Suomen ennätys oli Risto Ahteen nimissä. Kukalla oli pituutta neljä metriä ja 95,1 senttiä.

Wanhan Pehtoorin auringonkukka on kuitenkin niin hätkähdyttävä, että sen eteen ovat pysähtyneet ravintoloitsijan mukaan ”melkein kaikki”.

– Meillä käy näin syksyisinkin noin sata asiakasta päivässä, joten kyllä sitä on ihmetelty, Seppälä kertoo Ilta-Sanomille.

Moni on kysynyt, miten auringonkukasta on tullut niin valtava. Vastaus on yksinkertainen: tuurilla. Siemenet auringonkukkaan löytyivät Haltialan tilalta, mutta muut kukat eivät lähteneet kasvamaan lainkaan.

– Tämä oli joukon erikoisuus. Auringonkukka kasvaa vanhassa kukkapenkissä, jossa on ravinteita alla, mutta mitenkään erikoisemmin emme ole sitä hoitaneet, Seppälä sanoo.

Komea auringonkukka on antanut ravintoloitsijoille lisää pontta kukkaharrastukseen. Vastausta siihen, jatkuuko harrastus ensi vuonna, ei tarvitse nimittäin pitkään odottaa.

– Ehdottomasti kyllä, Seppälä huudahtaa.

Osittainen lähde: Suomen Jättikasviyhdistys, Facebook-sivu, pkank.fi