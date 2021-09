Otto muutti pois Suomesta 18-vuotiaana ja listaa asiat, jotka ovat Britanniassa paremmin – Suomessa käydessä eteen tuli hämmentäviä asioita

Onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella? Kyllä on, ainakin jos kysytään Lontooseen asettuneelta Otto Liljalta.

Otto Lilja asuu nykyään Lontoossa. Lilja kertoo että moni asia on Iso-Britanniassa paremmin kuin Suomessa.

Oma maa mansikka, muu maa mustikka. Vai sittenkin toisin päin?

Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset ovat ahkeria maastamuuttajia. Kansalaistemme nettomaahanmuutto on ollut koko 2010-luvun miinuksella, eli maasta on muuttanut pois enemmän Suomen kansalaisia kuin maahan on tullut.

Osa lähtee joiksikin vuosiksi, toiset ovat lähteneet jäädäkseen.

Jos merkit pitävät paikkansa, turkulaistaustainen Otto Lilja, 27, on yksi heistä, joka jää ulkomaille pidemmäksi aikaa, kenties koko elämäksi.

Digi- ja viestintäkonsulttina työskentelevä yrittäjä ja kehitysmaatutkimuksen opiskelija muutti pois Suomesta 18-vuotiaana. Takaraivossa paloi halu nähdä maailmaa, seikkailla ja saada kokemuksia.

– Minulle oli jo lapsesta saakka selvää, että muutan ulkomaille heti, kun mahdollista. Suomi tuntui turhan pieneltä, eikä suomalainen asenneilmapiiri sopinut täysin mielenmaisemaani. Minulle oli myös selvää, että haluan tehdä yliopisto-opinnot ulkomailla, Lilja kertoo Ilta-Sanomille.

Monet tuntevat Liljan myös matkabloggaajana. Lontoon lisäksi Sydneyssä ja Hongkongissa asunut, sekä Bangkokissa, Shanghaissa ja Gdanskissa pidempiä aikoja aikaa viettänyt maailmankansalainen kertoo elämästään sekä omaa nimeään kantavalla Instagram-tilillään että blogissaan.

Liljan ulkomaan vuosista kuusi on kulunut Lontoossa, jossa mies on viihtynyt loistavasti. Maailmankansalainen kirjoitti blogiinsa, mitkä asiat ovat Isossa-Britanniassa paremmin kuin Suomessa.

Julkaisemme osan ajatuksista Liljan luvalla. Koko kirjoituksen voit lukea täältä!

1. Monikulttuurisuus

Otto Liljan mukaan merkittävin ero Suomen ja Britannian välillä on saarivaltion ”verraton monikulttuurisuus”.

Miehen mukaan se vaikuttaa positiivisesti lukuisiin asioihin, kuten musiikkiin, ruokaan, tyyliin, kieliin, taiteeseen, arkkitehtuuriin ja kirjallisuuteen.

”Parasta on, että Lontoossa pääset yhden metrolinjan varrella reissaamaan esimerkiksi Balkanista Bangladeshiin, Puolasta Itä-Aasiaan ja sieltä Jerusalemin kautta The Crowniin ja Made in Chelseaan, eikä maasta tarvitse edes poistua”, Lilja kirjoittaa.

Kun kerran astuu Lontoon kaltaiseen monikulttuurisuuden mekkaan, on vaikea kuvitella, että palaisi enää pienempiin piireihin.

2. Raha ja hintataso

Lontoolla on maine kalliina kaupunkina, mutta Liljan mukaan sielläkin voi elää Suomea edullisemmin, ainakin jos tietää, missä on mitäkin. Erityisesti lapseton pariskunta, joka on päässyt etenemään urallaan aloituspalkasta eteenpäin, pärjää kaupungissa hyvin.

”Vaikka Suomi onkin hyvinvointivaltioiden kärkeä, on hintataso palkkatasoon nähden aika korkea, erityisesti mitä tulee palveluihin, kulttuuriin, ruokaan ja ulkona käyntiin”, Lilja muistuttaa.

Mies muistelee Suomi-visiittiä, jolloin ”hampaat meinasivat tippua suusta” pelkästä järkytyksestä. Viinipullo, josta joutuisi maksamaan Lontoossa korkeintaan 25 euroa, kustansi helsinkiläiskuppilassa 70 euroa.

”Kaiken kukkuraksi pullo piti hakea vielä tiskiltä itse, eikä jonoltakaan vältytty. Tämä ei ole mielestäni millään tasolla perusteltua.”

Lontoossa on edullista, mikäli ymmärtää kaupungin aakkosia ja tietää mitä tekee. Kaupungissa voi käydä illallisella tai drinkillä useamman kerran viikossa, eikä kukkaro kärsi.

”Sen lisäksi voin käyttää vaatteeni pesulassa, palkata siivoojan, ajella takseilla ja matkustella aktiivisesti, puhumattakaan kulttuuririennoista”, Lilja muistuttaa.

Asumisesta ja vaikkapa julkisesta liikenteestä joutuu Lontoossa toki maksamaan. Myös lasten kasvattaminen on saarivaltiossa kallista, mies huomauttaa.

3. Britanniassa tuomitaan vähemmän, eikä elämään suhtauduta yhtä vakavasti

Kuvittele elämä, jossa ympäristö ei tuomitsisi sinua elämänvalintojesi takia. Lontoossa tämän kaltainen vapaus on mahdollista, Lilja kertoo.

”Suomalainen asenneilmapiiri on mielestäni Britanniaan verrattuna paikoin hyvinkin tuomitseva ja ehdoton, sekä vähän turhan vakava, erityisesti mitä tulee muiden tekemisiin, vieraisiin ihmisiin ja elämään oman kuplan ulkopuolella”, Lilja kirjoittaa.

Briteissä ihmiset ovat avoimia kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Vaikka kyseessä olisikin paikallinen kohtelias tapa, tuntuu se silti hyvältä.

Lilja vertaa tilannetta Suomeen, jossa ”oikeastaan mikä tahansa” saattaa aiheuttaa paheksuntaa. Pelkkä toisen ihmisen ruokavalio, asumistyyli, pukeutuminen, matkustelu, uskonto, poliittinen suuntaus, harrastukset, urahaaveet, perhe, parisuhdestatus tai raha saattavat olla tuomitsemisen aiheita.

”Suomi ei suikaan ole se helpoin alusta tehdä asioita eri tavalla”, Lilja muotoilee.

Lilja muistuttaa, että on jutellut asiasta muidenkin ulkosuomalaisten kanssa. Hän ei ole ajatuksineen yksin.

Briteissä sen sijan kaikki saavat olla sitä mitä haluavat, eikä kukaan välitä vähääkään. Mummoutuakaan ei tarvitse vielä 30-vuotissyntymäpäivillään, Lilja heittää.

”Vielä yhdeksänkymppisenä voit olla aivan täysillä elämässä mukana, käyttää napapaitaa tai kiskoja drinkkejä Ibizalla joku sähäkkä leopardikaftaani päällä, jos siltä tuntuu.”

4. Inhimillisyyttä on enemmän

Lilja kertoo blogissaan, että Briteissä voi olla sääntöjen suhteen tarvittaessa luova. Virkamiehiltäkin voi saada osakseen tervettä inhimillisyyttä, myös vaikeissa tilanteissa.

Suomessa tilanne voi olla monesti toinen. Lilja muistelee, miten matkusti vastikään junalla Helsingistä Turkuun. Samasta vaunusta löytyi ”joku onneton”, joka oli päätynyt kyytiin ilman lippua. Konduktöörin tyyli ei tehnyt vaikutusta.

"Se tapa ja ilkeä tyyli millä hän nöyryytti liputonta matkustajaa kovaan ääneen, oli mielestäni paitsi törkeää, myös hämmentävää. Ymmärrän, että säännöt ovat sääntöjä, mutta mihin jäi inhimillisyys?”

Lilja uskoo, että Suomen auktoriteettipelko pitää yhteiskunnan kyllä kasassa, mutta yhtään mukavampaa se ei elämästä tee.

5. Uramahdollisuudet ovat paremmat

Liljan mukaan Britanniaa voi verrata uramielessä Amerikkaan. Kaikki nimittäin on mahdollista, jos on valmis tekemään töitä. Yrittäjänä ja itsensä työllistäjänä mahdollisuudet ovat monipuoliset.

”Näin yrittäjänä verotus on myös hyvin selkeä ja mutkaton. Se mihin voit täällä päätyä tai kenen kanssa pääset tekemään töitä, on jotain mistä Suomessa voidaan vaan haaveilla.