Helsingissä myydään luksuskotia historiallisesta linnasta, josta ei ole myyty asuntoa yli 30 vuoteen – sen omisti aikoinaan suuruudenhulluksi kutsuttu mies

Helsingin Kaivopuistossa myydään kolmiota, jonka hintapyyntö on 1,3 miljoonaa.

Kaivopuistossa on myynnissä kolmio Kalliolinna-nimisessä rakennuksessa. Kyseessä on pala Helsingin kylpylähistoriaa.

Helsingin Kaivopuisto tunnetaan pääkaupungin yhtenä vanhimpana puistona ja asuinalueena, johon kuuluu myös huvila-alue.

Asunto-osakkeita ei alueella ole kuitenkaan useinkaan tarjolla – paitsi nyt.

Vuonna 1843 rakennetusta Kalliolinnasta myydään 107 neliön kokoista kolmiota, jonka hintapyyntö on 1,3 miljoonaa euroa. Asunnon neliöhinta on 12 149 euroa.

Koti on varustettu tilavilla huoneilla, ulkoa tulvivalla luonnonvalolla ja kauniilla, kaarevilla yksityiskohdilla. Ensimmäisen kerroksen asunnossa on oma sisäänkäynti suoraan pihalta.

Asunto kätkee sisäänsä myös palan suomalaista kulttuurihistoriaa, sillä alue oli aikoinaan kansainvälisten kylpylävieraiden suosiossa. Kaivopuisto jaettiinkin tonteiksi, jotta puiston ylläpito ei tulisi liian kalliiksi.

– Tontit vuokrattiin edullisesti 50 vuodeksi, mutta ehtona oli rakentaa huvila, laittaa pihalle koristekasveja ja majoittaa asunnoissa kesäisin kylpylävieraita, Tia Silván Kiinteistötoimisto Takio LKV:sta kertoo.

Kalliolinna Börje Dilénin kuvassa vuodelta 1953. Helsingin kaupunginmuseo kertoo, että rakennuksen ulkonäköä on muutettu.

Näillä periaatteilla alueelle rakentui kahdeksan huvilaa, joista jäljellä on enää Villa Kleineh ja Villa Kalliolinna.

– Villa Kalliolinnan rakennutti lääketieteen tohtori, kylpylälaitoksen intendentti Frans Johan Rabben, jota pidettiin suuruudenhulluna. Arkkitehdiksi valikoitui Engelin seuraaja, saksalainen Ernst Bernhard Lohrman, jolla oli puolestaan hirveä koti-ikävä. Näin syntyi normandialaisvaikutteinen ritarilinna, jolla ei ole puhdasta tyylisuuntaa.

Asunnossa on kaarevia muotoja, jotka paljastavat epätavanomaisen historian.

Hämmästyttävin rakennus on ulkopuolelta, josta se muistuttaa prinsessasatujen linnaa. Sisältä asunto on tavanomaisempi, mutta kaarevat muodot ja kakluunit viestivät pitkästä historiasta.

– Tämä on täysin uniikki eli toista tällaista ei tule vastaan. Paksujen kiviseinien tuoma rauha ja levollisuus on jotakin käsittämätöntä. Tunnelma on hieno. Historiikit kertovat, että asunnossa on perustettu myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kohdetta välittävä Silván kertoo, että kyseessä on hänen uransa yksi kohokohdista. Tällaista kohdetta ei tule joka päivä myyntiin. Kalliolinnasta ei ole myyty asuntoa 33 vuoteen.

Kuvaan on stailattu kuvankäsittelyohjelmalla asunnon olohuone kalustettuna.

– Asunto kaipaa pintaremonttia, siitä näkee, että siellä on eletty. Mutta periaatteessa sinne voi muuttaa vaikka heti.

Välittäjä pitää 1,3 miljoonan euron pyyntihintaa realistisena.

– Enemmänkin voisi pyytää.

Helsingin aiemmat myyntihelmet

Vastaavia, historiallisesti mielenkiintoisia arvokohteita myydään Helsingissä silloin tällöin.

Keväällä kerroimme Helsingin Kulosaaressa myynnissä olleesta huvilasta, jonka rakennutti aikoinaan todennäköisesti Hjalmar Kilpinen ja hänen vaimonsa Naema Kilpinen. Vuonna vuonna 1919 rakennutettu huvila ehti olla muutamalla omistajalla ennen siirtymistä Helsingin kaupungille vuonna 1952.

Rakennus on yksi Kulosaaren helmistä.

Klassismille tyypilliseen tapaan rakennuksesta löytyy yksinkertaisia ja suoraviivaisia muotoja. Ulkona ja sisällä on myös koristeellisia yksityiskohtia, kuten ovaalinmuotoisia kaari-ikkunoita ja kaareilevat rappuset. Huvilan pyyntihinta oli 2,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Haaveissa oma huvila? Helsingissä myydään hulppeaa 390 neliön kohdetta, jonka parvekkeelta voi tehdä ”kuninkaalliset vilkutukset”

Viime vuonna kerroimme Helsingin Ullanlinnassa myynnissä olleesta asunnosta, jonka kerrottiin olevan ”kuin suoraan peikkolinnasta”.

Jugendtyylisen 139-neliöisen asunnon myynti-ilmoitus herätti huomiota näyttävine lasimaalauksineen, kakluuneineen ja kaari-ikkunoineen.

Asunnon velaton pyyntihinta oli 1 580 000 euroa, jolloin neliöhinnaksi tuli 11 366,91 euroa.

Lue lisää: Helsingissä myydään kotia, joka on ”kuin suoraan peikkolinnasta” – nämä neliöt eivät irtoa pikkurahalla