Uudet muumimukit tulivat kauppoihin ja saivat aikaan vilinää: "Myynti historiallista, olemme yhä pyörryksissä"

Uudet muumiysärimukit ovat kooltaan aiempaa isompia. Kuvitus on sama kuin ennen.

K-Citymarket myy muumimukia, jonka kuvitus on sama kuin tunnetuissa ysärimukeissa. ”Myynti oli historiallista”, kertoo K-ryhmän osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg.

Keskiviikkona K-Citymarketeihin myyntiin tulleet ”uudet ysärimukit” eli Sininen ja Keltainen -muumimukit ovat aiheuttaneet vipinää muumimukien keräilijöissä.

Eilen kauppoihin ja verkkoon myyntiin tulleet mukit olivat odotetusti suosittuja, mutta suosio yllätti silti, kertoo K-ryhmän osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg.

– Myynti oli historiallista. Tarkkoja myyntilukuja emme paljasta, mutta vertailuna voin sanoa, että myimme uusia muumimukeja yhden päivän aikana enemmän kuin sesonkimukeja myydään yleensä kaudessa. Ihmiset ostivat pääsääntöisesti kummankin mukin itselleen.

” Isompi koko liittyy kuluttajien toiveisiin. Se on kahvinjuojan muki.

Sininen ja Keltainen -muumimukit liittyvät K-Citymarketin 50-vuotisen historian juhlintaan. Mukit ovat kuvitukseltaan samoja kuin 1990-luvulla julkaistut klassikot. Kuvittaja-keraamikko Tove Slotte on sommitellut tuttujen mukien kuvitukset uudelleen ja sovittanut ne suurempaan mukikokoon.

– Isompi koko liittyy kuluttajien toiveisiin. Se on kahvinjuojan muki, Åberg kertoo.

Asiantuntija: aiheuttanut sekä närkästystä että ihastusta

Muumimukeihin erikoistunut asiantuntija, huutokauppa Helanderin Minna Sirén kertoi haastattelussamme aiemmin, että keräilypiireissä ysärimukien paluu on aiheuttanut sekä närkästystä että ihastusta. Sirénin mukaan uutuudet kannattaa kuitenkin hankkia kokoelmiinsa.

– Se on sijoitusmielessä järkevää. Keräilijät, joilla on kaapeissaan alkuperäiset 90-luvun mukit, haluavat myös uudet mukit kokoelmiinsa. Uskon, että Arabia on tekemässä uudelleen koko sarjan, Sirén kommentoi taannoin.

Lue lisää: Nämä muumimukit kannattaa hankkia käsiinsä: ”Sijoitusmielessä järkevää”, sanoo huutokaupan asiantuntija

Åbergin mukaan suomalaiset tuntuvat rakastavan muumimukeja. Kyllästymistä ei ole havaittavissa, vaikka Helanderin Sirénin mukaan vielä alkuvuodesta näytti siltä, että keräilijöiden keskuudessa oli meneillään hiljaisempi kausi.

” Keräilijät, joilla on kaapeissaan alkuperäiset 90-luvun mukit, haluavat myös uudet mukit kokoelmiinsa.

Nyt se on ainakin hetken aikaa ohi.

– Eilinen päivä jäi meidän historiaamme. Olemme yhä pyörryksissä. Muumimukit ovat keräilijöille tosi tärkeitä, mutta myös aikamme korostaa sitä, että ihmiset arvostavat ikonisia suomalaisia tuotteita, Åberg sanoo.