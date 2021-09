Vaatteen pesulapussa voi olla pieni merkintä, jota ei aina ymmärretä oikein – ja selkeä syy sekä ratkaisu, jos pyykki haiskahtaa tunkkaiselta

Veden kovuus vaikuttaa pyykinpesuaineen annosteluun, eko-ohjelma voi kuluttaa vaatteita ja täyttynyt nukkasihti jättää jälkeensä tunkkaisen tuoksun.

Pyykinpesu on arkinen taitolaji, joka hoituu monelta rutiinilla. Omia pyykinpesutapoja kannattaa kuitenkin viilata, jos haluaa päätyä parhaaseen lopputulokseen.

Siivouspalvelu Kodan toimitusjohtaja Anna Kotamäki ja Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa kertovat, mitä pyykätessä ei kannata unohtaa.

1. Veden kovuus vaikuttaa annosteluun

Lorautitko pyykinpesuainetta annosteluluukkuun summamutikassa? Liika-annostelu on suomalaisten tyypillisin siivoukseen ja pyykinpesuun liittyvä ongelma. Pyykätessä turha lorauttelu voi jättää puhtaisiin vaatteisiin pesuainejäämiä. Pahimmillaan tämä aiheuttaa iho-oireita.

Kovan veden alueella pyykinpesuainetta voi kuitenkin käyttää tavallista enemmän.

– Veden pehmeys vaikuttaa pesutehoon. Kovan veden alueella kannattaa käyttää enemmän pesuainetta, sillä se pehmentää kovaa vettä, toimitusjohtaja Anna Kotamäki Siivouspalvelu Kodasta kertoo.

Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa vahvistaa Kotamäen tiedon oikeaksi. Anionisien tensidien eli pinta-aktiivisien aineiden* pesuteho alenee kovassa vedessä. Siksi keskikova ja kova vesi vaativat enemmän pesuainetta.

– Veden kovuudella tarkoitetaan veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän näitä yhdisteitä on liuennut veteen, sitä kovempaa on vesi.

Suomessa vesi on kuitenkin käytännössä lähes aina pehmeää.

– Joillakin rannikkoalueilla ja esimerkiksi syvästä porakaivosta pumpattu vesi voi olla kovempaa. Vedenkovuuden voi tarkistaa paikallisen vesilaitoksen www-sivuilta tai sinne soittamalla, Marjomaa kertoo.

Pesuaineen annosteluohjeesta selviää, mikä on annosteluohje kullekin vedenkovuusluokalle*.

2. Peset kaikki vaatteet samalla pesuaineella

Anna Kotamäki ymmärtää hyvin, ettei kotona ole mahdollisuutta säilyttää isoa arsenaalia pesuaineita. Muutama erilainen pesuaine kotona on kuitenkin syytä pitää.

– Itse pesen esimerkiksi ulko- ja urheiluvaatteet niille tarkoitetuilla pesuaineilla. Villalle puolestaan Marseille-saippua sopii hyvin. Ekologisemmat vaihtoehdot, kuten pesupähkinät sopivat, kun pestävänä on vain kevyesti tahraista pyykkiä, kuten lakanoita, ja pesuaste on korkea.

Likaisen pyykin kanssa pesupähkinöitä ei kannata välttämättä käyttää. Kuluttaja-lehden testitulosten perusteella pelkkä vesipesu tai pesupähkinät eivät pärjää parhaille kirjopesu-aineille.

3. Et ymmärrä ohjeita

Käyttöohjeita luetaan yleisesti ottaen laiskasti, eivätkä pyykinpesukoneen ohjeet tai vaatteiden pesulaput ole poikkeus.

– Kaikki eivät esimerkiksi tiedä, että hoito-ohjemerkinnöissä viiva pesusoikkosymbolin alla merkitsee varovaista pesua, Kotamäki kertoo.

Jos huomaat kyseisen merkin, suosi hienopesuohjelmaa.

Jos symbolin alla on viiva, tekstiili kannattaa pestä hienopesuohjelmalla.

Hienopesuohjelman ero peruspesuohjelmaan on siinä, että siinä on kevyempi mekaaninen käsittely suuremmalla vesimäärällä ja pienemmällä täyttömäärällä. Kerralla pestään vain puoli koneellista, ja pesuveden lämpötila on 30–40 astetta.

4. Unohdat pesukoneen huollon

Haiseeko pyykki tunkkaiselta, mutta et keksi miksi?

Kotamäen mukaan on tyypillistä, että nukkasihti jää puhdistamatta. Tämä vaikuttaa suoraan pyykin raikkauteen.

– Nukkasihdin putsauksen lisäksi säännöllinen huoltopesu sitruunahapolla kannattaa. Pyykinpesukoneelle tekee myös hyvää, jos sillä pesee vaikkapa pyyhkeitä välillä 90 asteessa.

”Jos lika ei lähde, kannattaa muistaa auringon valkaiseva voima. Sitkeä tahra kannattaa siis jättää aurinkoon.”

Unohditko jo, miten sitruunahappopesu tapahtuu? Voit lukea sen edellisestä jutustamme.

5. Kärsit turhaan eläinten karvoista

Harva asia tarraa vaatteisiin yhtä tiukasti kuin kissankarvat.

Eläinten karvojen poistoon on kuitenkin olemassa ratkaisu, jonka toimii tarrarullia paremmin.

– Pesukoneen kuivausohjelma tai kuivausrumpu ottaa karvat pois, vaikka pyörittäisit ohjelmaa vain matalalla lämmöllä lyhyen aikaa.

Toisinaan käyttöön kannattaa ottaa pesupussi.

– Se on tarpeen fleece-vaatteita ja keinokuituvaatteita pestäessä. Niistä irtoaa nimittäin mikromuovia, Kotamäki kertoo.

6. Käytät aina korkeaa pesulämpötilaa

Tarja Marjomaan mukaan eko-ohjelmat kuluttavat aina sähköä ja vettä vähemmän kuin vastaavat peruspesuohjelmat. On kuitenkin katsantokannasta kiinni, onko pitkään kestävä ohjelma lopulta ekologinen.

– Pestäviin vaatteisiin kohdistuu nimittäin eko-ohjelmassa pidempään mekaanista kulutusta. Jatkuva pitkillä ohjelmilla peseminen siis kuluttaa vaatteita tavallista nopeammin, sanoo Marjomaa.

Tästä syystä Marjomaa ei suosittele eko-ohjelman käyttöä kuin hyvin likaiselle pyykille. Korkeampien lämpötilojen käyttäminen on tärkeää myös pesukoneen puhtaana pysymisen kannalta.

On kuitenkin tapauksia, jolloin korkeampi pesulämpötila voi olla liian ankara.

– Osa vaatteista voi nukkaantua, jos niitä pestään jatkuvasti liian lämpimillä pesulämpötiloilla. On myös hyvä muistaa, että monet pesevät vaatteita liikaa. Toisinaan pelkkä tuuletus riittää, Kotamäki vinkkaa.

” On myös hyvä muistaa, että monet pesevät vaatteita liikaa. Toisinaan pelkkä tuuletus riittää.

7. Käytät turhaan huuhteluainetta

Ajatus pehmeistä lakanoista houkuttaa, mutta onko huuhteluaineella todella tarvetta?

– Henkilökohtaisesti en näe huuhteluaineelle tarvetta, sillä vesi on Suomessa usein pehmeää. Huuhteluaineen sijaan saatan käyttää joskus pyykkietikkaa, Kotamäki kertoo.

Marjomaa huomauttaa, että myös pyykin kuivaaminen kuivausrummussa pehmentää vaatteen, jolloin huuhteluainetta ei tarvita.

” Huuhteluaineen sijaan saatan käyttää joskus pyykkietikkaa.

Talvella huuhteluaineelle voi olla käyttöä.

– Huuhteluaine vähentää tekstiilien sähköisyyttä, jolloin oikein kuivalla pakkassäällä puhtaat vaatteet eivät rätise.

8. Luovutat liian helposti

Eikö tarha tunnu lähtevän? Moni luovuttaa vaatetahrojen kanssa liian helposti.

– Jos lika ei lähde, kannattaa muistaa auringon valkaiseva voima. Sitkeä tahra kannattaa siis jättää aurinkoon, Kotamäki vinkkaa.

Mitä ovat tensidit? Tensidit eli pinta-aktiiviset aineet toimivat pyykinpesuaineissa pesevinä aineina. Ne laskevat vesiliuoksen pintajännitystä. Vesiliuoksen pintajännityksen aleneminen tehostaa pesua, koska tekstiilit kostuvat nopeammin. Tensidejä sisältävä vesiliuos myös vaahtoaa helposti. Tensidit irrottavat likaa tekstiilien pinnoilta kiinnittymällä likaan. Lika irtoaa tensidimolekyylien mukana vesiliuokseen. Tensidit jaetaan sähkövarauksen perusteella neljään ryhmään; anionisiin, ionittomiin, kationisiin ja amfoteerisiin tensideihin. Pyykinpesuaineissa käytetään usein anionisten ja ionittomien tensidien yhdistelmää. Sillä saavutetaan paras pesutulos.