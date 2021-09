172-neliöinen luksuskoti yllättää Huvila & Huussin sisustusarkkitehdin: ”Tämähän on valtava”

Asuntomessualueella sijaitsevasta Joutselasta ei puutu luksusta.

Maanantai-illan Huvila & Huussi Asuntomessuilla -jaksossa tutustutaan kahdelle aikuiselle suunniteltuihin koteihin.

Juontajat Metti Forssell ja sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ihastuvat Joutsela-nimiseen kivitaloon, joka lumoaa sisustuksen asiantuntijat ajattomalla eleganssilla.

Keittiöolohuoneessa vallitsee rauha ja eleganssi.

172-neliöinen koti on katosta lattiaan tarkkaan mietitty. Jokainen nurkka henkii luksusta. Oleskelutilat tekevät molempiin vaikutuksen.

– Keittiöolohuoneessa vallitsi rauha, tunnelmallisuus ja eleganssi. Näki, että kohteessa oli todella mietitty jokainen materiaali, pinta ja huonekalu viimeisen päälle, Metti Forssell sanoo.

Katso ylhäältä, miltä Joutselassa näyttää.

Materiaalien rohkea yhdistely lumoaa myös Mikko Vesasen.

– Täällä on haettu hienosti lämpöä puupinnoilla. Vaikka lattia on laattaa, täällä ei ole kylmä tunnelma.

Joutselan sisätilat ovat yllätykselliset. Olohuoneen vierestä löytyy työhuoneen, leffanurkkauksen ja vierashuoneen hybridi, jonka läpi pääsee massiiviseen vaatehuoneeseen.

– Tämähän on valtava, Vesanen sanoo.

Makuuhuone on hotellimainen.

Makuuhuonetta Vesanen kuvailee hotellimaiseksi.

– Johtuu varmaan osaksi siitä, että tänne on tuotu isosti kokolattiamatto. Kohteen kohokohta on mulle nämä materiaalit ja tietynlainen materiaalien aitous, mikä täällä on.

Forsselin mukaan jo pohjaratkaisusta huomaa, että kahden aikuisen koti on suunniteltu pariskunnalle, joka rakastaa ylellistä tunnelmaa.

Huvila & Huussi Asuntomessuilla Nelosella ja Ruudussa kello 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Lue lisää: Tältä näyttävät asuntomessujen helmet – katso kuvat

Lue lisää: ”Asuntomessufriikki” Sari, 55, on käynyt kymmenillä asuntomessuilla – yksi uusi sisustusratkaisu pesuhuoneissa ihmetyttää

Lue lisää: Asuntomessujen toimivimmat kodit valittiin: ”Villa Ilta on lapsiperheen talo, jossa on mainio keittiö”

Lue lisää: Keittiön kaappiratkaisu teki vaikutuksen Huvila & Huussin sisustusarkkitehtiin – toisessa talossa lapsilla on oma siipi

Lue lisää: Suomalaisten upeat mökkiremontit! Kuvat ennen ja jälkeen ja mitä se maksoi – tunnistaisitko samaksi tilaksi?