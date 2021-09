Saran ja Andersin kuusihenkisen uusperheen kodissa ei ole kiinteitä kaappeja – säilytys on suunniteltu kätevällä tavalla

Kiintokaapiton koti vapauttaa lisää tilaa ja antaa mahdollisuuden muuttaa huoneiden käyttötarkoitusta tulevaisuudessa.

Sara Lehtovuoren perheen uudessa talossa on mahdollisimman vähän kiintokaappeja. Näin kotiin tulee muunteluvaraa.

Elokuussa Sara Lehtovuoren ja kuusihenkisen uusperheen odotus palkittiin. Lohjan asuntomessualueelle rakentunut Villa Ilta oli muuttovalmis.

Opettajana työskentelevän Saran, 42, hänen tietojärjestelmäalalla toimivan Anders-puolisonsa, 53, sekä heidän lastensa koti suunniteltiin tiukasti omia tarpeita vastaavaksi.

Arkkitehti oli mukana huoneiden mittakaavojen suunnittelussa, mutta pohjapiirustus rakentui omien toiveiden varaan. Talossa on viisi makuuhuonetta, 185 neliötä ja erillinen saunatupa. Huonekorkeus on 293 senttimetriä.

Yksi talon erikoisuuksista on kiintokaappien määrä. Niitä on talossa vain kaksi.

Ratkaisuun päädyttiin, sillä perheen vanhimmat lapset ovat jo teini-iässä, ja todennäköistä on, että talon huoneita tullaan jossakin vaiheessa muokkaamaan uudelleen.

– Kiintokaapiton koti tuo myös avaruuden tuntua, sillä neliöt talossamme ovat suhteellisen kompaktit. Ratkaisu tuo muuntautumiskykyä. Haluamme, että huoneet avautuvat suhteellisen avarina, Sara Lehtovuori kertoo.

Arkieteinen saa kiitosta

Uusperheen kotona asuvat lapset ovat 10-, 12-, 14- ja 17-vuotiaita. Jokaisella heistä on oma huoneensa.

– Ostimme lastenhuoneisiin korkeat, kevyet ja liikuteltavat kaapit. Vain yhteen lastenhuoneeseen jäi taakse sopiva tila, johon upotettiin kiintokaappi.

Lastenhuoneiden liikuteltavat kaapit ovat kevyitä.

Sekä sisääntulon yhteydestä että makuuhuoneesta löytyy sisään käveltävä vaatehuone, jota kutsutaan arkieteiseksi. Arkieteisen edessä sijaitsee kätevä tila, jossa on jaloillaan seisova irtonaulakko.

– Huomasimme jo aiemmassa kodissamme, että kukaan ei laittanut kiintokaappiin takkeja, vaan jättivät ne erilliseen naulakkoon, Lehtovuori kertoo.

Erillisen vaatehuoneen vieressä sijaitsee tilaa irralliselle naulakolle.

Eteisen yhteydessä on erillinen vaatehuone, jota kutsutaan arkieteiseksi.

Eteisen vaatehuone on sen sijaan välttämätön siksi, että perheenjäsenet harrastavat paljon liikuntaa. Tila, jossa on väljyyttä kuivatella vaatteita, on tarpeen.

Aikuisten makuuhuoneen yhteydessä on erillinen vaatehuone.

Perhe on asunut uudessa kodissaan nyt reilun kuukauden, mutta kiintokaappeja ei ole ikävä.

– Suosittelen niitä muillekin, sillä kiinteät kaapit rajaavat niin paljon. Niiden vuoksi huoneiden järjestystä voi olla vaikea muuttaa myöhemmin.

