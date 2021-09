Nämä muumimukit kannattaa hankkia käsiinsä: ”Sijoitusmielessä järkevää”, sanoo huutokaupan asiantuntija

Lokakuussa kauppoihin tulevat Sininen- ja Keltainen-muumimukit, tämän vuoden talvimuki ja Norja-muki saattavat olla tulevaisuuden hittejä, muumimukiasiantuntija povaa.

Ehditkö jo kuvitella, että muumimukibuumi tuli ja meni?

Vielä vuoden alussa näytti siltä, että keräilijöiden innostus suosikkimukeihin oli hiipumassa.

Sitten Arabia ilmoitti lanseeraavansa uudelleen sarjan muumimukeja, joiden kuvitus on tuttu monille. Syyskuun puolessa välissä marketteihin tulevat Sininen ja Keltainen -mukit ovat kuvitukseltaan samoja kuin 1990-luvulla julkaistut klassikot. Kuvittaja-keraamikko Tove Slotte on sommitellut tuttujen mukien kuvitukset uudelleen ja sovittanut ne suurempaan mukikokoon.

Keräilypiireissä ysärimukien paluu on aiheuttanut sekä närkästystä että ihastusta. Huutokauppa Helanderin muumimukiasiantuntija Minna Sirén mukaan uutuudet kannattaa hankkia kokoelmiinsa.

– Se on sijoitusmielessä järkevää. Keräilijät, joilla on kaapeissaan alkuperäiset 90-luvun mukit, haluavat myös uudet mukit kokoelmiinsa. Uskon, että Arabia on tekemässä uudelleen koko sarjan.

Sirén ei usko, että uudet mukit laskevat vanhojen 90-luvun mukien arvoa. Alkuperäiset ysärimukit ovat edelleen yksiä halutuimmista muumimukeista.

– Uskon, että vanhemman tuotannon mukit nostavat edelleen arvoaan, koska niitä on edelleen vaikea saada. Erityisesti kaksi ensimmäistä ysärimukia, Vihreä ja Roosa, liikkuvat tällä hetkellä melkein 700 eurossa.

Roosa-muki tunnetaan myös nimellä Sarjakuva.

Lokakuussa kauppoihin tulevat muumimukit ovat kausituote. Jo se ennustaa asiantuntijan mukaan suurempaa kiinnosta keräilijöiden keskuudessa.

– Uskon, että kyseessä on tuleva keräilykohde.

Talvimukit nousussa, Norja-muki on hitti

Sijoitusmielessä muumimukeja hankkivan kannattaa kiinnittää huomio myös 2000-luvun talvimukeihin.

– Mielestäni ihmiset ovat alkaneet keräillä niitä enemmän. Esimerkiksi vuoden 2007 Lumilyhty ja vuoden 2006 Talviyö ovat olleet aiemmin 70 euron pinnassa, mutta nykyään niistä saa helposti yli sata euroa, Sirén sanoo.

Asiantuntija uskoo, että talvimukien suosio liittyy niiden yksinkertaisiin teemoihin ja rauhalliseen värimaailmaan. Hennot valkosiniset ja roosan sävyt kiehtovat suomalaisia enemmän kuin räväkän värikkäät kesämukit.

Yhdeksi tulevaksi hitiksi Sirén veikkaakin vuoden 2021 talvimukia. Lumikuutamo-muki tulee kauppoihin lokakuussa.

– Uskon, että siitä tulee klassikko. Myös viime vuoden talvimuki Muumi lumimyrskyssä herätti valtavaa kiinnostusta. Sitä jonotettiin ja monesta paikoista se myytiin loppuun nopeasti.

Vuorilla-muki on herättänyt jo kiinnostusta. Sitä myydään tällä hetkellä vain Norjassa.

Sirénin mukaan tuleva keräilykohde näyttää olevan myös niin sanottu Norja-muki Vuorilla. Vuoriteemainen muki on saanut nimensä siitä, että mukia myydään tällä hetkellä vain Norjassa. Viikolla 42 muki on tulossa myyntiin myös verkkoon joksikin aikaa.

– Luulen että muki myydään nopeasti loppuun, sillä elokuussa sitä haettiin koronasta huolimatta Norjasta. Tunteet ovat jo kuumentuneet, joten uskon, että verkkokaupassa tulee olemaan ruuhkaa, kun muki tulee kaikkien saataville.