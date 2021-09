Virpi muutti teinin huoneen upeaksi työhuoneeksi – tuhannet ihastelivat rohkeaa ratkaisua

Virpin uusi työhuone on kaikkea muuta kuin tylsä. Sisustaja kuvailee sitä moderni meets mummola -tyyliksi.

Mikkelissä asuva Virpi, 42, törmäsi viime keväänä monelle perheelle tuttuun ongelmaan. Korona-aikana työt olivat siirtyneet kotikonttorille, ja hermot ja tunnelma alkoivat kiristyä. Omaa tilaa töiden tekemiselle ei tuntunut löytyvän mistään.

– Yhtenä päivänä tuli olo, että pitäisikö mennä tekemään töitä mieheni pojan entiseen huoneeseen, Virpi kertoo Ilta-Sanomille.

Mielessä oli käynyt jo aiemmin, että jo aikuistuneen pojan huoneen voisi muuttaa toisenlaiseen käyttöön. Sohvankin Virpi oli huoneeseen tilannut. Sen toimitusajaksi oli annettu kolme kuukautta.

– Kun huonekaluliikkeestä soitettiin paljon aikaisemmin, että sohva olisi nyt tulossa, minulle tuli kiire. Pintaremontin toteutin lopulta viidessä päivässä, Virpi kertoo.

Huone ennen pintaremonttia. Teinin käytössä ollut tila oli jäänyt tarpeettomaksi.

Muodonmuutos teinin huoneesta työhuoneeksi kävi maalaamalla, hiomalla ja vaihtamalla tapetit.

Huoneen katseenvangitsijoita ovat ruotsalaisen tapettikaupan valokuvatapetti ja suomalaisen huonekaluliikkeen ruskea sohva. Kokonaisuuden kruunaa lattian ja seinien sininen sävy, joka tuo kotiin kaivattua kartanotunnelmaa.

– Kuvailisin tätä moderni meets mummola -tyyliksi.

Sohva on Maskun, tapetti Photowallin ja seinämaali Tikkurilan, sävy Riikinkukko. Tilanjakajana toimii vanhan vaatekaapin ovi. Valaisin on Jyskin.

Lattian hiominen "vaati voimaa ja tekniikkaa”

Pintaremonttiin meni työvaiheineen ja maalien kuivumisineen viisi päivää.

Maalaaminen ja tapetointi sujuivat Virpiltä leikiten. Seinät eivät vaatineet taulukoukkukolojen kittausta kummempaa tasoitusta, ja ilme muuttui täysin kolmella maalauskerralla.

Myös kuitutapetit olivat helppoja asentaa, sillä liima laitettiin suoraan seinään.

Lattia hiomisen jälkeen.

Lattian tasoitusta Virpi kuvailee sen sijaan kinkkiseksi.

– Ongelmana oli, että vanha parketti oli huonolaatuinen. Hiomapintaa oli todella vähän. Käytinkin hiomakoneena lattian kiillotukseen tarkoitettua konetta, johon asensin hiomapaperin. Silti työ vaati voimaa ja tekniikkaa.

Lattian maalina Virpi käytti tavallista öljypohjaista lattiamaalia, joka kestää vesiliukoista maalia paremmin kulutusta. Tartuntamaalin käyttö takasi tasaisen lopputuloksen.

– Tartuntamaalia tuli lattiaan yksi kerros ja lattiamaalia kaksi kerrosta, Virpi kertoo.

Vaivannäkö palkittiin, sillä kustannukset pysyivät maltillisina, mutta muutos on ilmeinen.

– Lisäksi maali on kestänyt hyvin. Meillä on kaksi tosi isokokoista koiraa, ja lattia on kestänyt niidenkin kulkemisen.

Seinät hehkuvat jalokiven väreissä

Mummola meets moderni -tyylinen työhuone on herättänyt kiinnostusta myös sosiaalisessa mediassa. Kun Virpi julkaisi lopputuloksesta kuvan Facebookin Sisustus – ideoita ja kuvia -ryhmässä, julkaisu keräsi yli neljä tuhatta ihastunutta reaktiota.

Virpikin on tyytyväinen, vaikka on sitä mieltä, ettei ole varsinainen sisustuksen harrastaja. Jokin totuus muiden kehuissa kuitenkin piilee.

– Olen kuullut, että minulla on silmää yksityiskohdille. Tyyliäni kuvaillaan myös valtavirrasta poikkeavaksi.

Virpi on saanut kehuja siitä, että hänellä on silmää yksityiskohdille.

Talo, jonka Virpi väittää olevan ulkoa päin tylsä, kätkeekin sisäänsä monta upeaa sisustussalaisuutta.

Uusi työhuonekin on kuin muuttuva taulu, sillä sen värit vaihtuvat alati päivän mittaan.

– Auringonpaisteessa seinät hehkuvat jalokiven väreissä, Virpi iloitsee.