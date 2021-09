Keittiön kaappiratkaisu teki vaikutuksen Huvila & Huussin sisustusarkkitehtiin – toisessa talossa lapsilla on oma siipi

Yhteistä lapsiperheiden taloille on, että niissä on kaikissa panostettu yhteiseen isoon oleskelutilaan.

Vuoden 2021 Asuntomessujen asuinalue nousi tänä kesänä järven rannalle Lohjan Hiidensalmeen.

Huvila & Huussi Asuntomessuilla ohjelmassa sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja sisustamista rakastava Metti Forssell tutustuvat perheille suunniteltuihin taloihin.

Ensimmäinen kohde on 158-neliöinen Villa Ilta, joka ihastuttaa kaksivärisellä ulkoasullaan. Talo on suunniteltu aktiiviselle lapsiperheelle ja suunnittelussa on otettu huomioon ison perheen monenlaiset tarpeet.

– Ensimmäisenä huomasin, että mä en nähnyt mitään perinteisiä vaatekaappeja, Vesanen sanoo.

Talossa lasten makuuhuoneille on omistettu kokonaan oma siipi. Vanhempien makuuhuone löytyy omasta rauhasta talon toisesta päästä

Vanhempien makuuhuone löytyy omasta rauhasta talon toisesta päästä, ja yhteiselle oleskelulle on lohkaistu ruhtinaallisesti tilaa 50 neliön olohuone-keittiöön.

– Tässä oli kivasti aseteltu lasten makuuhuoneet toiselle puolelle taloa ja vanhempien makuuhuone sitten enemmän omaan rauhaan. Löytyy yksityistä tilaa ja koko perheen yhteistä tilaa, Forssell sanoo.

Katso ylhäältä video suomalaisperheiden kekseliäistä kodeista.

Rohkeita värejä ja viherkasveja

Dekotalo Kuulas on jakson toinen kohde. Se on kolmihenkisen perheen avara ja valoisa koti.

Metti Forssell ihastuu talon rohkeaan värien käyttöön ja viherkasveihin, jotka tuovat eloa yleisilmeeseen.

Mikko Vesanen kehuu rakennuksen tilojen suhdetta toisiinsa.

– Oleskelu-, keittiö- ja olohuonetila olivat hyvän kokoisia tähän taloon.

Jakson kolmannessa kohteessa Kastelliplazia Järven sydämessä hurmaa kokonaan musta keittiö.

– Tykkään siitä, että täällä on ihan pelkkää korkeata kaappia koko taustaseinä, Vesanen kertoo.

Taustaseinästä aukeaa aamiaiskaappi, jonka ovet saa työnnettyä piiloon seinän sisään.

Oleskelutiloihin panostettu

Mikko Vesanen löytää kaikista jakson vierailukohteista yhteisiä tekijöitä. Kaikki ovat panostaneet yhteiseen isoon oleskelutilaan.

– Kaikissa oli isot olohuoneet ja avokeittiöt. Kaikissa kohteissa näkyi se, miten erilaista perheiden arki on. Hauska huomata, miten eri tavalla perheet rakentelevat kotejaan.

Huvila & Huussi Asuntomessuilla kaksi jaksoa maanantaisin 6.9. alkaen kello 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.