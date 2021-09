Näitä pihatöitä ei kannata unohtaa nyt: Syksy on parasta istutusaikaa – jopa parempi kuin kevät

Istuta taimet nyt. Taimia ei haittaa, vaikka maa olisikin kostea tai vettä sataisi.

Usein unohdetaan, että syksy on jopa parempi istutusaika kuin kevät.

Tänä syksynä vettä on satanut paljon. Sateet ovat lopettaneet pitkään kestäneen kuivuuden, joten maa on valmis vastaanottamaan uudet taimet.

Jos kesähelteet eivät innostaneet istutustöihin, nyt on sopiva aika taimihankintoihin ja istuttamiseen, kertoo Taimistoviljelijät ry tiedotteessa.

Syyskuun aikana istutetut taimet ehtivät juurtua ennen talvea ja ne lähtevät aikaisin keväällä kasvuun. Esimerkiksi syksyllä istutetut marjapensaat voivat tarjota satoa jo ensi kesänä.

” Esimerkiksi syksyllä istutetut marjapensaat voivat tarjota satoa jo ensi kesänä.

Lisäksi syksyn viilenevä sää helpottaa uusien istutusten hoitoa. Maa on syksyllä kostea ja muheva jo valmiiksi. Näin kasteltavaa on vähemmän ja kaivaminen on helpompaa.

Mitä istuttaa?

Syksy on parasta istutusaikaa useimmille monivuotisille kasveille.

Loppukesällä astiataimien ja alkusyksystä alkaen paljasjuuristen taimien kotimainen valikoima on taimitarhoilla runsaimmillaan. Nyt myymälöistä kannattaa kysyä myös sellaisia kasvilajeja, jotka pääsivät kevätruuhkassa loppumaan, Taimistoviljelijät ry kertoo tiedotteessa.

Astiataimien istutus tehdään Marttojen mukaan niin, ettei juuripaakkua rikota, vaan astiataimet otetaan varovasti pois ruukusta tai muovipussista. Jos paakun pinnalla on ruukkua kiertäviä juuria, ne avataan ja levitetään istutusalueelle tai katkaistaan viiltämällä puukolla paakkua parista kolmesta kohdasta alhaalta ylöspäin.

Jos arvostaa ruskan värejä ja haluaa puutarhaansa juuri tietynlaisia sävyjä, kannattaa suunnistaa puutarhamyymälään silloin, kun värit ovat nähtävillä.

Tämän jälkeen kuoppa täytetään puolilleen istutusmullalla, ja juuripaakku laitetaan kuoppaan niin, että paakun yläreuna tulee maan pinnan tasoon. Sitten kuoppa täytetään. Multa tiivistetään vedellä tai varovasti painamalla, Martat opastavat.

Syysistutuksessa taimen tyvellä oleva multa muotoillaan matalaksi harjuksi, jotta sadevesi ei jää seisomaan taimen ympärille. Kasvualustan pinnalle voi levittää haketta tai kuoriketta. Taimia kastellaan koko juurtumisen ajan.

Mene myymälään oikeaan aikaan

Oikeilla kasvivalinnoilla omaan pihaan voi saada pitkään kestävän syksyisen väriloiston. Jos arvostaa ruskan värejä ja haluaa puutarhaansa juuri tietynlaisia sävyjä, kannattaa suunnistaa puutarhamyymälään silloin, kun värit ovat nähtävillä.

Koristekasvien syysväri kannattaa ottaa huomioon jo senkin takia, että usein niiden ruska on voimakkaampi ja hehkuvampi kuin luonnonkasvillisuudella.

Osa perennoista kukkii vielä pitkään syksyllä, joten ne tuovat lisäväriä pihaan ja houkuttelevat myöhäiset perhoset luokseen. Joidenkin kasvien marjat koristavat oksia pitkälle talveen asti.