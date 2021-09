Vähän maalia, uudet vetimet ja lattia – Marian keittiön ilme muuttui pikkubudjetilla täysin

Maria Kalmin boheemi koti on kuin taideteos. Keittiön pintaremontin, kuten muunkin sisustuksen, hän teki pikkubudjetilla.

On koteja, jotka ihastuttavat kauneudellaan.

Sitten on valokuvaaja Maria Kalmin ja hänen perheensä Kimonkylässä sijaitseva koti, jota voisi oikeastaan kuvailla kokonaistaideteokseksi. Vuonna 1958 rakennettu tiilitalo on arkkitehtuuriltaan kiehtova ja sisustukseltaan lumoava.

Minne tahansa katseensa laskee, näkee jotakin yllättävää. Tämä koti nostaa mielen arjen yläpuolelle.

Maria Kalmi asuu talossa, joka lumoaa yksityiskohdillaan. Minne tahansa katseensa laskee, näkee jotakin yllättävää.

Voisi kuvitella, että Kalmi olisi laittanut paikkoja kuntoon isommallakin rahamäärällä, mutta näin ei ole. Kalmi suosii sisustamisessa kierrätysmateriaaleja ja vanhan kunnostamista.

Keittiö ennen pintaremonttia.

Keittiö pintaremontin jälkeen.

Vasta valmistunut keittiön pintaremontti on tehty samaa filosofiaa noudattaen.

– Laminaattilattia oli kallein. Siihen meni 500–600 euroa. Uusi uuni ja vetimet maksoivat kummatkin muutaman satasen ja maaleihin meni muutama kymppi. Sähkötyöt maksoivat jonkin verran.

Keittiöremontti maalilla, vetimillä ja uudella lattialla

Kalmi ei usko ohjeeseen, jonka mukaan talossa kannattaa asua hetki, ennen kuin tekee kunnollisen, ison remontin.

Hänen mukaansa on parempi tuunata paikat omaa silmää miellyttäväksi vaikka pikaisestikin ja väliaikaisesti. Kun ympäristö ei ärsytä, voi rauhassa miettiä, haluaako remonttia parannella myöhemmin.

Nykyisessä kodissaan Kalmi ehti asua vuoden ennen keittiön pintaremonttia.

Yksi keittiön katseenvangitsijoista on vintagetyylinen laminaattilattia, joka on saanut inspiraationsa Marrakechista.

Ulkopuolinen kiinnittää muutoksessa katseensa etenkin industrialhenkisiin kaapinoviin. Niiden rouhean pinnan Kalmi taikoi erilaisilla maalikerroksilla. Osassa keittiötä yläkaapinovet ovat valkoiset, toisaalla mustat.

– Hioin kaapit kevyesti ja pohjamaalasin, kittasin kolot ja käytin ensimmäisenä kerroksena kalustemaalia. Sitten töpöttelin sienellä mustiin oviin kalkkimaalia ja vintagepronssimaalia. Päälle laitoin lakan. Lopputulos on todella kova, betonisen näköinen, Kalmi kertoo.

Samalla tekniikalla tehty maalipinta löytyy myös keittiön vanhasta laminaattityötasosta.

Toinen katseenvangitsija on vintagetyylinen laminaattilattia, joka on saanut inspiraationsa Marrakechista. Nahkavetimet, joita Kalmi hankki yhteensä 44 kappaletta, löytyivät verkkokaupasta.

Kalmin keittiön pintaremontissa on käytetty paljon pronssimaalia. Sitä löytyy kaapinovien lisäksi hanoista, muoviputkista ja jopa loisteputkesta.

– Olen rikkonut sääntöjä jo vuosia. Kikkailu ei haittaa, sillä jos jokin menee pieleen, voi aina tehdä uudestaan.

Kalmi muistuttaa, että hänelle sisustaminen on elämäntapa. Jatkuva kuluttaminen ja matkustaminen eivät kuulu harrastuksiin, mutta erilaisia tiloja luomalla saa inspiraatiota elämään.

Haaveena ravintolatyylinen keittiö ja tumma katto

Kodin ilmeen muuttaminen maalaamalla on Kalmille tuttua, mutta tämäkin projekti selvensi, kuinka tärkeitä pohjatyöt ovat. Hiontaa ja pohjamaalia ei kannata unohtaa.

– Toinen vuosien varrella oppimani asia on, että vesiohenteiset maalit eivät tunnu kestävän pyyhkimistä. Keittiöön sopiva maali on siis öljyohenteinen. Niiden kesto on ihan toista, vaikka ne ovatkin työläämpiä maalata.

Osassa keittiötä yläkaapit ovat valkoiset, osassa mustat.

Kun keittiöremontti joskus jatkuu, Kalmi aikoo luoda tilasta ravintolatyylisen ja tunnelmallisen aiempaa tummemmalla ilmeellä. Haaveena ovat kattopalkit ja tumma katto.

– Toiveenamme on elää satumaailmassa ja fantasiassa. Haluamme tehdä päinvastoin kuin ihmiset yleensä.

Näin paljon Marian keittiön pintaremontti maksoi: ■Laminaattilattia: 500–600 euroa ■Uusi uuni: muutaman satasen ■Vetimet: 200 euroa ■Maalit: muutama kymppi (osa saatu lahjoituksina) ■+ sähkötyöt

Oletko sinä tehnyt remontin pikkubudjetilla? Lähetä kuva ja tarina: maarit.rasi@iltasanomat.fi.