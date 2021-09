Raimo rakensi pihalleen maakellarin, joka tekee vaikutuksen: "Appiukkokin sanoi, että onpas Salo tehnyt bunkkerin”

Naapurit, siskon mies ja appiukko ovat jo käyneet kehumassa vasta valmistunutta maakellaria.

Raimo Salon maakellari on satojen työtuntien taidonnäyte.

Puolimetriset seinät ovat jykevät ja sisäkorkeus kohoaa 1,7 metriin. Kellarissa on tilaa 2,6 metrin pituudelta. Eteisessä on tuulikaappi: metri kertaa kaksi.

Muusikkona ja dokumenttituottajana tunnettu Raimo Salo on viettänyt kuluneen hellekesän synnyinkotinsa tiluksilla Keski- Suomen Kyyjärvellä.

Hellettä on piisannut, mutta tontilla ei ole loikoiltu. Pitkäaikainen unelma, oma maakellari, alkaa olla viimeistä piirtoa vaille valmis.

– Työpäivät ovat olleet kahdeksan tunnin mittaisia. Aloitin keväällä ja lopetin elokuussa. Viimeistely jää ensi kesälle, kertoo Salo, joka on tehnyt maakellarin pääosin itse.

Erityistä Salon maakellarissa on sen jykevä ulkomuoto.

Maakellaria tarvitaan aina, Salo muistuttaa.

Maakellari on tehty itse leikatuista luonnonkivistä, joita Salo on haalinut kasaan vuosien ajan. Kattoholvikin on valettu itse.

– Tänne tehtiin aikoinaan metsäautotie. Kaivinkoneiden jäljiltä kiviä jäi valtavasti. Neljä vuotta sitten aloin kiskoa niitä traktorin kauhaan. Työ eteni pikku hiljaa.

Jykevien kivien siirto, joista yksittäinen saattaa painaa 200–300 kiloa, vaatii jo itsessään tarkkaavaisuutta. Työtä riitti myös kivien halkaisemisessa.

– Apuna käytin iskuvasaraa, joilla nylkytin kiviin reiät. Kivet halkaisin kivenhalkaisukiiloilla.

Maakellarin tanakan perustuksen Salo teki teräsbetonista, ja kellariin tuli sorapohja maakosteuden säilyttämiseksi.

Tämän jälkeen kivet nostettiin paikalleen traktorilla.

– Vaimo oli mukana valvomassa, että kivet saatiin asettumaan oikein.

Kun isot kivet olivat paikallaan, Salo alkoi täyttää rakoja niin sanotuilla kiilakivillä. Niillä tarkoitetaan kiilamaisia kivenkappaleita, joita käytetään muurauksessa rakojen täytteenä.

– Laitoin kivestä toiseen hollihakoja, joihin kiinnitin keppiraudat. Lisäksi käytin raudoituslankaa.

Itse tehtyjä ovat myös kellarin kauniit ovet ja kuusihyllyt, jotka sopivat maakellarin viileään ilmanalaan hyvin. Salo muistuttaa, että maakellarissa myös tuuletuksesta on huolehdittava hyvin.

– Jotta hyllyt eivät lahoa, ne eivät ole maata vasten, vaan niissä on teräksiset kierrejalat ja yläpäässä eristekumia.

Ulkopuolista apua Salo tarvitsi vain luvanvaraisiin töihin. Paikalla käväisi sähkömies, mutta muuten työ on omin käsin tehty.

Maakellarin budjetti oli 3 500 euroa.

Urakka vaati satoja työtunteja, mutta Salo uskoo, että tulevaisuudessa työ maksaa itsensä takaisin. Ammattilaisen tekemänä lopputulos olisi ollut loputtoman kallis.

Maakellaria tarvitaan aina.

Sitä paitsi, mitäpä tekijämies lomallaan muuta tekisi kuin käsillään jotakin.

Into riitti, vaikka urakka vaati kymmeniä tonneja kiveä, betonia, laastia, täytemaata, käsityötä ja suunnittelua.

– Usko meinasi loppua vain silloin, kun olin saanut toisen kivivarvin muurattua. Jokainen varvi pitää oikaista betonilaastilla, jotta siihen on hyvä laittaa seuraava kivivarvi. Tein tätä puoleen yöhön saakka ja heräsin seuraavana aamuna kuudelta hommiin. Silloin ajattelin, tuleekohan tästä mitään.

Sinnikkyys palkittiin, sillä viimeistä silausta vaille valmiinakin Salon maakellari on nähtävyys. Sitä ovat käyneet kehumassa jo naapurit, siskon mies ja appiukko.

– Appiukkokin sanoi, että onpas Salo tehnyt bunkkerin. Entinen puolustusvoimien työntekijä kun olen, ajatus varmaan oli, että olen tehnyt itselleni väestönsuojan.

Raimo Salo huomauttaa, että samanlaista ei tule vastaan joka päivä.

– Lopputulos on aika hieno, vaikka itse sanonkin.