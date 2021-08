Helsingin päärautatieaseman vanha ovipari myytiin 2000 eurolla – odotussalin penkit nousivat huutokaupan hiteiksi

Eliel Saarinen -erikoishuutokaupassa kaupattiin viikonloppuna muun muassa ovia, junan istuimia ja VR:n musiikkiorkesterin vaatteet.

Vallilan Konepajalla järjestettiin lauantaina erikoishuutokauppa, jossa kaupattiin Eliel Saarisen rautatieteollisuudelle suunnittelemia kalusteaarteita. Huutokaupassa kaupattiin muun muassa päärautatieaseman entisiä ovia ja penkkejä.

Huutokauppa Helanderin toimitusjohtaja ja meklari Mika Sirén kuvailee huutokauppaa ainutlaatuiseksi.

– Tällaista tilaisuutta ei tule enää vastaan minun elämäni aikana. Ihmiset olivat tästä aidosti innostuneita, Sirén kertoo Ilta-Sanomille.

Viikonloppuna päättynyt huutokauppa oli menestys, sillä 269 kohteesta alle parikymmentä jäi myymättä.

Jopa erikoisille kohteille löytyi uudet kodit.

Helsingin rautatieaseman alkuperäisen täyspuisen oviparin hinta kohosi 2 000 euroon.

Ennen huutokauppaa Sirén pohti, löytäisivätkö tavanomaista matalammat sekä tavanomaista korkeammat ovet uusia koteja. Osa ovista oli tavallista matalampia eli 190-senttisiä, osa kolmemetrisiä.

Lopulta yksi huutokaupan kalleimmista vasarahinnoista oli Helsingin rautatieaseman alkuperäinen täyspuinen ovipari, jonka hinta kohosi 2 000 euroon.

– Muita ovia myytiin paljon 300–600 euron välillä. Kallein yksittäinen tuoli myytiin puolestaan 1 900 eurolla, Sirén kertoo.

Tästä junan penkistä maksettiin huutokaupassa 110 euroa.

Nämä penkit myytiin vasarahintaan 1 200 euroa.

Yksi huutokaupan hiteistä olivat odotussalin penkit, joita on ollut esimerkiksi Keravan rautatieasemalla. Tällainen penkki vuodelta 1 878 myytiin vasarahintaan 1 200 euroa.

– Yleisesti puupenkeistä maksettiin 600–1 300 euron väliltä. Oli hienoa, että ne löysivät uudet kodit.

Ostaja löytyi myös vanhalle tavarankuljetuskärrylle.

Uudet kodit löytyivät myös ikkunanpokille, joita myytiin useamman kappaleen pakkauksissa 50 eurosta 550 euroon, kassakaapille, jolle löytyi ottaja 50 eurolla ja 1900-luvun alun matkatavarakuljetuskärrylle. Siitä maksettiin sata euroa.

Musiikkiorkesterin soittajien vaatteiden vasarahinta oli 50 euroa.

Huutokaupan erikoisimpiin kohteisiin kuuluivat VR:n musiikkiorkesterin vaatteet sekä vanhat junan istuimet. Junanistuinten vasarahinnaksi tuli 110–260 euroa, musiikkiorkesterin soittajien vaatteille 50 euroa.

Monenlaista uutta elämää

Jännittyneitä ilmeitä ja onnistumisesta koituvia hymyjä ei tällä kertaa huutokaupassa nähty, sillä se järjestettiin osittain etänä.

Sirén haluaisikin tietää, minne huutokaupan esineet ovat päätyneet.

– Jatkotarinat kiinnostaisivat kovasti. Yleensä kun myymme ruokaryhmän, on helppo kuvitella, että se menee vaikkapa mökille, mutta kun kyseessä on sadan kilon tammiovi, sijoituspaikan kuvitteleminen on vaikeampaa.

Huutokaupassa kaupattiin myös vanhoja junien ovia.

Huutokaupan ennakkonäytössä jatkosta sai kuitenkin vähän viitteitä.

– Tapasin siellä nuoria, jotka kertoivat, että tästä saisi tehtyä koristeen. Esineille on siis tiedossa monenlaista uutta elämää.

Esineistö oli menossa jo roskiin

Suomen kuuluisimpiin arkkitehteihin kuulunut Eliel Saarinen tunnetaan muun muassa Helsingin päärautatieaseman suunnittelijana.

Arkkitehtuurin lisäksi Saarinen loi myös muuta käyttötaidetta.

Eliel Saarisen erikoishuutokaupan esineistö löytyi omistajanvaihdoksen yhteydessä Konepajan tiloista. Sirénin mukaan VR:n varastoima tavara oli menossa jo menossa roskiin, kun Helander ryhtyi toimeen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

