Kuinka monta kertaa vuodessa suomalaiset puhdistavat kylpyhuoneen? Näin usein se kannattaisi tehdä

Tuore kysely paljastaa, että enemmistö suomalaisista siivoaa kotonaan vain saman verran tai jopa vähemmän kuin ennen koronapandemiaa. Muista poiketen nuoret aikuiset siivoavat kotejaan paljon enemmän kuin aiemmin.

Yli 70 prosenttia suomalaisista siivoaa kotonaan koronapandemiasta huolimatta saman verran kuin ennenkin, osoittaa Nanoksi Finlandin kesäkuussa teettämä valtakunnallinen kyselytutkimus. Muutama prosentti vastaajista siivoaa jopa vähemmän kuin ennen pandemiaa. Kyselyn tulokset edustavat Suomen aikuisväestöä*.

Kyselyn mukaan hieman yli viidesosa suomalaisista (21,5 prosenttia) siivoaa kotonaan jonkin verran enemmän kuin ennen pandemiaa. Vain murto-osa (6,6 prosenttia) siivoaa paljon enemmän kuin ennen pandemiaa.

– Kiinnostavaa on, että tietyt väestöryhmät ovat kuitenkin tehostaneet siivousta merkittävästi. Lähes viidesosa 18–24-vuotiaista eli 18 prosenttia siivoaa nykyään kotonaan paljon enemmän kuin ennen pandemiaa. Vaikka nuorten aikuisten toimintaa on erityisesti pandemian neljännen aallon aikana arvosteltu, tässä asiassa he toimivat vastuullisemmin kuin suomalaiset keskimäärin, Nanoksi Finlandin operatiivinen johtaja Jukka Laks kertoo tiedotteessa.

Nuorten aikuisten lisäksi moni yksinhuoltaja on kyselytulosten mukaan panostanut kotinsa siisteyteen. Yksinhuoltajista yli kymmenen prosenttia siivoaa kotonaan paljon enemmän kuin ennen pandemiaa.

Yli kymmenesosa puhdistaa kylpyhuoneen kerran puolessa vuodessa

Nanoksin teettämä kysely kertoo, että kylpyhuoneen putsaamisessa laistetaan suosituksista poiketen.

Esimerkiksi kotitalousneuvonnan asiantuntijajärjestö Martat suosittelee, että kodin pesu- ja wc-tilat tulisi puhdistaa vähintään kerran viikossa.

– Kyselymme mukaan suomalaisista 37,4 prosenttia siivoaa kylpyhuoneensa pinnat suositusten mukaan viikoittain. Noin joka kolmas ryhtyy urakkaan kerran kuukaudessa ja 14,4 prosenttia vastaajista vain joka toinen kuukausi, Laks kertoo.

Lähes viidesosa suomalaisista suhtautuu sangen boheemisti kylpyhuoneensa puhtauteen. Heistä seitsemän prosenttia puhdistaa kylpyhuoneensa lattian, seinät ja kalusteiden pinnat kerran vuodessa tai vielä harvemmin. Puolivuosittain märkätilojen puhdistustöihin ryhtyy runsas kymmenesosa vastaajista (11 prosenttia).

Miehet siivoavat märkätiloja vähemmän kuin naiset

Kyselyn mukaan miehet siivoavat kotinsa pesutiloja harvemmin kuin naiset. Miehistä vajaa kolmasosa (29,3 prosenttia) siivoaa kylpyhuoneensa suositusten mukaan joka viikko. Naisista näin toimii lähes puolet: 45,6 prosenttia.

Ylivoimaisesti ahkerimmin kylpyhuoneitaan puhdistaa varttuneempi väki. Yli 65-vuotiaista useampi kuin joka toinen (51,5 prosenttia) siivoaa kotinsa pesutilat viikoittain.

*Nanoksi Finland kartoitti suomalaisten siivoustottumuksia valtakunnallisella kyselytutkimuksella kesäkuussa 2021. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1000 henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä. Sähköisen kyselytutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Kyselyn toteutti Bilendi.