Lamppujen energiamerkintä muuttuu – paketin kyljessä voi olla merkintä, joka saattaa hämmentää kuluttajaa

Lamppujen energiamerkit uudistuvat syyskuun alusta alkaen. Tuotteista voi löytää senkin jälkeen uuden tai vanhan energiamerkin, sillä tavarantoimittajilla ja kaupoilla on 18 kuukauden siirtymäaika merkintöjen muuttamiseen.

Motiva kertoo tiedotteessa, että merkit voivat hämmentää kuluttajia. Uudella merkillä varustettu tuote voi vaikuttaa energiatehottomammalta kuin vanhalla merkillä varustettu tuote, vaikka tuotteet olisivat yhtä energiatehokkaita.

Uuden merkin energialuokka-asteikko on A:sta G:hen. A-luokan lamput ovat energiatehokkuudeltaan parhaimpia eli vähiten sähköä kuluttavia ja G-luokan lamput energiatehottomimpia. Vanhassa energiamerkissä lamppujen energiatehokkuus ilmoitetaan asteikolla A++ ‒ E.

Uudet ja vanhat merkit eivät ole keskenään vertailukelpoisia

EU:n energiamerkinnän tarkoitus on auttaa kuluttajia vertailemaan laitteiden energiankulutusta sekä kannustaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Kun uusi merkki astuu voimaan, on luokittelun vaatimuksia kiristetty niin, ettei A-luokan tuotteita olisi vielä tarjolla. Näin asteikko jättää tilaa innovaatiolle ja energiatehokkaammille tuotteille, Motiva kertoo tiedotteessa.

– Kannattaa siis huomata, että energiatehokkuus laitteissa ei ole huonontunut, vaan luokitus on uudistunut. Vanhaa ja uutta merkkiä ei voi lähteä vertailemaan, sillä ne eivät ole keskenään vertailukelpoiset. Olipa lampussa uusi tai vanha merkki, niin jos energiatehokkuusluokka on asteikon yläpäässä, lamppu on erityisen energiatehokas ja tulee käytön aikana halvemmaksi kuin tehottomampi malli, Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski kertoo.

Maaliskuussa 2023 tilanne on selkeämpi, kun kaikilla lampuilla on uusi energiamerkki.

Kaikkiin laitteisiin uusi luokitteluasteikko

Energiamerkin muutos ei koske vain lamppuja.

Eri kodinkoneiden ja laitteiden energiamerkintöjen asteikkoja yhtenäistetään ja kaikkiin energiamerkittyihin laitteisiin on tulossa luokitteluasteikko A‒G. Osassa laitteita nyt olevat A+, A++ ja A+++ luokat tullaan poistamaan.

Osa laitteista sai uudet merkit keväällä 2021, nyt on lamppujen vuoro.

Kerroimme aiemmin, että energiamerkinnällä on vaikutusta myös kuluttajan kukkaroon. Vertailu on helppoa erityisesti kylmälaitteissa, sillä ne ovat yleensä päällä koko ajan.

– Jos verrataan vaikka E- ja D-luokan jääkaappipakastimia, on ero noin 40 kWh/vuosi. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 sähkön keskimääräinen hinta oli 17 senttiä/kWh. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi jääkaappipakastimen kohdalla säästöä tulee vuositasolla noin seitsemän euroa, kommentoi Electroluxin tuotekouluttaja Johan Liljeström.

Energiamerkinnän on muun muassa tarkoitus auttaa kuluttajia vertailemaan laitteiden energiankulutusta.

Koteihin luvassa entistä laadukkaampaa valoa

EU:n ekosuunnitteluasetuksen mukaan syyskuussa 2021 otetaan käyttöön myös tiukemmat LED-lamppujen ekosuunnitteluvaatimukset.

Lamppujen laadun ja käyttöiän mittaamiseksi tulee uusi kansainvälinen testausmenetelmä ja valonlähteille tulee muun muassa uusia välkkymistä koskevia sekä kiertotaloutta edistäviä vaatimuksia. Päivi Suur-Uskin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupoista löytyy jatkossa entistä laadukkaampia lamppuja.

Lisää tietoa: Neuvona lamppujen hankintaan saa lampputieto.fi-sivustolta. Energiamerkinnöistä on puolestaan koottu tietoa Energiaviraston ylläpitämälle energiamerkinta.fi -sivustolle.

