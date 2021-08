Tyypillisesti ongelmia on liukuovikaappien ja vitriinien kanssa, kasausmies Weltsu Meriko kertoo.

Keskellä olohuoneen lattiaa on kasa ruuveja ja käsittämätön määrä erilaisia huonekalujen osia. Hermot ovat kireällä.

Huonekalujen kasaaminen on monen mielestä turhauttavaa, joten ei ole ihmekään, että nykyään paikalle voi kutsua myös ammattilaisen.

Huonekalujen kuljetukseen ja kasaamiseen erikoistuneen Kasausmies-yrityksen nokkamies Weltsu Meriko kertoo Ilta-Sanomille, että heidän yrityksensä kaikista keikoista suurin osa on yksityishenkilöiden huonekalujen kasaamista.

Tyypillinen asiakas on yleensä +30-vuotias mies, joka on uupunut kesken kasausprojektin.

– Naisetkin tilaavat meiltä palveluita, mutta he ennakoivat ja kysyvät sitä etukäteen. Miehet soittavat, kun ovat ensin kokeilleet itse. Tavallista on, että mies on saanut jotakin jo valmiiksi, mutta on ehkä oikaissut työvaiheissa, eikä pääse enää eteenpäin. Silloin he soittavat meille.

Niiden ihmisten määrä, jotka eivät ole oppineet kädentaitoja, on ylipäätään kasvussa, Meriko arvelee. Tavallista on, että asutaan kerrostalossa, eikä kotona ole yhden yhtä työkalua.

Eniten ongelmia suomalaisilla on liukuovikaappien, vitriinien, kirjahyllyjen ja moottorisänkyjen kasaamisessa. Esimerkiksi liukuovikaapeissa on pakko mitata niin sanottu ristimitta, tai kaappi menee vinoon. Tätä ei aina tehdä.

Ongelmia aiheuttavat myös materiaalit.

Täyspuun sijaan nykyään käytetään paljon lastulevyä, joka ei kestä useampaa purkamis- ja kasaamiskertaa. Jos lastulevyä ei käsittele varoen, siihen voi tulla vaurioita jo ensimmäisellä käsittelykerralla.

Yksittäisissä firmoissa ei sen sijaan tunnu olevan eroja: maanantaikappaleita tulee sieltä täältä.

Tyypilliset virheet, joihin suomalaiset sortuvat – ja neuvot niihin

Huonekalujen kasaamisongelmat voi onneksi välttää. Kysyimme kasausmies Merikolta, mitkä ovat tyypillisimmät virheet, joita suomalaiset huonekaluja kasatessa ja kuljettaessa tekevät.

Mies antaa myös omat neuvonsa.

1. Ohjeita ei lueta

Uusi huonekalu herättää ymmärrettävästi innon: paketti auki ja hommiin! Innoissaan huonekaluja kasaavat unohtavat kuitenkin monesti lukea ohjeet kunnolla.

Merikon mukaan tätä työvaihetta ei kannata ohittaa, ellei halua tehdä ensimmäistä virhettä heti alkuunsa.

2. Huonekalut kootaan väärässä paikassa

Ripeästi töihin, niin on kohta valmista!

Odota kuitenkin hetki, sillä lattialla kasattu huonekalu vahingoittaa nopeasti pintoja.

– Suosittelen kasaamaan huonekalun aina maton tai pahvin päällä, Meriko neuvoo.

3. Et käytä magneettikaukaloa

Huonekalujen mukana tulevat ruuvit häviävät aina jonnekin, ellei niitä pidä rasiassa.

Ammattilaisilla on tilanteita varten verraton apuväline. Ruuvit säilytetään magneettikaukalossa, josta ne eivät häviä mihinkään.

Jos ruuvit ovat todella kadonneet, Meriko kehottaa menemään kauppaan, josta löytyy varmasti kaikenlaisia ruuveja. Merikon kokemuksen mukaan tällaisia ovat esimerkiksi Puuilo ja Tokmanni.

4. Ruuveja ei mitata

Huonekaluohjeiden mukana tulee yleensä kasa eri mittaisia ruuveja, joiden pituudessa voi olla vain pikkuinen ero.

Meriko suosittelee mittaamaan ruuvit aina ennen kasausprojektia.

– Pahimmillaan väärän mittainen ruuvi on väärässä paikassa niin, ettei sitä saa pois ilman, että purkaa koko huonekalun.

5. Et käytä turvaleikkuria

Turvaleikkuri sopii esimerkiksi pakkausten avaamiseen. Sen tunnistaa pelikaanin nokkaa muistuttavasta päästä.

– Kun tavallinen ihminen lähtee vetämään pakettia auki mattoveitsellä tai saksilla, käy helposti niin, että kankaaseen sohaistaan viilto.

6. Nostat huonekalua yksin

Kun huonekalu on kasattu ja on aika siirtää se uuteen paikkaan, moni tekee sen innoissaan yksin. Ei kannattaisi, ellei halua satuttaa selkäänsä tai jättää naarmuja lattiaan.

– Pahimmassa tapauksessa huonekalu tippuu ja hajoaa. Varovainen kannattaa olla huonekalun siirtämisessä myös rapuissa ja muissa paikoissa, joissa seinään voi tulla jälkiä, Meriko kertoo.

7. Teet kaiken kiireessä

Kiire on nykyajan vitsaus. Malta kuitenkin mielesi, sillä liiallinen kiire altistaa virheille.

– Tavallista on, että pakataan pakkauksessa oleva peiliovi huolimattomasti, jolloin se halkeaa. Halkeama havaitaan, kun pakkaus avataan.