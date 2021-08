Ilta-Sanomien lukijat muistelevat yhtiökokouksissa sattuneita yllättäviä ja outoja tilanteita.

Taloyhtiön yhtiökokous on parhaimmillaan hedelmällinen tilaisuus tavata muita osakkeenomistajia ja päättää yhteisistä asioista sulassa sovussa.

Aina kokoustaminen ei kuitenkaan suju yhteisymmärryksessä. Kireästä tunnelmastaan kuulut yhtiökokoukset ovat suorastaan klassikko.

Myös Ilta-Sanomien lukijoilla on kokemusta kokouksista, joissa on sattunut ja tapahtunut.

Aiheesta kysyttiin Ilta-Sanomien naapurikyselyssä*, johon vastasi 6 565 ihmistä. Monilla oli taloyhtiöiden yhtiökokouksista piinaavia muistoja.

Yhtiökokous voi päättyä riitaan

Kun pitkään kaunoja sisällään pitäneet osakkaat joutuvat viimein kohtaamaan silmästä silmään, lopputulos voi olla ikävä, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

– Kesken yhtiökokouksen eräs hallituksen jäsen nousi ylös ja alkoi syyttää toista jostakin heidän välillään tapahtuneesta. Kunnianloukkaussyytekin mainittiin. Me muut tuijottelimme kengänkärkiämme myötähäpeästä ja toivoimme tilanteen menevän pian ohi. Nainen, 47

– Kerran yksi naapureista sai hillittömän kiukkukohtauksen toiselle naapurille. Muut katsoivat silmät pyöreinä, kun kohtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Nainen, 46

” Kun tulin ulos wc-tiloista, hämmästyin melkoisesti kuullessani isännöitsijän ja nelihenkisen hallituksen jäsenten sättivän ja panettelevan suureen ääneen minua.

– Yhtiökokous oli saatu päätökseen tavanomaisen kireissä, mutta korrekteissa tunnelmissa. Kokousväki poistui vähitellen paikalta, itse poikkesin wc-tiloihin lähtiessäni. Hallitus jäi pitämään järjestäytymiskokousta yhtiökokouksen jälkeen. Kun tulin ulos wc-tiloista, hämmästyin melkoisesti kuullessani isännöitsijän ja nelihenkisen hallituksen jäsenten sättivän ja panettelevan suureen ääneen minua. Ensin meinasin poistua vähin äänin paikalta, mutta kävin sitten kuitenkin vielä toivottamassa hyvät kesänjatkot. Nainen, 58

Etäajassa on riskinsä

Korona-aikana yhtiökokouksia on järjestetty paljon etänä. Kun osakkaat avaavat Teamsin kotisohvallaan, voi lopputulos olla ikävä.

– Yhtiökokous järjestettiin Teamsin välityksellä. Eräs osakas oli humalassa ja kommentoi todella epäasialliseen sävyyn kaikkea, mitä yhtiökokouksessa käsiteltiin. Vakiovastaus oli ”ei onnistu”. Samassa kokouksessa eräs toinen naapurimme haistatti koko yhtiön hallitukselle pitkät. Hänkin oli humalassa. Nainen, 41

– Etäaikaan piti odotella puoli tuntia, että kaikki halukkaat ylipäänsä osasivat liittyä kokoukseen. Nainen, 34

– Jotkut osallistujat eivät osaa seurata esityslistaa, vaan huutelevat milloin sattuu mitä sattuu. Nainen, 30

Taloyhtiön yhtiökokouksissa riidellään maksujen, remonttien tai henkilökemioiden takia, lukijat kertovat.

Remontit aiheuttavat helposti erimielisyyksiä

Omaisuuteen liittyvät kysymykset jakavat helposti mielipiteitä. Eripuraa tulee yleensä niin remontin tarpeesta kuin sen kustannuksistakin.

– Ensimmäisessä yhtiökokouksessani tuolloin 80-vuotias rouva ehdotti hissiä taloyhtiöön. Yksi naapureista sanoi hänelle, ”mitä tekin rouva enää kohta sillä hissillä teette?”. Silloin meikäläiseltä loksahti suu auki. Nainen, 57

” Iso osa taloyhtiön asioista käsitellään asunto-osakeyhtiölaista piittaamatta, koska niin on aina toimittu. Minä olen se hankala nalkuttaja, kun yritän huolehtia omasta oikeusturvastani.

– Taloyhtiössämme on viisi asuntoa. Puheenjohtaja suhtautuu yhtiöön kuin omakotitaloon. Enemmistö hyväksyy tämän. Sokkelit pitää maalata itse jne. Kaikessa nuukaillaan. Ja me kun muutimme taloyhtiöön juuri siksi, ettemme halua tehdä mitään. Iso osa taloyhtiön asioista käsitellään asunto-osakeyhtiölaista piittaamatta, koska niin on aina toimittu. Minä olen se hankala nalkuttaja, kun yritän huolehtia omasta oikeusturvastani. Nainen, 40

– Ison taloyhtiön yhtiökokoukset muistuttavat välillä komediaa. Ideologiset asenteet värittävät vahvasti keskustelua ja saavat ennalta sovitun agendan kääntymään päälaelleen. Julkisivuremontista puhuessa vihreitä arvoja kannattavat haluaisivat moninkertaistaa remontin hinnan käyttämällä ekologisia, mutta ei aikaa kestäviä materiaaleja. Nainen, 32

– Ovia vaihdettiin vain yksi kolmasosa, osakkaille mitään kertomatta. Syynä olivat taloudelliset säästöt. Mies, 37

– Ikääntyneet, kauan samassa talossa asuneet osakkaat uskovat tietävänsä kaikesta kaiken, ja mikään ei saa maksaa mitään vaikka talo lahoaisi ympäriltä. Nainen, 44

” Mikään ei saa maksaa mitään, vaikka talo lahoaisi ympäriltä.

Maksuista tulee kiistaa

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty laissa. Yksi kohta koskee vastikkeiden ja muiden maksujen suuruutta. Ilta-Sanomien lukijat kertovat, että niistä saa helposti riidan aikaiseksi.

– Taloyhtiössämme asui muuan eläköitynyt herra, joka tunnettiin erikoisena ja hankalana naapurina. Yhtiökokouksessa päästiin vastikkeet-kohtaan, jolloin herra ilmoitti, ettei aio maksaa vesimaksua lainkaan kesän ajalta, koska on asunut mökillä tämän ajan. Hän unohti kuitenkin mainita, että hänen täysi-ikäinen poikansa asui asunnossa täsmälleen saman ajan. Isännöitsijän kehotuksesta ja muiden asukkaiden painostuksella vaadimme, että vesimaksut suoritetaan täysimääräisinä. Herra suivaantui ja poistui kokouksesta. Mies, 35

– Outoja vaatimuksia vesimaksujen anteeksi antamisesta, kun kesällä ei olla kotona juurikaan. Kastellaan vain kukkia ja käydään välillä pesulla. Nainen, 45

Epäoleelliset asiat vievät huomion

Kun käsiteltävää on paljon, epäoleellisten asioiden jauhaminen voi tuntua turhauttavalta, lukijat kertovat.

” Isännöitsijä joutui huomauttamaan, että jokainen asukas valitsee itse kukkiensa värit ja sen, laittaako parvekkeelle kukkia yleensäkään.

– Yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtaja rupesi puhumaan parvekekukkien väristä. Isännöitsijä joutui huomauttamaan, että jokainen asukas valitsee itse kukkiensa värit ja sen, laittaako parvekkeelle kukkia yleensäkään. Nainen, 61

– Ensimmäinen kokous, johon osallistuin, oli shokki! Puheenvuorot alkoivat tyylillä ”näin ekonomistina..., minä näin juristina..., minä näin humanistina.” Seurasin ymmälläni, enkä käyttänyt yhtään puheenvuoroa. Nainen, 65

– Taloyhtiössä on oma "Ulla Taalasmaa", joka puhuu jokaisessa kokouksessa päälle ja syyttää muita kaikesta mahdollisesta. Hän on aina oikeassa ja kehittelee päässään ihmeellisiä salaliittoteorioita. Hänen takiaan kokoukset venyvät yleensä ainakin tunnilla. Mies, 30

Koomisiltakaan tilanteilta ei voi välttyä

Onneksi myös yhtiökokouksessa voi olla hauskaa. Kommelluksille voi nauraa ainakin jälkikäteen.

” Kesken kokouksen hän selasi puhelintaan, kunnes kokouksessa alkoi yhtäkkiä kuulua naisen kovaäänistä voihkintaa.

– Korona-aikana yhtiökokous järjestettiin etänä Teamsissa. Eräs asukas osallistui kokoukseen puhelimellaan. Kesken kokouksen hän selasi puhelintaan, kunnes kokouksessa alkoi yhtäkkiä kuulua naisen kovaäänistä voihkintaa. Asukas oli ilmeisesti vahingossa laittanut pornosivuston päälle, ja koko taloyhtiö kuuli tämän. Nainen, 54

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten naapurikokemuksia verkkokyselyllä 2.–3.8.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 6 565 ihmistä.