Tutut tavaratalohyllyköt saivat uuden elämän.

Laura keksi pikkukotiin kätevän hyllyn, jossa on tilaa kirjoille, lehdille ja sisustustavaroille.

Helsinkiläisellä Laura Luodolla, 26, oli monesta pikkukodista tuttu ongelma. Kotiin oli kasaantunut pinkka kirjoja ja lehtiä.

Paikkaa niille ei kuitenkaan tuntunut löytyvän.

Sitten Luodon sosiaalisen median virrassa tuli vastaan taiteilija Robin Ahlgren Karlssonin keksintö. Tukholmalaistaiteilija oli asetellut lehtensä tutulta näyttävään Ikean hyllykköön.

Hyllyt löytyivät käytettyinä

Kierrätykseen uskova Luoto päätti tehdä kokonaisuuden itse. Sisustussuunnittelijana työskentelevä nainen alkoi etsiä kolmea kappaletta Ikean nelilokeroisia Eket-hyllyjä. Pienen ajan päästä ne löytyivät nettikirpputorilta.

– Yhteensä ne maksoivat 85 euroa, Luoto kertoo.

Laura Luoto maalasi hyllyt kauniilla maitokahvin värillä.

Oranssista ja punaisesta trendikkääseen greigeen

Muodonmuutos tuiki tavallisesta luovaksi lehtihyllyksi tapahtui käytännössä pelkkää maalia käyttäen. Alkujaan punainen, harmaa ja oranssi hylly saivat trendikkään pinnan maitokahvin sävyllä.

Luoto ei poistanut hyllyistä vanhaa maalipintaa, mutta työ vaati kaksi maalikerrosta.

– Käytin telaa, jolla saa tosi kauniin pinnan. Mohair-telalla saa kaikkein tasaisimman pinnan, mutta nyt käytin vaahtomuovia.

Kovin nopea muodonmuutos ei ollut kyseessä, sillä maalaaminen ja maalin kuivuminen veivät oman aikansa. Muiden töiden ohessa valmista oli viikossa.

Pikkukodin ongelmakohta on kuitenkin poissa: lehdille ja kirjoille on nyt paikkansa. Hyllyn päällä on muitakin helmiä.

– Minulla on monia rakkaita kirpputoreilta löytyneitä esineitä. Nekin saivat nyt arvoisensa paikan, Luoto sanoo.

Luoto päivittää sisustusideoitaan ahkerasti Instagram-profiiliinsa.