Sisustussuunnittelija Malla Tapio kannustaa vaalimaan remonttiprojekteissa aikakauden henkeä.

Sisustussuunnittelija Malla Tapio remontoi 70-luvun kerrostaloasunnon vanhaa kunnioittaen. Moni muukin on nyt innostunut 70-luvun sisustuksesta.

– Tuon sinä heität varmasti pois.

Asuntomessujen trendiasiantuntijana tunnettu sisustussuunnittelija Malla Tapio oli juuri ostanut Espoon Olarista 102-neliöisen asunnon, jonka eteistä komisti 70-luvun palapeili.

Siinä missä Tapio hihkui retrokalusteiden vieressä innoissaan, ystävä oli varautuneempi.

Eteisen palapeili on alkuperäinen.

Isot ikkunat ovat ajalle tyypilliset. Lattialla on ruutuparketti.

Trendikäs 70-luvun sisustus ei ole edelleenkään kaikkien juttu.

Osa on kuitenkin innoissaan: merkittävät sosiaalisen median vaikuttajat ovat kertoneet 70-luvun kotihankinnoistaan ja monet muut ovat ihastuneet aikakauden värimaailmaan.

Olohuoneessa on alkuperäinen tekstiilitapetti.

Yksi heistä on Malla Tapio, jolle 70-luvun asunnon ostaminen oli haaveiden täyttymys muun muassa siitä syystä, että hän oli viettänyt lapsuutensa samalla vuosikymmenellä.

Miten ihanan nostalgista!

– Tätä ennen kiersin katsomassa 50 asuntoa, mutta tämä teki heti vaikutuksen. Talon molemmilla puolilla on puistomainen ympäristö. Viehätyin myös ajatuksesta, että täällä on oma sauna, josta pääsee suoraan 15 neliön terassiparvekkeelle. Teen asunnossa lisäksi töitä, joten on tärkeää, että ikkunoista avautuva näkymä luontoon inspiroi.

Malla Tapio on halunnut tuoda kotiinsa aikakaudelle tyypillistä henkeä.

Vanhan remontointi alkuperäistä vuosikymmentä kunnioittaen oli Tapiolle myös vastuullisuusteko.

– Toivoisin, että ihmiset kunnioittaisivat rakennusten alkuperäistä arkkitehtuuria. Kamalinta on, jos revitään laadukkaat alkuperäiset materiaalit pois ja laitetaan vaikkapa 1970-luvun taloon 2020-luvun tyyliä, ja vielä huonolaatuisilla materiaaleilla.

Malla Tapio remontoi kotinsa vanhaa kunnioittaen.

Tapion ostamassa asunnossa kaikki ei mennyt ajalle tyypilliseen tapaan uusiksi, vaan paljon pyrittiin säilyttämään. Kalustettuna myydyssä asunnossa oli huonekaluja ja esineitä, joista osa sai jäädä.

– Säästin muun muassa alkuperäiset kukkapöydät. Verhoja ei ole täällä ollenkaan, sillä kukilla ja viherkasveilla luodaan verhomainen tunnelma.

Tapio pyrki säilyttämään asunnon alkuvuosikymmenien värimaailmaa: okrankeltaista, tummanruskeaa ja oliivinvihreää.

Säilytyksen arvoinen oli myös olohuoneesta löytynyt pellavatapetti, josta maksettaisiin nykyäänkin mukavasti.

Alkuperäiset kokolattiamatot saivat nekin jäädä, mutta vain äänenvaimentimiksi. Mattojen päälle Tapio asensi parkettia, joka muistuttaa mosaiikkiparkettia, mutta joka asennetaan kelluvaksi.

Saarekkeessa on trendikäs paneeli.

Keittiö oli pieni ja se piti uudistaa toimivammaksi. Remontin myötä keittiötä laajennettiin, mutta samalla siitä tuli mosaiikkilaattoineen ja pyöreine nuppivetimineen koko asunnon katseenvangitsija.

– Jopa remontin takia paikalla käyneet tavarantoimittajat ovat huudahtaneet sen nähdessään vau! Parikymppiset pojat kertoivat, etteivät ole koskaan aiemmin nähneet vastaavaa asuntoa.

Keittiö on tehnyt vaikutuksen paikalla piipahtaneisiin.

Vihreä on yksi alkuperäisen asunnon väreistä. Sitä haluttiin vaalia myös remontissa. Keittiön nuppivetimet ovat katseenvangitsija.

Silmiinpistävää asunnossa ovat myös isot ja matalalle kurottavat olohuoneen ikkunat.

Keittiön saarekkeessa olevat paneelit voisivat puolestaan olla vaikkapa uusimmilta asuntomessuilta. Erilaiset rimoitukset ovat nykyään taas in.

– 70-luvun sisustus ei jätä ketään kylmäksi. Sehän on tietyllä tavalla myös tosi sympaattista. Vahvat muodot ovat olleet pitkään muodissa modernissa skandinaavisessa sisustuksessa. Samoja pyöreitä muotoja löytyy 70-luvulta.

Kylpyhuone on osittain alkuperäinen, sillä se odottaa linjasaneerausta. Allas on Woodion.

Remontti, joka pohjasi vanhan vaalimiseen, mutta sisälsi myös huoneiden paikkojen vaihtoa, kesti lopulta viisi kuukautta.

Budjetiksi Tapio oli varannut 30 000 euroa, mutta se ylittyi 10 000 eurolla.

Viivästyksiä aiheutti asbestipurku ja kattojen tasoitustyöhön liittyneet hankaluudet.

Missään vaiheessa hermot eivät kuitenkaan olleet katketa. Ammattilaisella oli onni keksiä ratkaisu C tilanteissa, joissa A ja B-suunnitelmat eivät toimineetkaan.

– Aikuiset lapseni asuvat jo omillaan, joten tästä tuli koti vain minulle. Oli ihanaa, kun sai suunnitella kaiken itse.