Pauliina löysi nettikirpputorilta kannun 10 eurolla, paljastui varsinaiseksi helmeksi: Huutokaupassa 800–1 200 euron arvoinen

Kannun vaatimattoman tyylikäs ulkomuoto voi johtaa harhaan, asiantuntija sanoo.

Esine oli valtavan kaunis ja kaiken lisäksi jännän värinen.

Merenvihreä kannu lähti tamperelaisen Pauliina Heinonsalmen matkaan nettikirpputorilla ennen kaikkea viehättävän muotokielensä takia.

Mainintaa suunnittelijasta ei ollut, mutta hinta oli maltillinen: kymmenen euroa.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Heinonsalmi liittyi Facebookissa Pelastetaan vanhat esineet -ryhmään, jossa suomalaiset etsivät ja jakavat tietoa muun muassa suomalaisesta lasitaiteesta.

Heinonsalmea mietitytti.

Kaapin perällä vuosia ollut kannu oli todella kaunis, ja vastaavan näköinen oli tullut vastaan jossakin. Voisiko omakin kannu olla Aino Aallon harvinainen luomus?

Ryhmässä kannu tunnistettiin nopeasti. Heinonsalmelle alkoi sadella onnitteluja, sillä löytöä kuvailtiin loistavaksi.

Huutokaupan intendentti: ”Hieno löytö”

Huutokauppa Helanderin intendentti Hanne Siekkisellä on Heinonsalmelle hyviä uutisia. Kyseessä on todella Aino Aallon suunnittelema ja Karhulan lasitehtaan valmistama kannu, joka on ollut tuotannossa vain vähän aikaa noin vuosina 1937–1938.

– Lyhyen tuotantoajan vuoksi esine on suhteellisen harvinainen ja haluttu keräilyesine. Erinomainen ja hieno löytö, Siekkinen kehuu.

Ei kuitenkaan ole ihme, että Heinonsalmen kannu jäi tunnistamattomana vuosiksi kaapin perälle, sillä sen ulkomuoto on vaatimattoman tyylikäs. Siekkisen mukaan muotokieli voi johtaa helpostikin harhaan.

– Kyseessä on kuitenkin suomalaisen lasimuotoilun klassikko. Kannu on esitelty kansainvälisesti Milanon Triennaalissa vuonna 1936.

Heinonsalmen kannu on merenvihreä, mutta kannua on valmistettu myös ruskeana ja kirkkaana. Siekkinen uskoo, että juuri merenvihreä on värivaihtoehdoista halutuin.

– Värilliset lasiesineet ovat hinnaltaan olleet tavallisesti kirkkaasta lasista valmistettua korkeampia. Uskoisin kannun nousevan huutokaupassa tällä hetkellä helposti 800–1 200 euron hintaluokkaan.

Pauliina on iloinen Siekkisen arviosta, mutta uskoo, että aikoo jatkossakin pitää kannun itsellään.

– Tämän voi jättää perinnöksi vaikka lapsille. Onneksi olemme pitäneet kannua kaikki nämä vuodet lähinnä kaapissa, ja arkikäytössä on ollut toinen kannu. Käyttöön Aino Aallon kannu ei enää mene.

Muita Aino Aallon helmiä

Pauliina Heinonsalmen Aino Aalto -löytö ei ole ainoa muotoilijan helmistä.

Olemme kertoneet aiemmin muun muassa Aino Aallon Bölgeblick-sarjasta. Astioiden varhainen tuotanto on hyvin haluttua.

Aino Aalto: Bölgeblick-sarjan snapsilasit 45 €, kaadin 300 €.

Himoittuja ovat myös Maija-sarjan varhaiset helmet.

Muotoilijana ja arkkitehtina tunnettu Aino Aalto tunnetaan myös yksin ja yhdessä Alvar Aallon kanssa suunnittelemistaan huonekaluista.

– Ne ovat design-huutokauppojemme kestosuosikkeja, Siekkinen kertoo.