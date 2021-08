Naapuri vie radion joka aamu keskelle pihaa, eikä loppua soitolle saa edes kaupunki tai poliisi – ”Kuulen uutiset, kun avaan oveni”

IS selvitti, mikä hiertää suomalaisten välejä naapureiden kanssa. Syyllisiksi kahnauksiin koettiin vastaajasta riippuen lapsiperheet, vanhukset, vuokralaiset, ulkomaalaiset, insinöörit, demarit...

Jos et ole ikinä tullut miettineeksi, millä tavalla kävellä oikeaoppisesti kerrostaloasunnossa, nyt on aika. Ilta-Sanomien verkossa toteutetussa naapurikyselyssä kävi ilmi, että moni kerrostalossa asuva kokee erityisesti ”kantapääkävelyn” ärsyttäväksi asiaksi, joka aiheuttaa naapureiden välille kitkaa.

Ilmiötä kuvailtiin myös kantapäätömistelyksi, kantapäiden hakkaamiseksi lattiaan sekä kävelyksi kantapäillä tai kantapäät kopisten. Tällä tavalla kävelevä henkilö on ”kanta-astuja”.

” Olemme sovitelleet kantapääkävelyä ja sitä, että naapuri kävelee kerrostalossa esimerkiksi korkokengät jalassa.

Naapuruussovittelun keskuksen sovittelija Jens Gellin naurahtaa termeille, mutta vahvistaa naapuriasunnoista kuuluvan kantapäiden kopinan olevan yleinen kiistanaihe kerrostaloissa.

– Mekin olemme sovitelleet kantapääkävelyä ja sitä, että naapuri kävelee kerrostalossa esimerkiksi korkokengät jalassa.

Gellinin mukaan on tyypillistä, että äänet kiristävät naapureiden välejä kerrostalossa. Ilta-Sanomien kyselyssä kerrostaloelämän ongelmiksi nostettiin kantapääkävelyn lisäksi niin lasten meluaminen, karaoke, muu musiikki, lemmikit kuin jopa parvekkeella puhuminen. Kerrostalossa naapureiden välejä hiertävät myös muun muassa tupakointi, parkkeeraus ja kuppikuntaisuus.

Voisi kuvitella, että mitä väljemmissä oloissa asuu, sitä vähemmän häiriötä naapureista on. Ilta-Sanomien kyselyssä mökkiläiset kuitenkin kokivat naapurisuhteensa huonoiksi useammin kuin kerrostalo-, rivi- ja omakotitaloasujat.

” Naapurin kaivo tai jätevesijärjestelmä ei tunnu ikinä olevan sopivassa paikassa. Jos kaivovesi maistuu pahalta, vika tuntuu aina olevan mieluummin naapurissa kuin kaivon huonossa kunnossa.

Gellinin mukaan tulos on sikäli luonnollinen, että mökkeilyltä odotetaan rauhaa.

Käytännössä suomalaiset eivät kuitenkaan vaikuta pääsevän tarpeeksi kauaksi toisistaan edes maaseudulla. Ilta-Sanomien kyselyssä sekä mökkeilijöitä että omakotitalossa asuvia häiritsivät naapureiden juhlinta, remontit, erilaisilla moottoriajoneuvoilla pärräily ja usein myös alastomuus. Ärsyttäviä ovat myös naapurin teitä, tontin rajoja ja tekniikkaa koskevat teot ja suunnitelmat.

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövaikutukset ja alueidenkäyttöyksikön päällikkö Timo Kinnunen vahvistaa, että näistä asioista tulee riitaa oikeasti.

– Naapurin kaivo tai jätevesijärjestelmä ei tunnu ikinä olevan sopivassa paikassa. Jos kaivovesi maistuu pahalta, vika tuntuu aina olevan mieluummin naapurissa kuin kaivon huonossa kunnossa, Kinnunen mainitsee.

Ongelmana kyttäys ja itsestä poikkeavat ihmiset

Asui suomalainen missä vaan, syypää häiriöön on joku erilainen ihminen kuin hän itse. IS:n naapurikyselyn vastauksissa syyllisiksi koettiin ainakin lapsiperheet, vanhukset, nuoret, aikamiespojat, vuokralaiset, ulkomaalaiset, insinöörit ja demarit.

Kaikissa asumismuodoissa ongelmana tuntui olevan myös kyttäys.

Kun ongelmia tulee, Gellinin ja Kinnusen mukaan ne kannattaa yleensä aina ensin ottaa rakentavasti esiin naapurin itsensä kanssa. Valittaminen välittömästi isännöitsijälle tai viranomaiselle voi pitkittää ja pahentaa ongelmaa.

Naapurikiistojen selvittely on ajankohtaista, sillä korona-aika on kaksinkertaistanut Naapuruussovitteluun keskuksen käsittelyssä olevien tapausten määrän. Tänä vuonna keskus ratkaisee noin 250 naapuririitaa.

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten naapurikokemuksia verkkokyselyllä 2.–3.8.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 6 565 ihmistä.

Kyselyyn vastanneet kertoivat omista kahnauksistaan naapurin kanssa seuraavasti.

Kerrostaloasukkaat

Insinöörinaapuri on aina etsimässä jotain nurkkaa, josta täytyisi pistää talkoot pystyyn. Haluaa aina päästä Bauhausiin ostoksille ja törsää enemmän kuin mitä oli sovittu maksimiksi. Sama tyyppi ehdotti ruutuvihkokirjanpitoa, johon kukin naapuri kirjaisi tekemänsä tunnit, jotka korvattaisiin rahassa sitten. Ei mennyt läpi.

Nainen, 65

Meidän talo on kuin salatut elämät -talo. Pahinta oli, kun yläkerran mummolla oli suhde ylimmän kerroksen varattuun pappaan. Pappa ja Mamma erosivat vanhoilla päivillään tämän mummon takia. Nyt molemmat naiset asuvat edelleen talossa ja mies heitetty pihalle, mutta niin vaan se öisin hiipi mummon luo.

Nainen, 30

” Molemmat naiset asuvat edelleen talossa ja mies on heitetty pihalle, mutta niin vaan se öisin hiipi mummon luo.

Yläpuolelleni muutti uudet naapurit. Ovat viimeisen kuukauden ajan aloittaneet säännöllisesti klo 22 jälkeen hirveän kantapäätömistelyn ja muun kolistelun. Lähestyin heitä aikaisin ystävällissävyisellä viestillä, jossa pyysin kunnioittamaan 22 jälkeistä hiljaisuutta. Töminä vain paheni. Tekevät sitä nyt selkeästi tahallaan. 45-neliöisessä asunnossa ei ole mitään rationaalista syytä kävellä minuuttitolkulla putkeen. Joskus raivopäissäni hakkasin kattoa, ja he vastasivat hyppimällä takaisin.

Mies, 35

Välillä naapurit parkkeeraavat autonsa niin lähelle, ettei kuskin ovesta mahdu sisälle, vaan sinne joutuu kömpimään pelkääjän puolelta. Pahimmassa tapauksessa on kömmittävä takaluukusta.

Nainen, 47

Naapuri kuvasi vuosia kotiini ja parvekkeelle. Levittelee kuvia ympäri työmaita. Lapseni on kuukausien ajan vaihtanut vaatteita vessassa. Nyt naapurin ikkunalaudalla on videokamera.

Nainen, 42

Rivitaloasukkaat

Viime aikoina keskustelua on herättänyt "roskiskyttäys": osa naapureista käy roskalaatikot läpi järjestelmällisesti päästäkseen huomauttamaan jokaisesta sekajätteeseen menneestä muovinpalasta ja biojätemurusesta.

Nainen, 33

Rivitaloyhtiössämme asuu vanha mies, joka usein käy leikkaamassa seinänaapurissa asuvan vanhuksen nurmikon ja pensasaidat, mutta käyttää lähes kaiken ajan tuijottamiseeni. Jos olen sisällä, hän tuijottaa sisään ikkunoistamme. Jos menen taloyhtiön yhteiselle pihalle, kyseinen mies tulee lähes poikkeuksetta myös pihalle ja tuijottaa ja tarkkailee minua. Hän saattaa tuijottaa useita minuutteja ikkunastamme sisään, kun esim. juon kahvia keittiössämme.

Nainen, 35

” Osa naapureista käy roskalaatikot läpi järjestelmällisesti päästäkseen huomauttamaan jokaisesta sekajätteeseen menneestä muovinpalasta ja biojätemurusesta.

Taloyhtiön lumityöt ja pienet korjaukset on sovittu tehtäväksi yhdessä. Kun tekemisen aika koittaa, kärsivät useat korkean paikan kammosta, selkävaivoista, astmasta. Mummot osallistuvat talkoisiin lakaisemalla oman pihansa. Yksi osakas on tarkkaan suunnitellut, kuinka hän aikoo hyötyä talkoisiin ostetuista tavaroista ja välineistä!

Nainen, 62

Tullaan ajelemaan ruohonleikkurilla toisen pihaa hyvää hyvyyttään. Samalla menee mansikat ja muut hyötykasvit leikkuriin.

Mies, 29

Omakotitaloasujat

Uusimman naapurin kissat. Kissat kulkevat vapaina pihallamme ja ulostavat minne sattuu, mm. nurmikolle, lasten hiekkalaatikolle, sepelille. Asiallinen yhteydenotto naapureille päättyi siihen, että naapuri esti minut Facebookissa.

Nainen, 36

Puun lehdet. Vaativat meitä kuljettamaan heidän tontilleen lentäneitä lehtiä kaatopaikalle, koska kaikki lehdet ovat meidän puistamme. Heidän tonttinsa yksi sivu on meidän kanssa yhteinen. Tontillamme on lähinnä havupuita.

Nainen, 35

” Vaativat meitä kuljettamaan heidän tontilleen lentäneitä lehtiä kaatopaikalle, koska kaikki lehdet ovat meidän puistamme. Tontillamme on lähinnä havupuita.

Yhdellä naapurilla on lumiraivotauti: hän kyttää läpi talven, miten muut tekevät lumityönsä. Käy myös huomauttamassa toisten lumitöistä ja tavasta tehdä niitä. Muut tekevät aina väärin; vain hän tekee lumityöt oikein.

Nainen, 52

Aamulla naapuri vie radion keskelle pihaa ja soittaa sitä niin lujaa, että minä kuulen uutisetkin hyvin sisälle, kun avaan oveni. Tämä on jokapäiväistä, eikä naapuri ole pyynnöistä huolimatta sitä lopettanut. Asiasta on käyneet hänelle sanomassa kaupungin ympäristöihmiset sekä kaksi kertaa poliisi. Ei auttanut. Radio soi edelleen kovaa.

Nainen, 64

Heidän lapsensa kirkuvat aamusta iltaan. En edes liiottele, heillä on joku käsittämätön kestoleikki, jossa yritetään pitää mahdollisimman helvetillistä kirkumisääntä niin pitkään kuin happi keuhkoissa riittää. Vihaan sitä ääntä aivan sydämeni pohjasta.

Nainen, 50

Naapuri ei ollut liittynyt kunnalliseen viemärijärjestelmään, vaikka sellainen oli olemassa. Oman pihamme remontissa huomasimme, että harmaavesiputket ja sadevesiputket oli vedetty meidän tonttimme puolelle. Jätevedet siis olivat imeytyneet tonttimme maaperään. Naapuri ei halunnut asiaa korjata ennen kuin kunnan ympäristötarkastaja ja vesi-ja viemäripuoli kävi asian toteamassa. Naapuri joutui liittymään kunnan viemäriin ja ohjaamaan sadevedet toisaalle.

Mies, 57

Basson jumputus aikaisin aamulla. Mikään ei v***** niin paljoa kuin herätä lomalla klo 8 alkavaan basson jumputukseen, joka kuuluu sisälle vaikka ikkunat ovat kiinni.

Nainen, 38

Omakotitaloalueella naapurin isäntä pitää metsästyskoiraa häkissä kesät ja talvet. Koira haukkuu, mutta naapurit eivät itse kuule haukkumista eivätkä ymmärrä, miten ärsyttävää on jatkuva haukkuminen. Kun talonväki on töissä ja lapset koulussa, koira saattaa haukkua tauotta tunteja.

Nainen, 41

Kesämökkiläiset

Naapurit käyvät mökkitontillamme päivittäin tervehtimässä ja katsomassa, miten esim. terassin maalausprojekti etenee. Kinuavat lautoja, nauloja ym. materiaaleja. Riistakamerastamme näemme, että menevät tontillemme heti nuuskimaan, kun huomaavat automme poistuvat paikalta.

Nainen, 50

Eräänä juhannuksena naapurin mökille tulivat pariskunnan lapset, lapsenlapset ja isoäiti. Siellä he seisoivat täysin alasti koko suku mökin pihassa. Siis kaikki, vävypoika, isoäiti, vanhemmat jne. Hassuinta asiassa oli, että koko porukka on hyvin kouluttautuneita. Mutta varmasti pimein asia, mitä olen koskaan todistanut. Ja vielä varmuudeksi toistan; täysin alasti... kaikki!

Joitakin naapureita nakuilu voi haitata.

Mies, 48

Mökkinaapuri änkeää väkisin meidän tontillemme, kun on saavuttanut määrätyn humalatilan. Pahimmassa tapauksessa sisälle mökkiin ja siinä sitten yritetään itse viettää ”mukavaa” iltaa, kun normaalilla puheella ei saa häntä häädettyä omalle alueelleen. Tunnin ainakin yleensä viihtyy rupattelemassa samoja juttuja kuin aina ennenkin, kunnes vaimo tulee miestään toruen hakemaan.

Nainen, 42

” Riistakamerastamme näemme, että menevät tontillemme heti nuuskimaan, kun huomaavat automme poistuvat paikalta.

Venevalkama on vain veneelle menoa varten. Uiminen on kielletty. Siitä maanomistaja pitää huolen ja kuvaa, jos joku sattuu veteen pulahtamaan.

Nainen, 62

Ihmetyttää ihmiset, jotka ovat eläkkeellä, mutta joiden pitää alkaa tehdä polttopuita juuri heinäkuisena viikonloppuna, kun muut lomailevat tai heillä on vieraita. Vaikka aikaa olisi se 11 kuukautta heinäkuun lisäksi.

Mies, 51

Helsinkiläiset kesämökkiläiset käyvät varastamassa marjat pensaista ja omenat puista sekä tavaroita ulkovarastoista kuten rakennustavaraa ja polttopuita. Kaikki paikat puuliiteriä myöten on pitänyt lukita ja asentaa pihalle valvontakamerat.

Nainen, 40

Ei ollut ensin sähköä naapurilla. Kun me hankittiin sähköt, meidän poissa ollessa yhtäkkiä tämä mökkinaapuri (joka ollut kauemmin) veti linjat meiltä niin, että sähköjohdot tuli suoraan meidän mökkimme ikkunoiden eteen. Meiltä kysymättä. No me laitettiin ne sähköt sitten vuosia myöhemmin maahan. Eipä ollut kovin mukava aloitus. Hän olikin sosiaalidemokraatti, osasi siis sosialisoida!

Nainen, 58

Mökkinaapuri käy helteellä kusemassa oman rakennuksen takana, mutta istuu meille päin, että voi nähdä naisen alushousut, minkä väriset ovat. Siitä on suora yhteys meidän pääoven terassille.

Nainen, 67

Naapuripariskunnan emäntä innostuu välillä kesällä käyttämään huumeita mökkilaiturilla. Tästä olen hänelle huomauttanut, jotta lapsemme ei tarvitsisi sitä katsoa.

Nainen, 48