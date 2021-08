5 vinkkiä, joiden avulla nappaat vuokra-asunnon muiden edestä – yhdellä helpolla kikalla erotut heti vuokranantajan silmissä

Asuntohakemukseen voi liittää mukaan vaikka esittelyvideon, ja myös suosituskirje toimii, asiantuntija muun muassa vinkkaa.

Kilpailu vuokra-asunnoista voi olla paikoin kovaa. Siksi itsensä mainostamiseen ja edukseen esiintymiseen kannattaa panostaa.

– Olen kuullut jopa kokemuksesta, jossa 15 henkilöä on käynyt katsomassa asuntoa, eikä heistä kukaan ole osannut kertoa itsestään mitään, Suomen Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoi aiemmin.

Kun pyydetään kertomaan jotakin itsestä, mennään suomalaisittain lukkoon.

Lue lisää: Kaikki 15 asuntonäyttöön saapunutta toistivat saman mokan: yleinen virhe voi estää unelmien asunnon saannin

Suomen Vuokranantajat ry:n neuvontalakimies Minni Yli-Olli kertoo nyt tiedotteessa, miten vuokralainen voi vakuuttaa vuokranantajan ja erottua useiden vuokralaisehdokkaiden joukosta.

1. Satsaa ensivaikutelmaan

Ensivaikutelmalla on iso vaikutus. Kerro jo ensimmäisessä yhteydenotossa hieman itsestäsi, opiskelutilanteestasi ja minkälainen olet asukkaana. Näin erotut jo alussa standardimuotoisista ”olisin kiinnostunut tästä asunnosta” -viesteistä, joita voi vuokranantajalle tulla jopa kymmeniä päivässä.

Kerro rehellisesti suunnitelmistasi asunnon suhteen – haetko pitkäaikaista asuntoa esimerkiksi koko opiskeluajalle vai onko asunnontarpeesi lyhytaikainen. Vuokranantajat hakevat tyypillisesti pitkäaikaista vuokralaista, mutta myös vuokranantajien toiveet voivat vaihdella.

Lue lisää: Näitä kysymyksiä vuokranantaja ei saa sinulta kysyä – ”Ei liity vuokraukseen ollenkaan”

2. Osoita maksukykysi

Valmistaudu osoittamaan maksukykysi vuokranantajalle. Maksukyvyn voit osoittaa esimerkiksi palkkatodistuksen avulla.

” Henkilötakaajaan saaminen takaamaan vuokrasopimuksen velvoitteita on hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, jos maksukykysi on tilapäisesti heikentynyt.

Henkilötakaajaan saaminen takaamaan vuokrasopimuksen velvoitteita on hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, jos maksukykysi on tilapäisesti heikentynyt tai sinulla on maksuhäiriömerkintöjä.

3. Liitä asuntohakemukseen esittelyvideo tai valokuva

Liitä asuntohakemukseen lyhyt videoesittely tai valokuva itsestäsi. Vuokrauksen sesonkiaikaan asunnonhakijoita saattaa olla liikkeellä paljon ja asuntonäytön jälkeen vuokranantajan voi olla vaikea muistaa kaikkia hakijoita.

Kun liität hakemuksen mukaan kuvan tai videon, varmistat jääneesi vuokranantajan mieleen, kun vuokranantaja tekee valinnan vuokralaisehdokkaiden joukosta. Videoesittely toimii erityisesti silloin, jos asunnon vuokraus tapahtuu etänä.

uositus toimii kilpailuetuna, mikäli vuokralaisehdokkaita on useita. Tiedustele aiemmalta vuokranantajaltasi, voiko hän toimia suosittelijanasi.

4. Harkitse asunnonhakuilmoitusta

Harkitse oman asunnonhakuilmoituksen julkaisemista. Internetistä löytyy erilaisia ryhmiä, joissa sekä vuokranantajat että vuokralaiset voivat julkaista omia vuokrausilmoituksiaan.

Parhaimmassa tapauksessa vuokranantaja ei ole vielä ehtinyt julkaista omaa asuntoilmoitustaan ja löytää sopivan vuokralaisehdokkaan jo ennen varsinaista hakuprosessia. Näin vuokranantaja säästää aikaa ja kustannuksia.

5. Hanki suositus

Tiedustele aiemmalta vuokranantajaltasi, voiko hän toimia suosittelijanasi. Suositus toimii kilpailuetuna, mikäli vuokralaisehdokkaita on useita. Ennen kaikkea suositus antaa vuokralaisehdokkaasta luotettavan vaikutelman ja voi toimia takeena, että tulevakin vuokrasuhde toimii.