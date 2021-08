Asuntomessujen toimivimmat kodit valittiin: ”Villa Ilta on lapsiperheen talo, jossa on mainio keittiö”

Lapsiperheen koti Villa Ilta sai kiitosta muun muassa hyvästä keittiöstään.

Kun suomalaiset lähtevät asuntokaupoille, hinta ja sijainti nousevat yleensä ykköskriteereiksi. Asunnon toiminnallisuuteen olisi kuitenkin syytä satsata yhtä lailla, sillä sama neliömäärä eri elementeillä voi merkitä aivan erilaista lopputulosta.

Asuntojen toiminnallisuus kiinnosti asiantuntijoita myös Lohjan asuntomessuilla. Messut päättyvät tämän viikon lopussa.

Työtehoseura valitsi asuntomessujen toimivimmiksi kodeiksi Villa Ilta-, Lohjan Saarenta- ja Pyörre-nimiset kodit.

Työtehoseuran tutkimuspäällikkö Minna Kuusela kertoo Ilta-Sanomille, että asunnot saivat kiitosta eri ansioista.

– Villa Ilta on maltillisen kokoinen, kompakti lapsiperheen talo, jossa kaikki toimii: keittiö on mainio, yhteiset tilat riittävän väljiä, eteisen yhteydessä vaatehuone on hyvä ratkaisu, ja erillinen saunaosasto tuo hieman yksityisyyttä, ja myös joustavuutta toimiessaan myös vierashuoneena.

Villa Iltan Instagram-sivuilla kerrotaan, että lapsiperheen kodissa on viisi makuuhuonetta ja 185 neliötä. Lisäksi talossa on erillinen saunatupa.

Pyörre-talolle kiitosta vähähiilisyydestä

Messujen parhaaksi ikäystävälliseksi kodiksi Työtehoseura valitsi Lohjan Saarennan. Sitä kiiteltiin esteettömyydestä, väljästä mitoituksesta ja muista esteettömistä ratkaisuista.

Kolmas toimiva koti oli raadin mukaan Pyörre-talo. Sen muoto on arkkitehdille haastava, mutta siitä huolimatta asuintilat soljuvat taitavasti.

– Arvostimme kodissa jo 2025 voimaan astuvan asetuksen huomioivaa kunnianhimoista vähähiilisyyttä ja kierrätysratkaisuja. On myös hyvä nähdä, että teräsrakenteellakin voi toteuttaa ekologisen ratkaisun, eikä vain puurakenteilla, Kuusela kertoo.

Saarekkeille kiitosta

Työtehoseura teki valinnat tarkastelemalla erityisesti kotien arkisia toimintoja, kuten esteettömyyttä, asuttavuutta, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja kunnossapitoa, Asuntomessut kertoo tiedotteessa.

Lisäksi tarkasteltiin muuntojoustavuutta. Muuntojoustavuus tarkoittaa nimensä mukaisesti kodin eri tilojen muuttumista asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Sama tila voi toimia eri käyttötarkoituksessa.

Keittiöiden tarkastelussa kiinnitettiin huomiota kalusteiden ja kodinkoneiden ergonomiseen sijoitteluun sekä lasku- ja työpöytätasojen riittävyyteen. Kiitosta arvioijilta sai useimmista messukeittiöistä löytyvä saareke.