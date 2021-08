2000-luvulla markkinoille tulleiden esineiden tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta yhden trendin tuleminen on lähes varmaa.

Mitä esineitä kannattaisi ostaa halvalla nyt, jotta niillä voisi tehdä tiliä myöhemmin? Kysymys tuntuu olevan asiantuntijoillekin hankala, sillä 2000-luvulla markkinoille tulleiden astioiden ja esineiden arvonnousua on hyvin vaikea ennustaa.

– 2000-luvun jälkeen on tehty hirveän vähän sellaista, mitä ihmiset hamstraisivat. En oikein edes tiedä, mistä se johtuu, Joni Lehtinen Huutokauppa Turengista sanoo.

– Hyvin vähän on sellaista ajattelua, että 2000-luvun astioita ostettaisiin arvonnousu mielessä. Ne ovat sarjatuotantoa ja arjen käyttötavaraa. Arvon miettiminen liittyy enemmän perintöastioihin, käytettyjä astioita myyvän Astialiisan kauppias Tiina Westerlund sanoo.

Tällä hetkellä markkinoiden kuuminta kärkeä on 60–70-luvun design. Valveutuneimmat ovat kuitenkin kääntäneet katseensa jo kasarikasareihin. Äidin tyrkyttämiä, lapsuuskodissa palvelleita astioita ei missään nimessä kannata tyrmätä.

– Meidän vanhempamme hamstrasivat pappa-tuntureita ja singereitä, jotka olivat heidän nuoruudessaan kalliita. 40-vuotiaat ostavat Nintendoita ja 60–70-luvun Arabiaa, joka ei ollut 10–20 vuotta sitten minkään hintaista. Aiemmin suosittu 1930–40-luvun Arabia on täysin poissa muodista nyt, Lehtinen kertoo.

Dorrit von Fieandtin suunnittelemat esineet menevät nyt kuumille kiville. Kuvassa rommiruukku 80-luvun alkupuolelta.

Suosio hyppää Lehtisen mukaan 1–2 sukupolven yli.

– Halutaan kerätä sitä, mitä nähtiin lapsina mummoloissa. Nostalgia on se juttu.

Eli nyt kannattaa sanoa vanhemmille, etteivät heitä vanhoja astioita pois vaan pakkaavat ne laatikoihin odottamaan?

– Juurikin näin.

1960–70-luvun designin hintaa on nostanut japanilaisten innostus siihen. Huutokauppa Turengin japanilaiset vieraat ovat ennustaneet, että sama tapahtuu 10 vuoden päästä 80–90-luvun designille. Siitä on jo viitteitä.

– Raija Uosikkisen Korallia tehtiin aikanaan paljon. Sen hinta on viisinkertaistunut viiden vuoden aikana, Lehtinen kertoo.

Koralli-astioilla voi lyödä nyt rahoiksi, jos niitä sattuu löytymään kaapista.

Astiastoista söpöt ja herttaiset ovat niitä, joita ulkomaalaiset haluavat.

– Japanilaiselle asian pitää olla ”cute”, eli esimerkiksi 80-luvun Ruska-astiasto ei heille ehkä toimi, Lehtinen sanoo.

Uusillekin käytetyille astioille on silti kasvava markkina, vaikka ne eivät varsinaisesti vielä keräilijöitä houkuttelekaan, eikä niillä voi tehdä rahaa edes panttilainaamoissa.

– Osa porukasta, etenkin nuorempi asiakaskunta, on tehnyt päätöksen, että ei osta uusia astioita. Eli käytetyille on selkeä markkina. Eettisyys on näille asiakkaille hintaa tärkeämpi asia, Westerlund sanoo.

Vaikka kaikille nuorille aikuisille tuttua Teemaa, KoKoa, Taikaa ja Paratiisia on myynnissä joka puolella, niidenkin arvo saattaa vielä joskus nousta, etenkin, jos tietyn värin valmistus on loppunut.

– Meidän lapsemme eivät välttämättä pidä niistä, mutta seuraava sukupolvi voi hyvinkin tykätä, Lehtinen ennustaa.

Paratiisi-lautasia on nähnyt joskus varmasti jokainen suomalainen.

Seuraavaa sukupolvea eivät Teema-astiat todennäköisesti kiinnosta, mutta sitä seuraaville ne voivat olla taas haluttua tavaraa.

Niille, jotka eivät halua säilöä Iittalan astiastojaan vuosikymmeniä, Lehtisellä on heittää täky tältä vuodelta.

– Iittala toi markkinoille alkuperäistä (vuoden 1937) maljakkoa muistuttavat bumerangin muotoiset maljakot. Niitä on neljää väriä, ja niitä tehtiin vain pieni, numeroitu erä.

Iittalan Aalto-maljakoita tuli markkinoille vain 2021 kappaletta. Ne myytiin loppuun ja ovat hyvä ostokohde, jos sellaisen sattuu jostain bongaamaan.

Japanilaisten ostajien keskuudessa on lisäksi alkanut näkyä kaksi uutta trendiä.

– He ovat alkaneet ostaa Nikolai Lehdon maalauksia. Todennäköisesti he ostavat jatkossa myös Kupittaan saven figuureita, sillä ne ovat naivistisia ja söpöjä patsaita, Lehtinen vinkkaa.

Kupittaan saven figuurit kasvattavat suosiotaan.

