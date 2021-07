Pirjo kyllästyi haisevaan ulkohuussiin: uusi pikkula kerää ihastuneita reaktioita ja käsienpesuallas on suorastaan nerokas

Pirjo teki miehensä kanssa haisevan ja lahon ulkohuussin tilalle uuden. Nyt sitä kehutaan sosiaalisessa mediassa kilpaa.

Pirjon huussissa on hauskoja yksityiskohtia. Käsienpesuallas on Ikean salaattikulho ja vessapaperitelineenä toimii kassi.

”Ulkohuussikin voi olla niin upea, että siellä voisi jopa nukkua.”

Muun muassa näillä sanoilla Pirjon ulkohuussia kuvaillaan Facebookin Sisustus – ideoita ja kuvia -ryhmässä.

Pirjon huussi on sisustettu viihtyisäksi uutta, vanhaa ja kierrätettyä yhdistämällä. Puinen käsienpesuallas on salaattikulho Ikeasta.

Kauas on siis tultu viime kesästä, jolloin Polvijärvellä mökkeilevällä Pirjolla oli tuttu ongelma. Vapaa-ajanasunnon pihalla oli kyllä huussi, mutta se oli ”haiseva, inhottava ja ruma”.

– Halusimme sen hirvittävän lautahökötyksen tilalle nykyaikaisemman kompostikäymälän. Mieheni suunnitteli ystävänsä kanssa tilalle rakennuksen, ja minä kun tykkään sisustusjutuista, sain vapaat kädet sisätilojen kanssa, Pirjo kertoo Ilta-Sanomille.

Pirjon mies ja hänen ystävänsä rakensivat huussin. Sisustuksesta vastasi Pirjo.

Ideoinnissa ja suunnittelussa meni viime talvi, ja itse työhön Pirjo ryhtyi täysin toimin tänä kesänä.

Lopputulos on kerännyt tuhansia tykkäyksiä sosiaalisessa mediassa.

Ideat pikkulaansa Pirjo löysi sisustusohjelmia katsomalla ja sosiaalista mediaa selaamalla. Esimerkiksi idean huussissa olevasta vessapaperitelineestä Pirjo löysi Pinterestistä. Rullat ovat nyt kasassa naulassa roikkuvassa punoskassissa.

Käsienpesuallas ihastuttaa

Sosiaalisessa mediassa eniten ihastuttanut idea on myös Pirjon oma suosikki.

Käsienpesualtaana toimii nimittäin Ikean salaattikulho, johon on porattu reikä poistoputkia varten.

Vanhat lääkepurkit löysivät paikkansa ikkunalaudalta.

Lisää hauskoja yksityiskohtia löytyy ikkunalaudalta.

– Siellä on vanhoja lääkepulloja, joista on poistettu etiketit. Ne löytyivät mökin pihassa olevasta vanhasta vajasta.

Vanhaa ja uutta on yhdistelty taiten.

Musta kuivikeastia, roskakori, peili, matto ja vesiastia on ostettu uutena, maljakko on kirpputorilöytö ja hyllyllä koristeena olevat hevosenkengät ovat vanhan maalaistalon aarteita. Heinät ja päivänkakkarat on poimittu omalta mökkitontilta.

– Rahaa sisustukseen meni noin 150 euroa, Pirjo kertoo.

Hajuttomuus parasta

Sisustuksen lisäksi huussi on nyt muutenkin kutsuva.

Vanha käymälä on vaihdettu uuteen kuivakäymälään, jossa nesteet menevät erilliseen kanisteriin. Ilmanvaihdosta on huolehdittu kunnolla.

Käymälässä on myös lämpöistuin, joten sitä on mukava käyttää kylmälläkin säällä.

– Tärkeintä on, että käymälä on nyt hajuton. Olemme tähän oikein tyytyväisiä.