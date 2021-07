Veli saapui sukumökille joka kerta pikkuruisen ruokakorin kanssa – lopulta sisko teki ratkaisunsa: ”Ei ole tarvinnut enää katsella...”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, mistä yhteiskäyttömökeillä riidellään.

Yhteismökkien ongelmat tunnetaan: on remontteja, joiden tekemisestä ei päästä yhteisymmärrykseen, kuluja, joihin liian harva haluaa osallistua ja erilaisia lomailukulttuureita, jotka aiheuttavat ristiriitoja.

Ei ihme, että siviilioikeuden professori Urpo Kangas kuvaili aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa mökkien yhteisomistusta tiukoin sanankääntein.

– Varmin tapa saada riita aikaiseksi on hankkia mökki yhteisomistukseen, Kangas sanoi.

Mutta minkälaisista asioista mökeillä tarkalleen ottaen riidellään?

Ilta-Sanomien suureen mökkikyselyyn* vastanneet kertovat.

Askareet

Kun yksi haluaa keskittyä mökillä jatkuvaan puuhailuun ja toinen pelkkään lomailuun, on soppa valmis. Mökkiaskareiden epätasainen jakautuminen on yleinen riidanaihe.

– Aiempi mökki oli yhteismökki. Ei koskaan enää! Sukulaiset kävivät lomailemassa, meille jäivät ylläpito- ja korjaustyöt hoidettavaksi, jotta toiset saivat maata. Nainen, 42

Yhteismökeillä suuri osa töistä voi pahimmillaan jäädä yhden harteille.

– Anopin ja appiukon mökille en edes lähde, kun sisko ei oman miehensä kanssa edes saunahalkoja voi kantaa kaverina, saatikka keittää kahvia. Nainen, 45

Rahariidat

Raha aiheuttaa tunnetusti erimielisyyksiä – myös mökeillä.

– Veljeni perhe tuli mökille pienen ruokakorin kanssa viikonloppuisin. He söivät muiden ostamat ruuat ja antoivat lapsensa juoda serkkujen limsatkin kysymättä. Sitten veivät taas kotiin omat ruokansa, jotka oli säästyneet. Kun asiasta sanottiin, he loukkaantuivat suunnattomasti. Äitini yritti sovitella. Hän osti monta kesää mökille ruuat, ”ettei vain tulisi riitaa”, vaikka me sisarukset olimme jo perheellisiä. Säälitti äiti, etenkin kun veljen vaimo halveksi äitiäni, eikä auttanut missään keittiöaskareissa. Ostettiin sitten oma mökki. Ei ole tarvinnut enää katsella huonosti käyttäytyvää veljen perhettä. Nyt sisko jakaa mökin veljen kanssa, ja sama homma jatkuu. Sisko siivoaa ja laittaa ruuat. Nainen, 60

– Yhteisen mökkimme omaisuus on hiljalleen muuttunut veljeni omaisuudeksi. Mökillä jo 30 vuotta ollut vasara lähti veljen mukana kaupunkiin, ja vähitellen kaikki työkalut ruosteisia ruuvimeisseleitä lukuun ottamatta lähtivät. Veljeni on omasta mielestään ne sinne hankkinut. Mies, 31

Remontit

Remonttiriidat ovat hyvin tavallisia erityisesti perikuntien mökeillä, joihin eri osapuolet haluavat panostaa eri tavalla. Myös käsitykset siitä, mitä mökillä kannattaa tehdä, voivat erota paljonkin.

– Mökki rapistuu koko ajan, kun omistajilla ei ole rahaa remontteihin. Mökille tuodaan kaikkea jämäroinaa, joka toimii hetken ja jää sitten nurkkiin pyörimään. Lisäksi mökille tehdään vaarallisia virityksiä ja sähköasennuksia. Mies, 53

– Perin osuuden suvun mökistä. Yhteisomistus ei toimi. Yksi haluaa suolammelle puuttoman tontin ja hiekkarannan, toinen haluaa luonnonmukaisen ympäristön ja suokasvit. Kun sopua ei löydy, tehdään salaa. Käytännössä lähinnä asuva toimii ja kaukana asuva maksaa. Mökki rapistuu. Nainen, 65

Alkoholi

Alkoholi aiheuttaa ongelmatilanteita, mutta myös koomisia tilanteita. Näin alkoholinhuuruisia mökkireissuja kuvailevat Ilta-Sanomien lukijat.

– Suvun yhteisellä mökillä meno on välillä varsin eriskummallista, kun toiset yrittävät elää säntillisesti pienten lasten kanssa ja toiset ryyppäävät ja örveltävät yötä päivää. Mies, 38

– Hauskoja tilanteita riittää, kun on kolme sukupolvea, ja osa juopottelee ja osa ei. Tilannekomiikkaa kerrakseen. Nainen, 62

– Ennen mökkeilin, mutta kun muutamana kesänä katselin enon humalaista vaimoa, joka haastoi riitaa kaikkien kanssa, alkoi riittää. Nainen, 32

Nalkutus

Kukapa haluaisi lomallaan kuunnella jatkuvaa valitusta? Negatiivisuus aiheuttaa riitoja myös suomalaisilla mökeillä.

– Veljen vaimo pistettiin taksiin ja kotimatkalle. Nalkutti koko ajan, eikä osallistunut mihinkään. Mies, 54

Yhteiskäyttömökeillä riittää riidanaiheita.

Käyttöoikeusriidat

Kuka saa juhlia mökillä juhannuksena? Kenelle jää alkukesän kylmät päivät, kuka saa nauttia heinäkuusta? Kun mökki on yhteinen, aikataulutus voi aiheuttaa isoja hankaluuksia.

– Suvun vanhemmat henkilöt terrorisoivat nuorempia ja vievät heille kuuluneet mökkijaksot itselleen. Mies, 49

– Sukulaisia pomppii visiitille, vaikka on sovittu, miten ollaan ja tullaan. Nainen, 53

– Mökki on lasten kanssa yhteinen. Kaikki haluaisivat olla siellä juhannuksena ja heinäkuun helteillä. Nainen, 67

*IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä 28.-30.6.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 312 ihmistä.

