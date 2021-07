Lohjan asuntomessujen 3 parasta saunaa on valittu – yhdessä lauteet on korvattu rantatuoleilla

Asuntomessujen elämyksellisimpien saunojen palkitsemisesta vastaa Sauna From Finland -yhdistus.

Sauna From Finland -yhdistys on valinnut Lohjan asuntomessujen kolme elämyksellisintä saunaa. Yhdistyksen edustajat tutustuivat tämän vuoden messutaloihin ja valitsivat niistä palkittaviksi Joutselan, Pyörteen ja Lohjan Saarennan saunat.

Valinnassa oli mietitty erityisesti, mitä tapahtuu ennen saunaa, saunassa ja saunan jälkeen. Elämyksellisimpien saunojen valinnassa korostuivat myös vastuullisuus ja arjesta irrottautuminen.

– Palkituissa kohteissa kaikki tilat on mietitty ja suunniteltu kauniiksi kokonaisuudeksi, joiden läpi saunapolku on miellyttävä ja helppo kulkea, toteaa Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju Asuntomessujen tiedotteessa.

Joutselan sauna.

Joutselan tummanpuhuva sauna sai valitsijoilta kiitosta yksityiskohdista, materiaaleista sekä saunakokonaisuudesta, jossa on ”läsnä kaikki saunaelämyksen ydinarvot”. Perusteluissa mainittiin myös saunan ikkunoista aukeava järvinäkymä.

Pyörteen sauna.

Pyörteen saunaa taas kehuttiin persoonallisesta toteutuksesta sekä vaaleiden pintojen ja lasiovien tilaan tuomasta valoisuudesta. Myös saunan erikoinen ratkaisu, jossa lauteet on korvattu rantatuoleilla, huomioitiin perusteluissa. Valitsijat ihastuivat myös tilavaan terassiin, josta on näkymä luontoon ja järvelle.

Lohjan Saarennan sauna.

Lohjan Saarentaa kuvaillaan perusteluissa harmoniseksi ja yksinkertaisen tyylikkääksi. Sauna saa kehuja isoista lauteista, jotka antavat tilaa useammallekin saunojalle kerrallaan.

Sahapihan huipun sauna.

Sauna From Finland antoi myös kunniamaininnan TA-Asumisoikeus Oy:n kohteen, Sahapihan huipun, yhteissaunalle. Kunniamaininnan perusteluissa mainittiin esteettömyys, upeat näköalat sekä kestävät ja helposti siivottavat materiaalit.