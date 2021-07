”Asuntomessufriikki” Sari, 55, on käynyt yli kymmenillä asuntomessuilla – yksi uusi sisustusratkaisu pesuhuoneissa ihmetyttää

Erityisen positiivisesti Sari Rinteen mieleen ovat jääneet Tuusulan vuoden 2000 asuntomessut, Vantaan Kivistön messut vuodelta 2015 sekä vuoden 1997 messut Raisiossa.

2000-luvulla Suomen asuntomessuilla on ollut vuosittain noin 70 000–270 000 kävijää.

Melkein joka vuosi yksi heistä on ollut tuusulalainen Sari Rinne, 55, joka myöntää olevansa hieman ”asuntomessufriikki”.

– Sieltä saa inspistä, hän perustelee.

– Ja pidän messutunnelmasta.

Laskelmiensa mukaan Rinne on käynyt 13 tai 14 asuntomessuilla, ja osassa niistä monta kertaa – tai ollut messuilla jopa koko kesän. Mainos- ja markkinointialalla työskentelevä Rinne suunnitteli viime vuonna Tuusulan 50-vuotismessuille Tuusula Shopin, joka oli Tuusulassa asuvien yrittäjien yhteinen messumyymälä.

Kuukausi messuilla oli ihanaa aikaa.

– Viime kesän messut olivat ihan parhaat. Oli ihan vieroitusoireita, kun ne loppuivat, Rinne sanoo ja nauraa.

Tuusulan asuntomessuilla vuonna 2020 Rinne kävi ystäviensä kanssa joka päivä nauttimassa annoksen Nutella-lättyjä.

Tämän vuoden Lohjan asuntomessuilla hänellä on suunnitelmissa käydä ainakin kolmesti. Tarkkailussa ovat tulevan keittiöremontin takia varsinkin keittiön kaapit, mutta myös esimerkiksi verhotangot ja tapetit.

Yksi käynti Lohjalla on jo takana, ja ensivaikutelma Lohjan messuista oli hyvä.

– Se oli tosi siisti.

– Joskus on nähnyt sellaisia messualueita, joissa ei ole tehty mitään maisemointia, voikukkaa kasvaa siellä sun täällä ja nurmikot on vedetty ruohomatolla pihoihin. Ne ovat kaikkein noloimpia, kun näkee, että on tullut kiire. Mutta Lohjalla kaikki oli tosi siistiä, nurmikot oli jo leikattukin. Ja tykkäsin siitä, että alue oli sopivan pieni: ei tarvinnut kävellä puolta kilometriä seuraavaan kohteeseen.

Sari Rinne antaa Lohjalle pisteet siitä, että messukohteiden pihat ja alueen muu maisemointi oli tehty valmiiksi.

Monet messut kokenut nainen on nähnyt, miten sisustustrendit tulevat ja menevät ja miten esimerkiksi talojen pohjaratkaisut ovat vuosien varrella muuttuneet.

Onkin olemassa muutamia asioita, joita Rinne ei kerta kaikkiaan voi käsittää.

Yksi niistä on se, että vessanpönttö laitetaan pesutiloihin, vaikka asunnossa on hurjasti tilaa rakentaa erillinen wc. Rinne sanoo, ettei ole nähnyt vessanpönttöjä sauna- ja suihkutiloissa vuosikausiin, mutta viime vuonna ne näyttivät tulleen ryminällä suosioon.

– Tuusulan asuntomessuilla (2020) katsoin ihan pöyristyneenä, kun siellä oli vessanpöntöt pesuhuoneissa isoissa taloissa.

– Se on mielestäni ihan posketonta ja hieman vastenmielistä. Ei pönttö kuulu pesuhuoneeseen, kun ihmiset ovat siellä saunassa, ja löylyhuoneissa on vielä lasiseinät.

Vantaan Kivistön asuntomessuilla (2015) Ellen Jokikunnaksen sisustamassa asunnossa Rinne rakastui erityisesti tähän näyttävään kukkatapettiin ja samettiseen sohvaan.

Myös vessan sijaintia pitäisi Rinteen mielestä miettiä tarkkaan, varsinkin, jos talo on niin suuri, että vessan voisi sijoittaa minne tahansa. Hänestä on tärkeää, että vessa on ulkoseinää vasten ja siinä on tuuletusikkuna ulos.

– Enkä voi ymmärtää sitä, että olohuoneesta tai keittiöstä näkyy vessan ovi. En ravintolassakaan mene ikinä syömään pöytään, josta näen vessan oven ja ihmiset menevät vessaan ohitseni.

Tänä vuonna kokolattiamatot ovat palanneet asuntomessutaloihin, mitä Rinne niin ikään kummastelee.

Hienojakin juttuja ensimmäisellä messuvisiitillä osui kuitenkin silmään.

– Tänä vuonna mustat keittiöt olivat vaihtuneet osittain puisiin, ja mikrosementti oli vienyt kaakelit kosteista tiloista. Muovikomposiitti terasseilta oli vaihtunut lehtikuuseen, Rinne kehuu.

Sarin vinkki asuntomessuille Joka vuosi on yksi tai muutama messukohde, joita hehkutetaan kovasti etukäteen. Jos haluaa välttää ruuhkat ja jonottamisen, kannattaa aloittaa niistä kohteista, joita ei ole lehtien sivuilla juurikaan mainittu. – Sitten vasta viimeisenä, vähän ennen kuin messut menevät kiinni, menee niihin ”ykköskohteisiin”, kun kaikki muut ovat kiertäneet ne jo. – Ei tarvitse jonottaa turhan takia.

Erityisen mahtavina messuina Rinteen mieleen ovat jääneet Tuusulan 2000 vuoden asuntomessut, joissa oli yli 270 000 kävijää, Vantaan Kivistössä vuonna 2015 pidetyt messut sekä vuoden 1997 messut Raisiossa.

– Rakensimme vuonna 1998 ensimmäisen talon, ja Raision messuilta jäi käteen tiettyjä juttuja: siellä alkoi esimerkiksi näkyä ensimmäisiä keittiösaarekkeita ja korkeita sisäkattoja, Rinne muistelee.

Yhdet messut hän sen sijaan muistaa surkeina.

– Espoon asuntomessut (2006) olivat tosi pettymys. En muista löytäneeni sieltä yhtään mitään.

Rinteen nykyisessä kotitalossa on monia ratkaisuja, joihin ideoita on saatu nimenomaan useilta asuntomessuilta. Keittiöstä esimerkiksi löytyy tavallisten pistorasioiden sijaan usb-pistorasioita, jotta latureiden kanssa ei tarvitsisi sählätä.

Kotitalon terassi on molemmista päistä suljettu. Idea on Rinteen mukaan ”suoraan kopioitu” asuntomessuilla nähdystä ratkaisusta. Myös esimerkiksi takkaa reunustava köysilista ja takan edustalla oleva lasinen alusta ovat asuntomessuperuja.

Terassin päädyt on suljettu, mutta etuosa avoin.

Idea takkaa kiertävään köysilistaan sekä lasiseen alustaan ovat tulleet asuntomessuilta.

Asuntomessuilla on tullut myös ajatus siitä, että ulko-oven vieressä pitää olla korkea ikkuna, ja eteisen tulee olla suuri. Rinteen näkemyksen mukaan eteisessä pitää myös olla penkki, jolle iäkkäämmät ihmiset voivat istahtaa laittaessaan kenkiä jalkaan.

Kasvihuoneen lattia on tehty reikätiilestä.

Taru Vuoren tekemä joutsenlyhty koristaa Sari Rinteen terassia.

Mutta on messuilla tullut bongattua sellaisiakin ratkaisuja, jotka eivät ole kokeilusta huolimatta jääneet käyttöön.

– Jossain messutalossa Raisiossa (1997) oli laitettu venekaiuttimet saunanlauteiden alle – että kun on saunassa, voi laittaa radion päälle. Mekin laitoimme sellaiset. Silloin ei vielä ollut bluethooth-mahdollisuutta, vaan kaiutinpiuhat piti vetää saunapaneelien väliin.

– Voin sanoa, että niitä käytettiin tasan kerran kuuden vuoden aikana, kunnes talo myytiin. Päätimme, että seuraavaan taloon sellaisia ei laiteta. Ne olivat vähän turhat, mutta tulipahan kokeiltua, Rinne virnistää.

Saunatiloihin vievän oven ylle on Sarin kotona kirjoitettu ”spa” suomalaisittain.

Keittiösaarekkeita alkoi Rinteen mukaan näkyä ensimmäisiä kertoja Raision asuntomessuilla vuonna 1997.

Sari Rinne on perheensä kanssa muuttanut useamman kerran Tuusulan sisällä, mutta omasta asuntomessutalosta perhe ei ole koskaan haaveillut.

Silloin, kun Tuusulan Nummenharjussa järjestettiin messut vuonna 2000, koti sijaitsi kuitenkin aivan alueen vieressä. Niin lähellä, että tietä pitkin messualueelle oikaisseet ihmiset luulivat heidänkin vastavalmistuneen kotinsa olevan asuntomessukohde. Sari kuuli monet kerrat, kun heidän talonsa värejä tai materiaaleja kommentoitiin.

– Kerran kuulin, kun joku kommentoi, että voi jumalauta, on noillakin ollut järkeä tuossa, kun on keittiön ikkuna tielle päin. Että kyllä minä olisin laittanut toisin päin, Rinne kertoo.

Yhtenä päivänä joku jopa tuli sisälle kyselemättä.

– Olin viemässä meidän silloin 5-vuotiasta tyttöä päiväkotiin aamulla, kun yksi mummo tuli polkupyörällä meidän pihaan parkkiin ja käveli sisälle. Menin hänen peräänsä ja kysyin, että anteeksi, kuka oikein olet ja mitä tekemässä, niin hän kertoi tulleensa nyt käymään, ettei tarvitse sitten messuilla maksaa.

Takapihan vehreä terassi on Sari Rinteen lempipaikkoja kotona.

Muutoin asuntomessualueiden läheisyydestä on ollut pelkkää iloa. Tällä hetkellä Rinne asuu paikassa, josta on korkeintaan viiden kilometrin matka kolmelle eri asuntomessualueelle. Koiran kanssa lenkille lähtiessä hän suuntaakin usein fiilistelemään jollekin vanhoista messupaikoista.

– Etenkin vuoden 2000 alue on yhä edelleen erittäin hienon näköinen. Siellä käyn usein koiran kanssa.

– Ja viime vuoden messualueella olen aina välillä käynyt lenkillä ja todennut, että ai vitsi tämä on ihana.