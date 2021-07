Asuntomessukotien sisustuksissa toistuu tietty trendi: suunnittelija huomasi tyylin, jota olisi ennen karsastettu

Näin ihanalta näyttää luonnosta inspiraationsa saanut sisustus, joka on yksi tämän hetken isoimmista asumisen trendeistä.

Yksi tämän vuoden kuumimmista asumisen trendeistä on luonnon ja ekologisuuden arvostaminen.

Luonto on viime vuosien aikana saanut aivan uudenlaista arvostusta. Kestävyys ja ekologisuus ovat arvoja, jotka ohjaavat ihmisten valintoja entistä enemmän, ja tämä heijastuu niin kuluttamiseen, asumiseen ja vapaa-aikaankin.

Luonto näyttelee pääosaa myös tämän vuoden asuntomessuilla, jotka järjestetään Lohjan Hiidensalmella kuvankauniissa järvimaisemissa. Sisustussuunnittelija ja trendiasiantuntija Malla Tapio nimeääkin luonnon ja ekologisuuden arvostuksen yhdeksi tämän vuoden kuumimmaksi asumisen trendiksi.

Luonto ei ole enää vain asia, jota ihastellaan kodin ikkunasta, vaan sen tärkeys näkyy myös sisustusvalinnoissa.

– Asuntomessukodeissa näkyy tänä vuonna paljon puuta ja muita luonnon materiaaleja. Luonnosta poimitut värisävyt kuten vihreä ja sininen sekä erilaiset hiekan ja puun kuoren värisävyt toistuvat nyt sisustuksessa, Tapio summaa.

Kuivatuista kukista tehty kranssi on makuuhuoneen kruunu.

Neutraalit luonnonvärit eivät tarkoita tylsää sisustusta ja sopivat myös lastenhuoneeseen.

Luonto tulee nyt sisälle kotiin.

Puun oma pinta ei kaipaa maalia, vaan saa nyt näkyä kuten tässä Villa Nordic Storiesin oleskeluhuoneessa.

Puun ohella myös kivi on suosittu materiaali Lohjan asuntomessuilla.

Luonnonmateriaalien rustiikkisuus saa näkyä

Puu todellakin näyttelee pääosaa asuntomessuilla. Tapio kertoo, että puusisustaminen, joka on ollut Suomessa suosiossa ja vuosikymmeniä, on nähty aiemmin turhan kansanomaisena, mutta nyt tilanne on muuttunut.

– Kaikkien keinomateriaalien jälkeen kaivataan aidon puun tuntua, ja se on saanut aivan toisenlaisen arvostuksen, Tapio kertoo.

Villa Kokkokalliossa hirsiseinä näyttää parhaat puolensa.

Pintojen ei tarvitse olla sileitä ja huoliteltuja.

Joutsela-talon keittiössä yhdistyy vaalea puu ja tumma kivi.

Puun ohella myös muut luonnon materiaalit, kuten kivi, ovat löytäneet tiensä trenditietoisten koteihin. Pintoja ei myöskään maalata, vaan materiaalin annetaan näyttää itse parhaat puolensa.

– Pintamateriaaleissa on nyt rustiikkisuutta. Esimerkiksi puusta ei enää valita sellaista laatua, jossa ei ole oksanreikiä tai puun syitä, vaan aito puu saa näkyä, Tapio kertoo.

Keittiön kalusteet sekä lattia ja katto ovat kaikki saaneet pintansa kauniista luonnonmateriaaleista Designtalo Idyllissa.

Luonto voi olla osa sisustusta myös detaljien kautta.

Villa Nordic Storiesin makuuhuone on malliesimerkki niin luonnonvärien kuin -materiaalienkin harmonisesta käytöstä.

Aiemmin pelättiin yhdistää tummaa ja vaaleaa puuta

Puun oma väri saa siis näkyä, ja luonnonläheiset sävyt toistuvat sisustuksessa laajemminkin.

Yksi selvä muutos näkyy uudessa tavassa yhdistää eri sävyjä.

– Nyt yhdistellään rohkeasti tummaa ja vaaleaa puuta yhteen. Tämä on ollut aiemmin suomalaisille sisustajille tabu: on saanut olla vain yhtä puun sävyä yhdessä tilassa, Tapio huomauttaa.

Paneeliseinät ovat tulleet jäädäkseen

Toinen mielenkiintoinen puusisustamisen trendi on kasarisuosikki paneeliseinät, jotka ovat lyöneet uudelleen läpi suomalaisissa kodeissa.

Puupaneelista syntyy näyttävä huomioseinä kuten tässä Villa Iltan makuuhuoneessa.

Pyörre-talon oleskeluhuoneen katto on tyylikkäästi paneloitu.

– Rimapanelointia alkoi näkyä ensimmäisen kerran kunnolla vuonna 2017 Mikkelin asuntomessuilla, ja se on ollut pinnalla siitä saakka, Tapio toteaa.

Puupanelointia näkyy Lohjan asuntomessuilla niin ulko- kuin sisäseinissäkin ja niin myös tehoste-elementtinä ja koko seinän pituudelta. Panelointi ei lopu pelkkiin seiniin, vaan rimapaneeli yltää jopa kattoihin ja huonekaluihin. Trendi ei siis ole näyttämässä hiipumisen merkkejä.

Pyörre-talosta löytyi paneelia myös ulkoseinistä.

Pitkittäinen puupanelointi toistui myös useassa messukohteessa huonekaluissa asti.

Koko seinän mittainen panelointi on näyttävä osa Joutsela-talon sisustusta. Isosta tilasta löytyy montaa eri puun sävyä.

Puupaneeli toimii myös sängynpäätynä.