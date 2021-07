Mökillä ei ollut ketään, mutta kamera kävi – riistakamera taltioi rivon esityksen keskellä pihaa

Lukijat kertovat, millaisia yllätyksiä mökin riistakamera on tallentanut.

Riistakameroihin tallentuu välillä muutakin kuin pelkkiä metsän eläimiä.

Ilta-Sanomien suuren mökkikyselyn mukaan suomalaisten mökkien kameroissa näkyy useimmiten pihassa kääntyviä tuntemattomia autoja, mutta välillä kameran ottamaa kuvaa katsotaan jälkikäteen huuli pyöreänä.*

Lukijat kertovat, mitä yllättävää heidän riistakameraansa on tallentunut.

Nakuilevat naapurit

Suomen kesä ja sauna pitävät mökkiläisten vaatetuksen usein melko kevyenä. Luonnonhelmassa voikin helposti tuntua siltä, että kukaan ei ole näkemässä, etenkin jos naapurimökki on tyhjillään.

Muun muassa tällaisia nakuyllätyksiä lukijoiden riistakameroihin on jäänyt.

”Naapurimökkiläisen vanhemman herrasmiehen sammuminen alasti mökkiterassillemme aamuyöllä.” Mies, 42

”Alastomat naapurit harrastamassa lemmenleikkejä pihallamme meidän ollessa poissa.” Mies, 38

”Tuntematon mies juoksenteli alastomana pihalla vihta kädessään.” Mies, 68

”Naapurin rouva on todella tarkka statuksestaan. Heillä on aina kaikki parempaa kuin muilla, kuten myös täydellinen avioliitto. Viime kesänä sain elämäni nautinnon, kun näin riistakamerastani kuvia naapurin rouvasta pelehtimässä miehen kanssa. Tämä mies ei vain ollut se hänen täydellinen aviomiehensä. En voinut vastustaa kiusasta, vaan minun oli pakko lähettää riistakameran ottama kuva hänelle. Sen jälkeen välimme ovat parantuneet huomattavasti, kun hän ei suhtaudu muihin enää ylimielisesti. En ikinä näyttäisi kuvaa hänen miehelleen, mutta en myöskään sitä poista, koska nykyisin rouvan käytös on mukavampaa muita kohtaan.” Mies, 31

” Riistakameraan on jäänyt ilves, hirvi ja naapurin mummo, joka hämärissä hiippaili poimimaan mustaviinimarjat pihasta.

Kutsumattomat vieraat

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin suomalaisten kokemuksia kesämökeille pamahtaneista yllätysvieraista.

Kyselyn perusteella vieraita käy kylässä myös silloin, kun isäntäväki ei ole paikalla. Toisinaan riistakamera todistaa, kuinka paikalta lähdetään jopa omin luvin hankittujen tuliaisten kanssa.

”Hankin riistakameran pihapiirissä liikkuvien villieläinten selvittämiseen, mutta enemmän siihen tallentuu tuntemattomia ihmisiä, jotka tulevat tieltä pihapiirin rantaan viettämään aikaa ja uimaan.” Mies, 45

”Entinen omistaja ei kutsuista huolimatta halunnut tulla käymään mökillä. Sanoi, että menee liiaksi tunteisiin. Vuotta myöhemmin riistakameran kuvia tutkiessani huomasin, että entinen omistaja seisoi autoni vieressä. Kyseisenä päivänä oli ollut appiukkoni hautajaiset, joista oli ollut viikkoa aikaisemmin ilmoitus paikallisessa lehdessä, ja tämä entinen omistaja oli niistä tietoinen. Hän oli tullut mökkinaapuriemme kyydissä tarkistamaan paikkoja. En ole raaskinut kertoa, että kiinni jäi!” Nainen, 68

”Metsänomistaja oli perheineen kaatamassa tontin viereistä metsää. Siinä hommien ohessa he käyttivät meidän ulkovessaa. Riistakamera oli napannut sarjan mielenkiintoisia kuvia.” Nainen, 55

”Ikänainen saapui pyörällä pihalle, ämpäri mukanaan. Poimi ämpärin täyteen marjoja pensaista ja kaupanpäälle otti nipun raparperin varsia mukaansa.” Mies, 65

”Sukulaiset käy tutkimassa paikat kun en ole paikalla: kurkkivat ikkunoista ja kiertävät pihan läpi. Nämä käyvät myös uimassa omin luvin.” Nainen, 50

”Riistakameraan on jäänyt ilves, hirvi ja naapurin mummo, joka hämärissä hiippaili poimimaan mustaviinimarjat pihasta.” Nainen, 60

Toimiihan se kamera näinkin

Riistakameran pääasiallinen tarkoitus on seurata, mitä riistaeläimiä alueella liikkuu. Suomalaisilla mökkiläisillä se toimii vastauksista päätellen myös hyvänä valvontakamerana, mutta on riistakamerasta muuhunkin.

”Monesti olen löytänyt humalassa kadonneita tavaroita sen avulla. Varkaita ei onneksi ole näkynyt.” Mies, 46

”Kaikki metsän nisäkkäät ovat jo tarttuneet kuviin, paitsi susi puuttuu. Karhu on kuvattu kerran, ja kameraan on jäänyt myös hirvi, ilves ja majavakin. Majavaperhe on siellä lähellä nytkin, koska järveen laskee pienemmästä lähdepohjaisesta lammesta kapea puro. Kamera on usein niiden touhuja kuvaamassa. Kuvat siirtyvät mobiiliverkon kautta pilvipalveluun, josta voimme perheen kanssa yhdessä niitä ihmetellä. Kutsumattomia ihmisiä ei ole käynyt, kaikki kuviin eksyneet on tunnistettu ja ne ovat olleet vilpittömin aikein.” Mies, 52

*IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä 28.-30.6.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 312 ihmistä.