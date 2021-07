Asuntomessujen upeimmat saunat – kiuaskivien suurin trendi on ainakin selvä

Tänä vuonna asuntomessujen saunoissa näkyvät perinteet.

Asuntomessujen portit aukesivat heinäkuun ensimmäisenä perjantaina Lohjalla. Tuttuun tapaan messuilla on nähtävissä tyylikkäitä koteja monenlaiseen makuun.

Ilta-Sanomat kävi tutustumassa asuntomessujen saunatrendeihin. Joissain kohteissa saunat hämmästyttivät kekseliäisyydellään, kun taas toisissa luotettiin perinteiseen tyyliin, ja kiinnostavuus saattoikin löytyä itse saunan sijaan viilentymistiloista.

Kokosimme messujen parhaat saunat alle. Näissä kelpaa heittää löylyä!

1. Mustavalkoinen sauna

Tällä saunalla on raitoja kuin seepralla! Moni valitsee saunaansa yleensä yhden päävärin: mustan, valkoisen tai puisen. Nyt ei ole tarvinnut valita, sillä seinien tumma tausta on saanut kaverikseen puisen lankun, jonka yksi sivu on maalattu valkoiseksi.

Musta ja valkoinen väri vuorottelivat kohteen numero 2 saunassa.

2. Rantatuolit saunassa

Miksi saunassa pitäisi istua vain lauteilla? Tyynyt ja selkätuet ovat tarpeettomia, sillä tässä kohteessa tuodaan tuolit saunaan! Seinän mittainen ikkuna tuo vaaleaan tilaan runsaasti luonnonvaloa, ja hempeän kokonaisuuden kruunaavat kiukaan valkoiset kivet, joita näkyy nyt joka saunassa.

Lauteiden sijaan saunassa voi istua myös tuoleilla kuten kohteen 7 hempeässä saunassa tehdään.

3. Kylpylätunnelmaa

Sensu-talon sauna on perinteinen, mutta tyylikäs. Erityisen siitä tekee kuitenkin kylpyhuone. Tumma laattaseinä ja vaalea lattia luovat tilaan kontrastia, ja kupariset hanat tekevät ylellisen yksityiskohdan. Puupaneloitu katto ja isot huonekasvit taas tuovat tilaan kylpylämäistä tunnelmaa, jonka täydentää amme puutarhanäkymällä.

Kohteen 8 sauna on uskollinen perinteille puisine lauteineen ja kivisine kiukaineen.

Kylpylämäinen tunnelma syntyy viherkasveilla ja ylellisellä ammeella.

4. Savusauna ilman savusaunaa

Kuinka lähelle savusaunan tunnelmaa on mahdollista päästä ilman oikeaa savusaunaa? Aika lähelle.

Tämän saunan inspiraation lähdettä ei tarvitse arvailla. Savusaunamainen tunnelma on saatu aikaan polttokäsitellyllä piilutetulla hirsipaneelilla, joka koristaa saunan seiniä ja kattoja. Tummat lauteet korostavat mielikuvaa nokisesta vanhan ajan savusaunasta. Valoa tähän saunaan tulee hieman enemmän perinteiseen savusaunaan verrattuna – mikä on toki ymmärrettävää, sillä isoista ikkunoista avautuu suomalainen järvimaisema.

Polttokäsitelty puu luo illuusion oikeasta savusaunasta kohteessa 10.

+ Monikäyttöiset saunatilat

Saunan yhteydessä olevat viilentymistilat eivät ole pelkkiä hukkaneliöitä myöskään niille, joiden kiuas ei joka ilta kuumene. Tilat on nimittäin helppo järjestää palvelemaan monia käyttötarkoituksia: sohvasta saa helposti levitettävän vierassängyn, ja päivisin viilentymistilat toimivat mainiosti etätyötiloina.

Messuilla viilentymistiloista on tehty mahdollisimman viihtyisät, ja luonnonvalo saa tulvia sisään löylyjen välissä.

Saunan viilentymistilat taipuvat vierashuoneeksi kohteessa 1. Jääkaappi ja minikeittiö palvelevat sekä janoisia saunojia että aikaisin herääviä vieraita.