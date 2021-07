Ensimmäisiä kuvia asuntomessuilta! 6 kiinnostavinta: Pyöreä talo, keittiön uudet hittisävyt ja messujen värikkäin koti

Keittiöiden värimaailma on muuttunut, ja ekologisuuteen halutaan asuntomessuilla kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Luonto, taide ja yhteisöllisyys.

Siinä Lohjalla tänä vuonna järjestettävien asuntomessujen merkittävimmät teemat.

Asuntomessujen rakentaminen on Lohjan Hiidensalmella aloitettu jo vuonna 2017. Messualue sijaitsee paikalla, jossa on aiemmin ollut sahateollisuutta, mutta joka on jo pitkään lepäillyt pusikkoisena joutomaana.

– 2017 vuoden jälkeen on kunnostettu pilaantuneet maat, tehty täyttöjä ja raivattu puustoa, projektipäällikkö Mirka Härkönen kertoo asuntomessualueen rakentamisesta.

Alueen historiasta muistuttaa vielä rantavedessä pönöttävä betonimöhkäle, jonka purkamisesta tai säilyttämisestä on kiistelty Lohjalla pitkään. Möhkäle on vanhan kuorimakoneen betonijalusta.

Vanhan kuorimakoneen jalusta on koristeltu taiteella.

Asuntomessuilla on tänä vuonna 26 messukotia, jotka vaihtelevat opiskelijalle suunnitellusta kerrostalokämpästä messeviin omakotitaloihin, joista on näkymä suoraan Lohjanjärvelle.

Ilta-Sanomat kokosi yhteen kuusi kiinnostavaa tärppiä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tämän vuoden asuntomessuilla.

1. Luonto

Luontoa on messuilla haluttu huomioida muun muassa laskemalla kaikkien messukotien hiilijalanjälki, tekemällä energiaystävällisiä rakennusratkaisuja ja panostamalla erilaisiin viherkattoihin ja viljelylaatikoihin. Luonto näkyy myös sisustusten värimaailmassa.

– Suositaan luonnonläheisiä värejä: hiekan sävyä, veden vihreää, metsän vihreää, sinistä... Samat värit, jotka toistuvat ulkona, toistuvat sisällä, luonnehtii sisustussuunnittelija ja trendiasiantuntija Malla Tapio.

Kohteissa on myös jonkin verran kierrätettyjä huonekaluja, kuten Seilorista löytyvä vanhasta laivanpohjasta tehty pöytä.

Talo Sensun terasseilla kasvatetaan kukkia ja yrttejä.

Sahapihan kerrostalon huipulta löytyy jokaiselle kerrostalon asukkaalle oma viljelylaatikko, jossa voi kasvattaa vaikkapa yrttejä tai tomaattia.

Kukkaniityt, joissa pörriäiset viihtyvät, ovat suosittuja tämän vuoden asuntomessuilla.

Yhdessä kohteessa sisustuksen ekologisuutta on mietitty erityisen kovasti. Sisustusalan opiskelijoiden Minttu Ukkosen ja Iida Aron sisustamassa messukohteessa numero 21 iso osa huonekaluista ja tekstiileistä on hankittu kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta.

– Sisustusta varten on korjattu, värjätty, uusiotuotettu, fuusioitu; kierretty kirpputoreilla ja kierrätyskeskuksissa, opettaja Marika Vanhatalo Lohjan ammattikoulusta Luksiasta luonnehtii.

Sisustusteollisuus ei kuormita luontoa yhtä suuressa mittakaavassa kuin esimerkiksi muotiteollisuus, mutta Vanhatalo pitää silti hyvänä sitä, että myös sisustuksen ekologisuuteen kiinnitetään huomiota. Tapio arvelee, että kierrättäminen on yhä enemmän etenkin nuorten suosiossa.

Kirpputorilta löytyneen torkkupeiton voi korjata.

Vanha matkalaukku muuntautuu hauskasti yöpöydäksi.

Myös Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio uskoo, että ilmastonmuutokseen ja ekologisuuteen liittyvät teemat konkretisoituvat asumisessa vuosi vuodelta.

– Ihmiset haluavat tehdä vastuullisia valintoja ja ymmärtävät sen, että ne vaikuttavat myös kodin arvoon.

2. Pyörre

Lohjalla suosittua kahvilaa Cafe Lauria viime vuoteen asti pyörittäneet Jukka Turunen ja Timo Ranta ovat Lohjan asuntomessuilla päässeet toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa: pyöreän talon.

– Vuonna 2017 Mikkelin asuntomessuilla oli kaarevia muotoja, ja sen jälkeen olemme Timon kanssa alkaneet puhua pyöreästä talosta, Turunen kertoo.

Jukka Turunen kertoo, että pyöreä talo on ollut haaveissa vuosia.

Kaksikko oli selvittänyt, onko Suomessa muita pyöreitä taloja, ja pian he eivät enää päässeet ajatuksesta irti.

– Se oli sellainen päähänpinttymä.

Turunen ja Ranta juttelivat unelmastaan Cafe Laurin kanta-asiakkaisiin kuuluneiden arkkitehti Matti Kuittisen ja Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtajan Leena Lundellin kanssa. Kun ensimmäiset hahmotelmat talosta valmistuivat, eläkkeelle siirtynyt pariskunta tiesi, että tämä koti on saatava.

Taideteos kruunaa pyöreän talon keittiön.

Teräsrunkoisen Pyörteen keskellä kasvaa omenapuu, jota kiertävän talon sisällä lukuisat taideteokset tekevät tilasta kuin pienen gallerian. Kaarevalta terassilta näkee järvelle, ja talon sisäpihallekin on pystytetty idyllinen pieni kahvinurkkaus.

Talon materiaaleista kolmannes on kierrätettäviä tai uusiutuvia. Rakentamisessa on hyödynnetty muun muassa autonromuja ja kierrätysmosaiikkia.

Pyöreän talon keskellä kasvaa muualta siirretty omenapuu. Asukkaiden mukaan pyöreä sisäpiha saa aikaan sen, että talvisin tuuli heittää enimmät lumet muualle.

Nautiskelupaikka Pyörteen sisäpihalla.

3. Nordic Stories

Yksi Lohjan asuntomessujen kiinnostavimmista kohteista on järven rannalla sijaitseva lähes 200-neliöinen hirsitalo Villa Nordic Stories. Talon sisustus on sekä käytännöllinen että rauhoittava, ja sen jokaisesta tilasta on näkymä järvelle.

Etenkin minimalismia, selkeyttä ja järjestystä arvostavan silmä lepää Villa Nordic Storiesissa.

Uimalaiturin läheisyyden lisäksi talosta löytyy kaksi uima-allasta, ja alakerran aurinkotuoleille voi istahtaa katselemaan järvimaisemaa.

Yläkerran takkaolohuoneen yhteydessä on ruokapöytä ja keittiöniemeke.

Aurinkotuoleilta voi katsella järvelle.

Master bedroomia koristavat luonnon värit ja valokuvat.

4. ProModi

Jos kaipaa veikeää messukohdetta, jossa riittää ihmeteltävää monille aisteille, kannattaa marssia messukohteeseen numero 2, ProModiin.

Helposti muunneltavaan ProModiin on loihdittu kolme erilaista tilaa, jotka ovat kuvataiteilijoiden Johanna Orasin ja Lotta Sirénin sekä valokuvataiteilija Nina Kellokosken käsialaa.

ProModissa värien kanssa ei ole arasteltu.

Nina Kellokosken sisustamassa huoneessa on valoa, ääniä ja tuoksuja.

Kellokosken sisustamassa huoneessa soi rauhoittava musiikki ja tuoksuu appelsiini.

– Moniaistisuus taloissa on lisääntymässä kovaa vauhtia, Kellokoski sanoo.

Hän luonnehtii huonetta meditatiiviseksi työtilaksi, joka toimii vaikkapa rentoutumis- tai askarteluhuoneena.

Kuten Pyörre, myös ProModi on tehty teräksestä. ProModista löytyy myös useita liukuovia, jotka ovatkin tämän vuoden asuntomessujen hitti.

ProModin keittiön musta-pinkki-värimaailma ei jätä kylmäksi.

ProModin saunassa löylyvedet heitetään valkeille kiville.

5. Keittiöt

Pitkään trendikkäimpien kotien keittiöissä on suosittu mustaa, mutta nyt kurssi näyttää kääntyneen. Tämän vuoden asuntomessukohteiden keittiöiden värimaailma yllätti sisustustrendejä työkseen seuraavan Malla Tapion.

– Olen hämmentynyt siitä, kuinka liikuttavan yksimielisesti keittiöt ovat muuttuneet mustasta keittiöstä hiekan tai cappucinon värisiksi. Hyvin monesta kohteesta löytyy pehmeäsävyinen, vaalea keittiö, Tapio sanoo.

Lue lisää: Keittiön uuden suosikkivärin haluavat nyt ”kaikki” – näin upealta näyttää greige trendikeittiö

Designtalo Idyllin keittiö on sisustettu vaaleilla väreillä.

Villa Hopeapuun sisustuksessa lähtökohtana ovat olleet luonnonmateriaalit ja kotimainen design.

Dekotalon keittiössä on suosittu sekä mustaa että luonnon värejä.

6. Taide

Talo Sensun asukas Tomi Norrby harrastaa valokuvausta, ja muutamia hänen ottamiaan valokuvia onkin näyttävästi esillä talossa. Sisustussuunnitelija Dima Latvalahti kertoo, että sisustuksesta on haluttu tehdä asiakkaan näköinen.

Taide ja sisustuksen persoonallisuus ovatkin selkeitä trendejä tämän vuoden asuntomessuilla.

– Panostetaan siihen, että asukkaan persoona saa näkyä. Ja esillä olevasta taiteesta poimitaan värejä sisustukseen, Malla Tapio luonnehtii.

Tomi Norrbyn ottaman valokuvan värit toistuvat sisustuksen yksityiskohdissa.

Taideteos toivottaa vieraat tervetulleiksi ProModiin.

Villa Kokkokallion pihaa vartioi leijona.

Taiteen lisäksi toiseksi nousevaksi trendiksi Tapio nostaa sen, että nyt uskalletaan näyttää vähän luksusta.

– Viimeiset pari vuotta sisustuksessa ovat olleet hyvin maltillista ja rauhallista, ei ole pröystäilty. Mutta näillä messuilla nähdään pitkästä aikaa luksusta: kullanvärisiä hanoja, kromia, kiiltävää kivipintaa ja aitoa kiveä.

Vuoden 2021 Asuntomessut järjestetään Lohjalla 9.7.–8.8.2021.