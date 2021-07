10 vinkkiä, joilla kasvisi eivät kuole pidemmänkään reissun aikana – käytännössä ilmainen kastelujärjestelmä on suorastaan nerokas

Hoida kasvit lähtökuntoon jo ennen lomaa. Kerää kuivat ja kuolevat lehdet pois, niin vettä ja kasvin energiaa ei kulu turhaan kuihtuviin osiin. Jos kasvia on myös tarkoitus latvoa, se kannattaa tehdä nyt. Kastele kasvit huolellisesti ennen kuin asetat niihin omatekoisia kastelujärjestelmiä, jotta kosteus kestää pitempään.

Vedensaannista voi huolehtia asettamalla kukkaruukun vatiin, jonka pohjalla on kunnolla vettä ja ruukkusoraa. Myös kylpyamme tai tiskiallas, jonka pohjalle on asetettu pyyhe toimii hyvänä altakastelusysteeminä. Tämä systeemi edellyttää, että kasvi on istutettu pohjareiälliseen ruukkuun.