Jonnan terassi on niin näyttävä, että se on jo kuin toinen olohuone – suomalaiset esittelevät hätkähdyttävän upeat terassinsa

Luonnonmateriaalit, itse tehdyt koristeet ja kesäkukat luovat terassien kesätyylin.

LämpötilaT huitelevat hellerajoissa, eikä suorassa auringonpaisteessa tee mieli olla. Kodin halutuin paikka löytyy nyt terassilta, jonka saa tekstiilein, kasvein ja tuunauksin hyvinkin kesäiseksi.

Taitavat suomalaiset sisustajat näyttävät mallia. Näin syntyy terassin kesätyyli:

Terassi kuin puutarhajuhlissa

Kaarinalaisen Melina Tervomaan terassilla on aina puutarhajuhlan tuntua.

Tunnelman Tervomaa on luonut yhdistelemällä värikkäitä koristeita, rottinkikalusteita ja erilaisia tekstiileitä keskenään. Väreissä Tervomaa suosii hentoja pastellin sävyjä, erityisesti roosaa ja vihreää.

– Terassiltamme löytyy myös diskopallo, joka luo upean valoilmiön, kun aurinko osuu siihen, Tervomaa kertoo.

Terassilla on sekä viherkasveja että hyötykasveja. Helppohoitoisten murattien rinnalla kasvavat yrtit ja salaatit. Runsas villiviini takaa terassilla oleilijoille oman rauhan.

Leikkisät viirit tuovat puutarhajuhlatunnelman.

Terassi on suosittu grillauspaikka.

Villiviini tarjoaa terassilla olijoille suojaa.

Terassin halutuin paikka on nimeltään Aurinkopesä, jossa on ihanaa ottaa päiväunet. Jokaiselle löytyy sopiva lepopaikka, sillä istuimia ja sohvia on paljon.

Loppukesää kohden Tervomaa lisää terassilleen entistä enemmän valaisimia ja lyhtyjä.

– Aurinkokennovalaisimia, valoköynnöksiä sekä katto- ja pöytälyhtyjä on ihana hyödyntää varsinkin loppukesän pimenevissä illoissa.

Melina Tervomaan terassityylistä lisää Instagram-tilillä @melinanvaatehuone.

Luonnonmateriaalit maustavat mustaa

Riihimäellä asuva Satu Uusivirta on sisustanut kotinsa katetun terassin pääosin luonnonmateriaaleilla.

Uusivirran suosikki on terassin nurkkaus, jossa sijaitsevat hamppuköydessä riippuva rottinkikeinu, -pöytä ja -peili. Lattialla on juuttimatto, lasimaljakossa pampaheinää ja seinää vasten nojaamassa tyyliin sopiva terassiharja.

– Luonnonmateriaalit sulautuvat nätisti toisiinsa. Musta seinä antaa sävyille hyvän kontrastin, Uusivirta sanoo.

Musta ja luonnonmateriaalit sopivat hyvin yhteen.

Terassin väripilkkuja ovat pinkit pelargonit, Uusivirran suosikkikukat.

– Samoin pidän terassin katosta roikkuvasta vaaleanpunaisesta mustasilmäsusannasta: se on yksinkertaisen tyylikäs. Tänä kesänä olen myös kokeillut kasvattaa heinää kaupan maissinjyvistä.

Satu Uusivirran yksi suosikeista on katosta roikkuva mustasilmäsusanna.

Satu Uusivirran terassityylistä lisää Instagram-tilillä @satumainen_kotini.

Omaan tyyliin, luovuutta käyttäen

Oulunsalossa asuvan Meri-Tuulia Myllykosken terassille asennettiin tänä vuonna lasitukset. Samalla Myllykoskeen iski sisustuskärpänen.

– Olen sisustanut terassia innolla, kun ei tarvitse ajatella, että vesisade tai kova tuuli veisi tavaroita mukanaan.

Myllykoski on ristinyt terassinsa Nautiskelijan olohuoneeksi.

Nyt terassilla on keveän kesäinen tyyli. Myllykoski on ristinyt sen Nautiskelijan olohuoneeksi. Ylellisyyttä ja omaperäisyyttä terassille tuovat itse tehty kattokranssi kausivaloineen, kelo-oksista valmistettu seinäkoriste ja paperiset venetsialaislyhdyt.

Sisustajana Myllykoski kokee olevansa oman tiensä kulkija.

– Olen tarkoituksella jättäytynyt pois muodin virrasta. Olen myös aina vierastanut design-esineitä. Itselleni merkki tai brändi ei ole se ensisijainen juttu. Karsastan mustavalkoista tyyliä, Myllykoski kertoo.

Tyyli on persoonallinen.

Terassin tyyli vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kesällä Myllykoski suosii palmukasveja, luonnonkukkia ja hyötykasveja, talvella vihreyttä tuovat tekokasvit.

Loppukesän kylmeneviä iltoja varten terassilla odottaa iso kasa huopia.

– Tarkoituksena olisi, että terassille tulisi vielä kokolattiamatto.

Meri-Tuulia Myllykosken terassityylistä lisää Instagram-tilillä @omin_silmin.

Oma rantaterassi Uudellamaalla

Villa Korhola on Uudellamaalla sijaitseva musta hirsitalo, jonka rannassa sijaitsee vaalea terassi. Terassi sai alkunsa, kun talon omistaja Tuula selaili Pinterestiä ja löysi sieltä kuvan puuportaikosta, jossa oli erikokoisia terasseja lomittain.

– Ihastuin ideaan. Näin saimme rinteeseen hauskuutta ja toiminnallisuutta, Tuula kertoo.

Terassi on nimetty Beach Patioksi.

Rantamaja on nimeltään Beach Hut.

Terassi on tehty huoltovapaasta lehtikuusesta, joka on harmaantunut parissa vuodessa kauniisti. Rantaterassi on nimetty Beach Patioksi ja valkoinen rantamaja Beach Hutiksi. Maja on tehty vanhan vajan kulmasta ja maalattu raikkaan valkoiseksi. Kokonaisuutta piristävät etelästä tutut turkoosit yksityiskohdat.

– Sisustimme Beach Hutin vanhasta mökistä löytyneillä huonekaluilla ja äitini virkkaamilla verhoilla. Ikkunoihin tehtiin puiset luukut, niin kuin etelässä usein näkee.

Rannassa on mukava vilvoitella helteellä.

Rannassa on mukava vilvoitella kuumana kesäpäivänä. Lämpötila on aina muutaman asteen viileämpi kuin ylhäällä talolla.

– Beach Hut sai tänä kesänä terassilleen riippukeinun, jossa on mukava istuskella. Näin kuumina hellepäivinä se onkin yksi koko perheen suosikkipaikoista.

Tuulan terassityylistä lisää Instagram-tilillä @villakorhola.

Näyttävä kokonaisuus Haminassa

Haminalaisen omakotitalon pihalla on etelään avautuva, kuuma ja suojaisa terassi, jota sisustaa Jonna Tykkä.

Terassin tyyli on sekoitus rustiikkista ja boheemia, runsasta tyyliä. Tykkä sisustaa sitä yhtä suurella innolla kuin sisätilojakin.

– Terassimme on kesäaikana olohuoneen jatke. Vietämme siellä aikaa aina, kun mahdollista. Sohvilla on ihana huilata ilta-auringossa pitkän päivän päätteeksi.

Jonna Tykkä sisustaa terassiaan yhtä ahkerasti kuin sisätilojakin.

Pimeän laskeutuessa eri puolille terassia syttyvät tunnelmalliset aurinkokennovalot.

Tänä keväänä perhe laajensi terassiaan, ja sieltä löytyy nyt uusi, talon päädyssä sijaitseva vilvoittelualue. Pimeän laskeutuessa eri puolille terassia syttyvät tunnelmalliset aurinkokennovalot.

Kokonaisuus on niin näyttävä, että Tykkä saa usein kuulla ihmettelyä siitä, mitä sisustustavaroille tapahtuu sateella.

– Silloin peitän ainoastaan sohvien patjat ja tyynyt. Muut materiaalit on valittu siten, että ne kestävät sään vaihteluita.

Jonnan terassityylistä lisää Instagram-tilillä @jonnatykkaa.

Itse tehtyä bohoa

Bohotyyliä suosii myös Oulussa terassiaan sisustava Anu Ahtola.

– Olen tehnyt paljon itse ja tuunannut esimerkiksi huonekaluja. Tänä kesänä olen tehnyt terassille kattokoristeen ja makramelyhdyt.

Anun terassi on bohotyylinen.

Osa terassin huonekaluista ja koristeista on itse tehtyjä.

Kukissa Ahtola suosii amppeleita ja rakkaita pelargoneja.

– Terassillamme on myös helppohoitoisia tekoheiniä ja aloe vera -koristekasveja.

Anun terassityylistä lisää Instagram-tilillä @sisustusunelmia_kodissa.

Uusitun terassin luonnonläheinen ilme

Elinan ja Petrin terassi sijaitsee Kotkassa, rivitaloasunnon päädyssä. Terassi uudistettiin viime syksynä, jolloin sinne asennettiin muun muassa lasitukset.

– Samalla saimme lasiterassista yhden lisähuoneen, ja nyt terassikausi jatkuu parhaimmassa tapauksessa läpi talven. Lämmitetyllä terassilla on talvellakin kiva istuskella ja poltella tuikkuja, Elina kertoo.

Osa terassissta on lasitettu.

Pariskunta on sisustanut terassin luonnollisilla sävyillä, pellavaa, puuvillaa, meriheinää ja kierrätyspuuta suosien. Rennossa tyylissä on boho-vaikutteita.

– Omia suosikkejani ovat rottinkituoli, lankkupöytä ja muhkea, tyynyin täytetty kulmasohva. Avoterassin puolella bambulepotuolit ovat myös kovassa käytössä, Elina sanoo.

Paahteisella terassilla viihtyvät kuumuutta sietävät petuniat, jotka kasvavat näyttäviksi kesän aikana.

– Terassia kiertää myös muotoonleikattu tuija-aita, joka antaa kivasti näkösuojaa ja erottaa terassialueen muusta pihasta.

Elinan ja Petrin terassityylistä lisää Instagram-tilillä @terassistahuoneeksi.

Kierrätystyylin täydentävät kukat

Lauran terassi sijaitsee Pohjois-Savossa. Terassi koostuu kahdesta osasta, joista toinen on katettu, toinen avonainen aurinkoterassi. Terassilla on paljon erilaisia istumapaikkoja ruokailua ja löhöilyä varten.

– Tyyli koostuu kierrätetyistä tavaroista, luonnonmateriaaleista ja värikkäistä tekstiileistä, Laura kertoo.

Kierrätystyylin täydentävät kukat.

Terassi ja sen edusta on täynnä kukkia. Mitä enemmän, sen parempi.

Kukilla on kesäterassilla tärkeä rooli.

– Niitä pitää olla paljon ja värejä säästelemättä. Katetulla terassilla viihtyvät pelargonit ja keijunmekot. Aurinkoterassin puolella on erilaisia heiniä, siniviuhkaa, suklaakosmosta, malabarinpinaattia, köynnösbataattia, orvokkeja ja daalioita.

Lauran lempipaikka terassilla on pehmeä rottinkisohva. Haaveissa on vielä rottinkiriippukeinu, jossa voisi nauttia elämästä.

Lauran terassityylistä lisää Instagram-tilillä @auanpuutarha.

Tilavuutta kukille ja ruokaryhmälle

Kirkkonummella asuvan Seija Wilenin terassi on rakennettu taloon jälkikäteen. L-muotoinen terassi on 20 neliötä, sen lattia on sävytetty vaalean harmaaksi ja se on kokonaan lasitettu.

– Terassin voi avata tai sulkea kokonaan. Se pysyy talvellakin kuivana, joten kalusteet voivat olla paikoillaan, Wilen kertoo.

Seijan terassilla viihtyvät pelargonit, jotka ovat siellä sateelta suojassa.

Terassi on rakennettu taloon jälkikäteen.

Aamupäivällä terassilla on puolivarjoisaa, mutta iltapäivällä aurinkoa on riittävästi. Wilen kasvattaa siellä pelargoneja, joiden kukat saavat olla katon lasituksen alla sateelta suojassa. Kukat kukoistavat vapusta lokakuun loppuun.

– Terassilla on tilaa myös grillailla kesäherkkuja. Kalustuksena on ruokapöytä, ja kesällä syömme aina terassilla.

Sateisena päivänä Wilen vetäytyy terassille istuskelemaan ja nauttimaan sateen ropinasta.

– Lepotuolissa voi katsella pihan vehreyttä ja seurailla vaikkapa sisiliskoja, jotka kurkistelevat lattian raoista.