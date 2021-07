Huussista löytyi yöllä hätkähdyttävä yllätys – nämä mökkinaapureiden tempaukset eivät unohdu

Mökkinaapureiden kanssa yhteiselo voi olla auvoisaa – tai sitten kaikkea muuta.

Kerroimme aiemmin kesällä Ilta-Sanomien lukijoiden suhteista mökkinaapureihinsa.

Lue lisää: Naapurin hiljainen mies otti vähän viinaa, ja kohta olivat poissa housut ja häpeä – mökkinaapuri seurasi unohtumatonta näytelmää

Lukijoiden tarinat mökkinaapureistaan eivät tähän päättyneet.

Kertomusten perusteella suomalaisia vaivaavat mökeillä erityisesti äänekkäät, sotkuiset ja viinapirun kanssa kamppailevat naapurit.

Mökkikyselyymme* vastannut 67-vuotias mies muistelee edesmennyttä mökkinaapuriaan, joka juopotteli koko kesän ajan ja alkoi lopulta käyttäytyä sekavasti.

– Naapuri rakensi luvattomasti tien läheiseen saareen, jota ei omistanut. Kunnan virkamiehet eivät aluksi uskoneet, kun soitin ja ilmoitin luvattomasta. Kun tie oli valmis, ehti siihen ajaa kesäöinä kaksi kalastusvenettä. Onneksi kukaan ei hukkunut. Kun rakennelma päätettiin purkaa, mies suuttui minulle ja tuli haulikon kanssa riehumaan mökillemme. Veljelläni sattui olemaan puhelin taskussa. Hän soitti poliisit. Paikalle tuli liikennevalvontaa hoitanut moottoripyöräpoliisi. Rohkea mies, kun meni kylmän rauhallisesti ottamaan aseen pois riehujalta. Naapuri kuoli ennen oikeudenkäyntiä.

Alkoholi oli osallisena myös näissä tapahtumaketjuissa.

– Naapuri ajoi humalassa autolla ojaan keskellä yötä talvipakkasella. Sitten hän käveli kotiin kilometrin päähän, haki traktorin ja veti auton ojasta. Jätti traktorin tien pieleen ja ajoi kotiin. Promillet eivät laskeneet tämän reissun aikana, taisivat vain lisääntyä. Nainen, 44

– Mökkinaapuri käveli humalassa Aatamin asussa mökkipihan läpi ja kantoi kuusimetristä puunrunkoa. Sitten hän kertoi melkein hukkuneensa, kun oli lähtenyt ylittämään 200 metriä leveää järveä uimalla. Mies, 26

Toisinaan mökkinaapurit joutuvat pulaan myös selvin päin. Tässä tilanteessa vahinko oli lähellä, mutta onneksi mitään ei sattunut.

– Kerran kun tulin mökille, 85-vuotias naapurini oli neljä metriä korkealla koivussa. Oli pakko mennä auttamaan ja ohjeistamaan, että vastaisuudessa kannattaa teettää hommat nuorilla. Mies, 60

”Naapuri veteli juhannuskokkoa soutuveneen perässä, jotta kaikki varmasti kokivat kokon.”

Osan mökkinaapureiden juhlista voi kuitata hymyllä.

– Naapuri veteli juhannuskokkoa soutuveneen perässä, jotta kaikki varmasti kokivat kokon. Mies, 61

– ”Olen 3-kymppinen” -laulun laulaminen kolme päivää putkeen. Laulaja oli yli 60-vuotias. Nainen, 55

” Naapuri veteli juhannuskokkoa soutuveneen perässä, jotta kaikki varmasti kokivat kokon.

Jatkuva puuhastelu liittyy monien mökkikesään. Kaikki eivät jatkuvaa hulinaa ymmärrä.

– Mökkinaapurini ajelee traktorillaan pihassaan ees taas aina, kun on mökillä. Tätä on jatkunut vuosia. Ajelu kestää tuntikausia joka kerta. En ymmärrä, mitä maansiirtotöitä voi olla vuosien ajan, kun ei ole peltoakaan. Pari muuta naapuria on laittanut pihaansa erittäin voimakkaat, korkeat katulamput. Näyttää siltä kuin laskettelukeskuksessa oltaisiin. Nainen, 50

– Naapuri on rakentanut pihaterassia monta kesää peräkkäin. Naku naku naku, pauketta usein ja uskomattoman pitkään, jopa pyhäisin ja sunnuntaisin, juhannuksenakin. Onneksi äijä on jo vanhentunut, eikä enää niin jaksa. Nainen, 57

Liian uteliaat tai lähelle tuppautuvat mökkinaapurit tai heidän rojunsa vaivaavat monia.

– Tullaan ihan pihapiirin rajalle seisomaan ja huudellaan. Kun muija on mustikassa, olisi kuulemma ”emännän paikka auki kammarissa”. Nainen, 50

– Naapuri saapasteli sisään pyhäaamuna kello kymmenen. Ja me olimme vielä lemmen pauloissa. Nainen, 72

” Joskus aikoinaan, kun mökillä oli vielä ulkohuussi, yöllä vessaan mennessä naapuri oli jo meidän huussissa kakkosella.

– Vastarannan aivan hirveä telttasaunahökötys irtosi ja ajelehti meidän rantaan. Sitten se juuttui siihen. Siinä telttasauna kökötti rumentamassa maisemaa useamman viikon ajan, kunnes naapuri tuli sen irrottamaan ja hinasi takaisin omaan rantaansa. Onneksi purki koko hökötyksen tämän episodin jälkeen. Nainen, 46

Mökkinaapureihin voi törmätä toisinaan todella yllättävissä paikoissa.

– Joskus aikoinaan, kun mökillä oli vielä ulkohuussi, yöllä vessaan mennessä naapuri oli jo meidän huussissa kakkosella. Nainen, 36

Reviiritietoiset mökinomistajat vaivaavat 33-vuotiasta miestä, joka muistelee tapahtumaa mökillään.

– Mökkialuetta ympäröivä metsä on yhden tietyn henkilön omistuksessa. Hän sattui kerran huomaamaan, kun eräs mökkimme käyttäjistä oli pissannut metsään. Kyseinen metsänomistaja oli sitten myöhemmin valittanut siitä mökkimme toiselle käyttäjälle.

Osalla on kokemusta siitä, että mökkinaapuri kantelee naapureistaan – ilman perusteita.

– Kantelu viranomaisille siitä, että vessavedet johdetaan järveen. Asiassa ei ollut mitään perää. Se olisi selvinnyt, kun olisi tullut kysymään. Mies, 45

– Valokuvasi, kun poltettiin lehtiä ja risuja. Soitti poliisille ja väitti, että poltin autonrenkaita. Mies, 59

Onneksi mökkinaapureista on usein myös apua!

– Olin kerran yksin mökillä. Oli pitkä hellejakso, ja olin pitänyt mökissä läpivetoa ja ovia auki. Illalla pimeässä kuulin ihmeellistä rapinaa ja menin laittamaan valoja päälle. Huomasin, että käärme oli mökissä. Menin paniikkiin ja soitin miehelleni, joka tietenkään ei kotoa käsin voinut auttaa. Hän soitti kuitenkin meidän mökkinaapurillemme, joka tuli auttamaan minut pinteestä. Olen tästä ikuisesti kiitollinen. Nainen, 50

Naapureista on myös yllättävää apua, vaikkapa myrskyssä.

– Naapuri korjasi oma-aloitteisesti meidän mökin katon, kun huomasi sen menneen myrskyssä rikki. Nainen, 47

– Naapurin eläkkeellä olevalla pariskunnalla oli lapsenlapset mökillä vieraana. He hakivat meidän lapsemme sinne, eikä heitä kuulunut omalle mökille kuin vasta illalla. Näköyhteys oli laiturille. Hauskaa tuntui olevan. Sain luettua kirjan kannesta kanteen. Se oli ihana ja yllättävä vapaapäivä äidille! Nainen, 46

IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä* 1.–7.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 212 ihmistä.