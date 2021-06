Näitä kuvia kannattaa tutkia.

Kaksi piikkimuottitekniikalla valmistettua taidelasimaljakkoa. Oikea on Gunnel Nymanin maljakko, jonka arvo liikkuu satasissa. Vasemmanpuoleinen taas on Humppilan lasin maljakko, jonka hinta liikkuu 30–50 euron välillä.

Vasemmalla on Meissenin kallis arvoposliinimaljakko. Meissenin tunnistaa pohjassa olevasta tehtaanmerkista, jossa on kaksi miekkaa ristikkäin. Oikeanpuoleinen on taas Bavaria-posliinia ja tuntuvasti huokeampi.

Meissen-astioiden pohjasta löytyy leima, jossa näkyy kaksi miekkaa ristikkäin.

Aino Aallon Bölgeblick-sarja on haluttua keräilijöiden keskuudessa. Vasemmalla oleva lasi on uustuotantoa. Lasimassa on kirkasta ja uurteet ovat tarkkareunaisia. Pohjaan on stanssattu Aino Aalto. Oikeanpuoleinen lasi on Karhulan vanhaa tuotantoa: uurteet ovat pehmeitä ja lasimassassa on paljon ilmakuplia ja virheitä. Pohjarengas on hiottu.

Keräilijöiden himoitsema Esteri Tomulan Vegeta-kattila on oikealla. Finel valmisti Vegeta-sarjaa 1965–1970. Vasemmalla on Hackmannin Kesä-kattila 2010-luvulta.

Mariskooleista liikkuu halpakopioita. Vasemmalla oleva on kopio. Aidon skoolin jalan kaulus on siro ja kapea kun kopiossa se on paksu ja kömpelö. Myös ylälaitaa koristava piparireunus on hiukan erilainen. Saumat eivät kerro onko kyseessä kopio, koska myös aidossa skoolissa on saumat.