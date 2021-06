On aika lämmittää juhannussauna. Näiden saunojen lempeissä löylyissä unohtuvat arjen kiireet ja huolet.

Mikä onkaan ihanampi tapa viettää keskikesän juhlaa kuin laittaa saunaan tulet. Saunomisen ohella pulahdetaan uimaan ja nautitaan yöttömän yön taiasta. Nämä ihanat juhannussaunat kutsuvat löylyihin!

Lauteilta katsellaan kuikkien elämää

Annen rantasauna tarjoaa lempeät löylyt

Anne asuu Mikkelin mökkikodissa lähes vuoden ympäri. Kaupunkikotiin suunnataan ainoastaan kovimmilla pakkasilla.

– Paikka on vain muutaman kilometrin päässä kaupungista, mutta silti ympäristö on maaseutumaista, Anne kertoo.

Laituri tarjoaa paikan viilentymiseen löylyjen välissä.

Tiluksilla on peräti kaksi saunaa. Uudempi rantasauna on siivottu ja remontoitu ja sen lempeistä löylyistä on nautittu niin paljon, ettei vanhan saunan remontin kanssa ole kiirehditty. Vanha sauna toimittaa lähinnä varaston virkaa.

– Ikkunasta näkee ilta-auringon laskun ja lauteilta katsellaan, kun kuikat saapuvat illaksi rantaan nukkumaan, Anne maalailee.

Saunomiseen kuuluu pulahdus mereen

Maijun saunan lauteilla on ollut parhaimmillaan yhdeksän ihmistä.

Maijun sauna sijaitsee meren rannalla Espoon saaristossa. Se on rakennettu kuuleman mukaan 1920-luvulla ja toimii yhä 1937 rakennetun kesähuvilan rantasaunana.

– Puusaunan löylyistä nautitaan jokaisena iltana, joka huvilalla vietetään. Isossa saunassa on ihana nauttia lempeistä löylyistä ja vanhan saunan tunnelmasta, Maiju kertoo.

Sauna remontoitiin viime kesänä takaisin alkuperäiseen muotoonsa, ja edellisessä remontissa rakennettu erillinen pesutila yhdistettiin jälleen saunatilaan.

Vanhanaikaista tunnelmaa lisäävät alkuperäiset ovi ja ikkuna, sormipaneelit seinissä sekä vesipata, jossa vesi lämmitetään. Lauteille mahtuu yhdeksänkin saunojaa kerralla ja Maiju kertoo, että siellä todella viihdytään.

– Mielestäni kaikista ihanin sauna on puusauna, jossa mieli rentoutuu tulen ritistessä kiukaan tulipesässä. Mökkisaunassa kiire unohtuu ja pesuvesikin sekoitetaan vadissa sopivan lämpöiseksi.

Maiju nauttii, kun saunan ikkunasta näkee luonnon ja saa valoa hämärään tilaan.

– Leppeät löylyt ja pulahdus viileään meriveteen kuuluvat kesään.

Lyhyt matka järveen

Hirsisauna sijaitsee suojassa puiden katveessa.

Tuulan ja Harrin tunnelmallinen mökkisauna sijaitsee Mäntyharjulla Lahnaveden rannalla. Perinteikäs sauna koostuu löylyhuoneesta, saunakamarista ja kuistista, jossa on kiva vilvoitella löylyjen jälkeen. Puiden katveessa sijaitsevasta saunasta on mukava pulahtaa välillä uimaan.

50-luvun alussa rakennettu hirsisauna on ajan hengen mukaisesti sijoitettu veden ääreen.

– Järveen on lyhyt matka, ja auringonlaskussa on ihana uida saunomisen ohella, Tuula kuvailee.

Rantasaunasta on mukava pulahtaa järveen saunomisen ohella.

Saunaan pumpataan vesi järvestä, ja kaksikko saunookin rantasaunassa keväästä jäiden lähdöstä aina järven jäätymiseen saakka.

– Viime vuosina on päästy saunomaan vielä joulunakin, ja uusi kausi alkaa viimeistään pääsiäisenä, Tuula kertoo.

Iso ikkuna järvinäkymällä

Hannan sauna lämpenee ympäri vuoden.

Hannan mökkisauna sijaitsee Saimaan rannalla Mikkelissä.

– Saunassa parasta ovat punertavat radiatamäntylauteet ja -paneloinnit, iso keskilaude, jossa lapset mahtuvat saunomaan rauhassa sekä iso ikkuna ihanalla järvinäkymällä.

Maisema kruunaakin mökkisaunan.

Saunominen on Hannan perheelle tärkeä juttu, ja lempeät puukiukaan löylyt ovat kovasti koko perheen makuun.

– Koska mökillä saunotaan päivittäin, on meille tärkeää, että lastenkin on helppo ja mukava olla saunassa.

Sauna rakennettiin ensin

Hennan mökillä sauna valmistui sopivasti juuri juhannukseksi.

Hennan mökki rakentuu Kuolimo-järven rannalle Savitaipaleelle. Rakentaminen aloitettiin rantasaunasta, koska onhan sauna kesämökin tärkein asia, Henna kertoo.

Hirsirakenteisessa saunassa on erillinen saunaosasto ja pieni, erillinen saunatupa.

– Sauna valmistuu sopivasti juuri juhannukseksi, tavoitteena onkin päästä uuteen saunaan juhannuslöylyihin, Henna iloitsee.

Saunamökissä on kaikki mukavuudet. Vesi tulee suihkuun porakaivosta ja rakennuksessa on myös vesi-WC.

Saunan hirsiseinät ovat mustat ja katto ja lauteet ovat lämpökäsiteltyä haapaa.

– Parasta saunassa on iso ikkuna, josta voi ihailla järveä ja ilta-aurinkoa, Henna miettii.

Koko perheen löylyt

Annin saunan lauteille mahtuu koko 5-henkinen perhe.

Annin rantasauna sijaitsee kesämökillä Etelä-Savossa. Sauna on rakennettu 60-luvulla aivan järven rantaan.

Perhe osti kesämökin viime syksynä, ja sauna oli ensimmäinen kohde, joka haluttiin kunnostaa.

– Tänä kesänä pääsimme ensimmäistä kertaa sinne saunomaan, ja sen jälkeen ollaankin ajeltu lähes joka ilta mökille saunomaan ja uimaan lasten kanssa.

Sauna haluttiin säilyttää pinnoiltaan alkuperäisessä kunnossa.

– Hirret ovat kauniisti patinoituneet vuosien saatossa, eivätkä ne kaivanneet käsittelyä. Vanhat lauteet kuitenkin uusittiin, jotta ne kestävät 5-henkisen perheen ahkeraa saunomista. Uudet haapalauteet ovat niin isot, että koko perhe mahtuu kerralla löylyihin, Anni kertoo.

Parasta vanhassa puusaunassa ovat hänen mukaansa sen tunnelma, lämmittäessä tuleva palavan puun tuoksu ja pehmeät, kostea löylyt, jotka hirsisauna tarjoaa. Saunan ikkunasta on upeat näkymät järvelle.

– Sellainen sauna on ihanin, jossa löylyissä istuessa unohtaa ajan kulun, kiireen ja arjen, Anni miettii.

Savusaunan muodonmuutos

Vanha savusauna lämpenee nykyisin puilla.

Maaritin sauna sijaitsee Kiiminkijoella Oulussa. Sauna on vanha savusauna, ja se on meinannut palaa vuosien saatossa kaksi kertaa.

– Tämä on antanut saunalle upeaa, hiiltynyttä pintaa, Maarit kuvailee.

Saunaa remontoitiin vuosi sitten, sillä savusaunan lämmittäminen ei oikein vastannut perheen tarpeita.

– Pohdimme kovasti, onko iso vääryys tehdä toimivasta savusaunasta tavallinen sauna. Halusimme kuitenkin mökille saunan, jonne voimme tehdä saunareissun vaikka arki-iltana, eikä tuntikausien lämmittäminen sopinut tähän.

Nykyisin saunassa rätisee puulämmitteinen kiuas, jonka kyljessä lämpenee joesta nostettu pesuvesi. Seinistä pestiin isoimmat noet pois, mutta vieläkin sauna saattaa jättää saunojiin nokisen jälkensä.

Perhe saunoo jokaisella mökkireissulla, ja saunasta juostaan nakuna uimaan, sillä mökkinaapureita ei ole. Toisinaan sauna on lämpimänä monta tuntia, kun lapset käyvät sisällä lämmittelemässä joessa uimisen lomassa.

Parasta mökkisaunassa on Maaritin mukaan sen tunnelmallisuus.

– Sauna on täydellinen vastakohta kotimme modernille saunalle. Se huokuu historiaa ja antaa kostean pehmeät löylyt.

Tunnelmallinen musta sauna

Mustaan saunaan tulvii valoa ikkunoista.

Tarjan sauna sijaitsee Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Saunamökissä on saunan lisäksi pukuhuone, ja kiuas lämpenee puilla. Terassin yhteydessä on myös palju, johon on ihana pulahtaa löylyjen välillä.

– Koska mökki ja pukuhuone ovat vaaleita, halusimme saunasta kokonaan mustan. Musta väri tuo saunaan ihanaa tunnelmaa, ja isoista ikkunoista tulvii valoa, Tarja kertoo.

Sauna lämpenee mökillä lähes joka ilta, ja lempeissä löylyissä arjen murheet unohtuvat.

– Ihanin sauna on sellainen, jossa saa rauhoittua ja pysähtyä kiireisen arjen keskellä, Tarja kuvailee.